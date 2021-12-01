‫”جروبتك” تحصل على 13 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة “A” من أجل تسريع استراتيجية توسعها عالمياً

وقد تأسست في 2019 لتقديم حلول تكنولوجية للمطاعم والمطابخ السحابية؛ مما يمكن عملائها من إدارة كافة أمور العمليات من خلال المنصة والذي يسهل إمكانية نمو الأعمال أو التوسع في فروع جديدة أو الانضمام السلس إلى تطبيقات توصيل الطعام المختلفة، مع تقديم واجهة لمتابعة كافة التفاصيل الفنية والإدارية التي تصحب هذا التوسع.

وقال محمد الفايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجروبتك، “لم تستطع التكنولوجيا القديمة في مجال الأغذية والمشروبات مواكبة السرعة التي يتحول بها القطاع. ينتج عن هذا مجموعة مجزأة من الحلول التي يضطر صاحب المطعم أو مُشغِّل المطبخ السحابي إلى غربلتها وتجميعها. يؤدي هذا إلى تعقيد عملياتهم إبطاء قدرتهم على التوسع. لقد أصلحنا ذلك بإنشاء منصة متقدمة تلبي كافة احتياجاتهم الحالية وتُعِد مطابخهم لمتطلبات المستقبل”.

ويقوم نظام إدارة المطاعم والمطابخ السحابية من جروبتك بتمكين عملائها من العمل بكفاءة أكبر، وتوفير تجربة أفضل لتناول الطعام وللعملاء عند زيارة المطاعم أو الطلب أونلاين، وزيادة المبيعات من خلال تشغيل علامات تجارية متعددة بسهولة من مكان واحد. كما تُوفِّر المنصة واجهة عرض مفصلة لكل بيانات التشغيل والمبيعات، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية إدارة أعمالهم والاستفادة من فرص النمو.

ويقوم عملاء جروبتك بتجربة مضاعفة المبيعات لكل متر مربع من خلال إمكانية ابتكار وإضافة علامات تجارية جديدة لمطابخهم باستخدام الموارد الحالية. كما تساعدهم المنصة على تقليل الوقت من تقديم الطلب حتى تسليمه بنسبة 25٪، وزيادة هوامش الربح بنسبة 35٪ عن طريق تعظيم كفاءة التكاليف الثابتة والهدر.

وأضاف عمر الرفاعي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو في جروبتك، “يطالب المستهلكون بتجربة مميزة مدعومة بالتكنولوجيا عند التعامل مع العلامات التجارية المفضلة لديهم، سواء كان ذلك لتجربة الأكل في المطعم أو عند الطلب عبر الإنترنت. وقد تم بناء جروبتك من الألف إلى الياء من أجل تمكين عملائنا من تقديم خدمة أفضل لعملائهم عبر منصات متعددة”.

احتفلت جروبتك مؤخرًا -والتي يستخدمها عملاء في 15 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا- بتحصيل أكثر من مليوني طلب طعام من خلال المنصة. وتخطط الشركة للاستفادة من الاستثمار الجديد في أجل مواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي تقدمها المنصة وتوسيع نطاق انتشارها إلى أسواق جديدة.

لمعرفة المزيد حول خدمات إدارة المطابخ السحابية من جروبتك، قم بزيارة www.grubtech.com.