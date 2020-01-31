‫جرب أسلوبك الشخصي بهاتف فيفو أس 1 برو

جامعا بين أسلوبه الشخصي، وميزات الكاميرا الرائعة، وتقنية مسح البصمة على الشاشة، يتميز أس 1 برو بتصميمه الخاص به لتمكين المستخدمين من استكشاف أسلوبهم الخاص بهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أثارت شركة فيفيو، شركة التقنية الرائدة، مرة أخرى إعجاب العالم بدمجها تقنيات التصوير المميزة الخاصة بها ببرمجيتها القوية لتقديم هاتف أس 1 برو (S1 Pro). وهذا الهاتف الذكي هو أكثر من مجرد تقنية فائقة وحسب، بل هو مفهوم هاتف جوال رائع يعلي عتبة التقنية التي تمكن المستخدمين من استكشاف أساليبهم الخاصة.

تصميم هاتف أس 1 برو على شكل الألماسة هو أسلوب خاص به. وهو مستوحى من صور المجوهرات والقصور الملكية التي تستحضر مظهرًا مميزًا يضيف طابعًا فريدًا وديناميكيًا إلى هذا الهاتف الذكي الجديد. على سبيل المثال، يتم رص كاميرا الذكاء الاصطناعي في الهاتف بدقة 48 ميغابكسلالرباعية بدقة لتشكيل شكل ماسي، وهو تصميم فريد من نوعه يحث المعجبين على استكشاف أسلوبهم.

وقال جيت شو، رئيس شركة فيفو في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يجمعأس 1 بروبين الميزات الرائدة في الصناعة التي تبرز تفانينا في تقديم تصاميم هواتف ذكية عالية الجودة ومذهلة تمكن المستهلكين من استكشاف أسلوبهم الخاص. أس 1 بروهو مثال حقيقي على كيفية تصميم تجارب الهواتف الذكية الرائدة في الصناعة لتناسب احتياجات عملائنا في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا.”

ميزات التصوير الفائقة التي تتيح للمستخدمين التقاط الصور بأسلوب

تتفهم فيفو بشكل مفصل احتياجات المستهلكين ورغبتهم في التقاط صور شخصية واضحة وجميلة. تهدف الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل إلى تمكين المستخدمين من استكشاف وإظهار أسلوبهم. تم تجهيز الكاميرا الأمامية أيضًا بـميزة “جمال الوجه بالذكاء الاصطناعي” التي تتيح للمستخدمين تخصيص طريقة ظهورهم، بنقرة واحدة فقط.

وبفضل كاميرا 48 ميغابكسلالرباعية بالذكاء الاصطناعي، لم يكن التقاط الصور بصورة احترافية بهذه السهولة بفضل هذا الهاتف. إنها الكاميرا الرئيسية التي تدعمها العدسات واسعة الزاوية، الصغيرة والمتكسرة. توفر خوارزمياتالذكاء الاصطناعيالمضمنة في الهاتف للمستخدم تجربة تصوير جديدة عن طريق التقاط وضوح أفضل للصور.

يعملأس 1 بروعلى توسيع زاوية عرض المستخدم إلى 120 درجة باستخدام الكاميرا الفائقة الزاوية العريضة بدقة 8 ميغابكسل والتي تساعد على توسيع حدود التصوير. لتلميع المظهر، يأتيأس 1 بروأيضًا بميزات مذهلة، مثل Pose Master الذي يمكنه ضبط زاوية المستخدم وتوجيه الموضوع للحصول على مظهر الغلاف الأمامي.

تهدف ميزات الكاميرا المذهلة هذه إلى ضمان إلهام المستخدمين باستمرار لاستكشاف أسلوبهم والتقاطه.

فتح تجربة بصرية سينمائية باستخدام المسح الضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة

مع لمسة واحدة فقط على شاشةأس 1 برو، يمكن فتح الشاشة على الفور بفضل تقنية المسح الضوئي للبصمة. يضيف التصميم الأيقوني المحدث والرسوم المتحركة ذات الفتح العصري على الشاشة لمسة من المرح ترحب بالمستخدمين في عالم جديد رائع.

يأتيأس 1 بروبشاشة Super AMOLED مقاس 6.38 بوصة مع نسبة عرض إلى الجسم تبلغ 90٪. توحيد الألوان الرائع يغمس المستخدمين في تجربة سينمائية بصرية ومنظر سحري رائع.

أداء قوي لتجربة فائقة السلاسة

يأتيأس 1 بروبميزته المميزة Multi-Turbo التي تزيد من مستوى سرعة أداء الهاتف الذكي لضمان تمتع المستخدمين بأداء مستوى للألعاب. تم تجهيز الهاتف الذكي أيضًا بمركز الألعاب الذي يتيح للمستخدمين التحقق بسرعة من أداء الهاتف لضمان تجربة ألعاب فائقة السلاسة. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودا بـ Voice Changer الذي يحمي خصوصية المستخدم من خلال متعة التحويل إلى الصوت المطلوب للمستخدم.

يأتي معالج Qualcomm Snapdragon 665 الثماني النواة منأس 1 برو، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (رام) سعتها 8 غيغابايت وذاكرة (روم) سعتها 128 غيغابايت لضمان أداء سريع وسلس لاحتياجات المستخدم المتعددة المهمات والألعاب. كما يأتي مزودا ببطارية تدوم فترة أطول بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع ذات المحركين والتي تعيد الشحن بسرعات عالية لتعزيز تجربة الهاتف المحمول.

يأتي أس 1 برو بخيارين رائعين للون يتناسبان مع الأسلوب الشخصي الفريد للمستخدم – Glowing Night و Nebula Blue.

التوفر

هاتف أس 1 برو بلونيه Glowing Night و Nebula Blue متوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 1099 درهما.

عن فيفو

فيفو هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات ذكية للهواتف الذكية. فيفو مكرسة لتشكيل نظام حيوي للإنترنت المحمول، وتمتلك وتدير حاليًا شبكة واسعة من عمليات البحث، مع مراكز بحث وتطوير تابعة لها في سان دييغو وشنجن ونانجينغ وبكين وهانغجو وتايبيه. تركز هذه المراكز على تطوير تقنيات المستهلك المتطورة بما في ذلك شبكة 5 جي والذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول وتصميم الهواتف الذكية من الجيل التالي. كما أنشأتفيفو 5 قواعد إنتاج لها في جميع أنحاء العالم في الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

فيفو لديها أكثر من مئتي مليون مستخدم يتمتعون بمنتجاتها وخدماتها المحمولة في جميع أنحاء العالم. تتميز فيفو بمتاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت في أكثر من 1000 مدينة حول العالم.

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كلوي وانغ – فيفو الشرق الأوسط وأفريقيا chloe.wang@vivo.com

ليزا غو – إيدلمان لحساب فيفو lisa.guo@edelman.com

خصائص أس 1 برو