‫جمعت شركة كيلدي (KILDE)، وهي منصة استثمار سنغافورية في الدين الخاص، 450.000 دولارًا أمريكيًا بقيادة بِيربل فينتشرز (Purple Ventures) في حملة تمويل تأسيسيّ، بدعمٍ من ستارت آب بوت كامب – دبي (Startupbootcamp Dubai).

سنغافورة، 23 فبراير 2021 /PRNewswire/ — رخّصت السلطة النقدية في سنغافورة مؤخرًا شركة كيلدي لجمع رأس مال الديون لشركات الإقراض الرقميّ من المستثمرين المؤسسيين والمُعتمدين.

إن ضمان مصدر مستدام لتمويل الديون هو التحدي الأول لشركات الإقراض الرقميّ. وعلى الرغم من الازدهار الاستثماري في البدائل، فإن الإقراض الرقمي غامض للغاية ولا يتسم بالشفافية بالنسبة لمعظم المستثمرين. وتزيل شركة كيلدي الجانب الغامض من المعادلة، فتوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات في الدين الخاص الجاهزة لإبرام الصفقات. وبالنسبة لشركات الإقراض الرقمي، توفِّر الشركة تمويلًا مرنًا بتكاليف تنافسية.

وصرّح راديك جيزبيرا الشريك المؤسس لشركة كيلدي قائلاً: “تسمح شركات الإقراض الرقميّ للمستهلكين الذين يعانون من صعوبة في الحصول على الخدمات المصرفية السائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قروضٍ مستدامة وتأسيس تاريخ ائتماني لهم. ويوفر تحويل هذه القروض إلى أصول قابلة للاستثمار فرصةً فريدة في السوق. ونحن هنا لتبسيط هذه العملية”.

ولقد قدمت كيلدي بالفعل تسهيلات ائتمانية لـ 8 جهات إقراض رقمية بحد ائتماني إجمالي يزيد على 30 مليون دولارًا أمريكيًا. وستتوسع الشركة لتستوعب المزيد من شركات الإقراض الرقميّ من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية.

بيريل فينشر صندوق رأس مال استثماري أوروبي خاص يستثمر الأموال الابتدائية الذكية في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تخطو خطواتها الأولى استنادًا إلى نموذج تجاري مثبت يوسِّع نطاق أعمالها في جميع أنحاء العالم.

وتدعم ستارت آب بوت كامب فينتك دبي شركة كيلدي أيضًا. قال محمد صابونه العضو المنتدب لستارت آب بوت كامب فينتك دبي: “إننا متحمسون للغاية بشأن شركة كيلدي، حيث نلمس الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها سوق الدين الخاص. ونعتقد أن كيلدي لديها الفريق المناسب للتنفيذ والنمو بحيث تصبح مؤسسة محورية بين المستثمرين والمقرضين ونتطلع إلى العمل معها خلال السنوات القادمة”.

إن سنغافورة بنظامها التنظيمي التقدميّ ووصولها الميسور إلى السيولة هي المقر المُفضل لكثير من شركات التكنولوجيا المالية. ولقد بلغ الاستثمار في التكنولوجيا المالية في سنغافورة 346 مليون دولارًا أمريكيًا في عام 2020، وهو ما يمثل 6.2٪ من إجمالي ما تم جمعه في آسيا وفقًا لتقرير سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2021. ومن ناحية أخرى، تعد دبي المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث يعتبر مركز دبي المالي العالمي أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويخلق الانفتاح على كلتا السوقيْن فرصًا رائعة لشركة كيلدي وعملائها.

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1441773/KILDE_Team. jpg