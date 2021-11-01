‫جريت وول موتورز “GWM” تتلقى أكثر من 6000 طلبًا مسبقًا لسيارة “ORA GOOD CAT” خلال 48 ساعة من إطلاقها في تايلاند

Posted on 7 hours ago by tngadmin

باودينغ، الصين, 6 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – في 14 أكتوبر، تلقت شركة جريت وول موتورز “GWM” أكثر من 6000 طلبًا على سيارة “ORA GOOD CAT” في تايلاند خلال 48 ساعة من بيعها المُسبق، وقد أعلنت عن إطلاقها رسميًا هناك في 29 أكتوبر.

تُعد سيارة “ORA GOOD CAT” النموذج الأول الذي يعتمد على منصة جريت وول موتورز “GWM” ذات التقنية المزدوجة “L.E.M.O.N + Coffee”، وأصبحت أحد النماذج الرئيسية لعلامة “ORA” التجارية.

Launch of ORA GOOD CAT in Thailand

مع وجود خطوط انسيابية، يبدو المظهر العام لسيارة “ORA GOOD CAT” مستديرًا ومكتملاً، مما يجعلها مميزة. المصابيح الأمامية ليد “LED” ومستديرة وتبدو لطيفة حيث إنها تشبه عيون القط. يتباين كلا اللونان، مثل الجمع بين اللونين الأخضر والأبيض، والأحمر والأسود، سواء في المظهر أو التصميم الداخلي، مما يجعلها كلاسيكية وعصرية.

كمّا إن “ORA GOOD CAT” مزودة بنظام محرك كهربائي ذكي ومتكامل (3 في 1)، والذي يتميز بسعة تخزين طاقة أقوى، وكفاءة شحن أعلى، مع تحسين نطاقه وسرعة شحنه بشكل فعّال. إذا كنت في عجلة من أمرك ونسيت الشحن مُسبقًا، فيمكن لهذا النظام شحن بطارية بمدى 100 كيلومتر خلال 12 دقيقة.

يصل مستوى البطارية بين 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة، ونطاق أقصى حتى 500 كيلومتر عند الشحن الكامل.

أما عن تجربة القيادة، تم تجهيز سيارة “ORA GOOD CAT” بتكوينات أكثر ذكاءً وأمانًا، مما يُسهّل استخدامها. كمّا إنها مزودة بمقاعد من الجلد الناعم، ويمكن تعديل ارتفاع المقعد وزاوية مسند الظهر بسلاسة. كما إنها تضم ثلاث مجموعات من ذاكرة المقاعد التي يمكن تنشيطها بسرعة لتناسب عادات القيادة المختلفة للمستخدمين.

من الملاحظ أن مقعد السائق قد يوفر حتى خاصية التدليك عندما شعور السائق بالتعب.

وهي مزودة أيضًا بتكوينات المساعدة لضمان السلامة. تم تجهيز سيارة “ORA GOOD CAT” بنظام تثبيت السرعة التكيفي “ACC” ونظام الصور البانورامية 360 درجة. عند قيادة المستخدم للسيارة على طريق حضري مزدحم، فإن الخاصية سالفة الذكر ستمكّن المستخدم من الحصول على رؤية واضحة للبيئة المحيطة حوله. يمكن أن تتابع السيارة التي أمامك تلقائيًا، وفقًا لظروف الطريق في الوقت المناسب، مع تقليل السرعة بذكاء عند الضرورة. لا يضمن ذلك سلامة القيادة للمستخدم فحسب، بل يخفف أيضًا من الشعور بالإجهاد عند القيادة لفترة زمنية طويلة.

إن ظهور سيارة “ORA GOOD CAT” يشير إلى تحقيق جريت وول موتورز “GWM” تطورًا ثابتًا في مجال الطاقة الجديد مع وجود دعم من تقنية النظام الأساسي المزدوج.

في حقيقة الأمر، قبل إطللاق سيارة “ORA GOOD CAT” في تايلاند، قدمت علامة “ORA” التجارية بالفعل طرازات عديدة في معرض “IAA Mobility 2021″، وأعلنت رسميًا أنها ستكون متاحة للبيع المُسبق في أوروبا في شهر ديسمبر من هذا العام.

صرّح دونغ يودونغ، الرئيس التنفيذي لعلامة “ORA” التجارية، خلال في مؤتمر الموزعين المُنعقد عبر الإنترنت لعام 2021، قائلاً أن جريت وول موتورز “GWM” تمتلك سلسلة توريد المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية “BEV” الأكثر اكتمالاً وذات نطاق تصنيع أكبر، كمّا يُعد توريد منتجاتها ومزايا التكلفة من الدعائم القوية لعلامة “ORA” التجارية للاستحواذ على حصة السوق العالمية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1679763/image.jpg

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