‫جامعة حمد بن خليفة تفتح باب التقديم للعام الدراسي 2019-2020

الدوحة، قطر، 6 يناير/كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — فتحت جامعة حمد بن خليفة “Hamad Bin Khalifa University (HBKU)” باب الالتحاق في 35 برنامجًا متعدد التخصصات تقدم من خلال ست كليات تشهد نموًا سريعًا خلال العام الدراسي 2019-2020.

وكان العام الدراسي 2018-2019 قد شهد التحاق أكثر من 370 طالبًا جديدًا بالجامعة من 46 جنسية، ويشكل القطريون منهم 26 بالمائة. وتضم الهيئة الطلابية الحالية بجامعة حمد بن خليفة أكثر من 60 جنسية، 34 بالمائة منهم قطريون. ويضيف أعضاء هيئة التدريس متعددو الجنسيات الذين يضمون أكثر من 75 عضو تنوعًا خاصًا إلى الخبرات الأكاديمية التي تقدمها جامعة حمد بن خليفة.

أما العام الدراسي 2019-2020 فقد شهد تقديم برنامجين جديدين. حيث تقدم كلية العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية (CHSS) درجة ماجستير الآداب في التواصل بين الثقافات والتي تعد بمثابة الدرجة الأولى من نوعها في دولة قطر. وسيشارك الطلاب في الأبحاث والتعليم والتوعية لفهم التحديات التي تواجه التواصل بين الثقافات في دولة قطر وحول العالم. في حين تقدم كلية الحقوق درجة الدكتوراه في العلوم القانونية والتي تعد كذلك درجة الدكتوراه المتكاملة القائمة على البحث المكثف وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يتخرج من هذا البرنامج مجموعة متميزة من أساتذة القانون الذين سيتولون مهام التدريس في الجامعات والوظائف الحكومية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

كما تتيح الدرجتان بالمقرر الدراسي بجامعة حمد بن خليفة عروضًا لعدد يصل إلى 35 برنامجًا في ست كليات. وفي العام الدراسي 2018-2019، قدمت الجامعة ثمانية برامج جديدة: درجة ماجستير الآداب في الأخلاق الإسلامية التطبيقية، ودرجة الدكتوراه في العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية من كلية العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية، ودرجة ماجستير نظم المعلومات في الإدارة الصحية ودرجة ماجستير العلوم في الإدارة الرياضية (درجة مشتركة مع جامعة ساوث كارولينا) من كلية العلوم والهندسة، وكذلك درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولي والشئون الخارجية، ودرجة ماجستير الحقوق في الاقتصاد الدولي وقانون الأعمال من كلية الحقوق، ودرجة ماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة من كلية العلوم الصحية والحيوية (درجة مشتركة مع جامعة ساوث كارولينا)، ودرجة ماجستير السياسة العامة التي تقدمها كلية السياسات العامة.

وفي معرض حديثه عن فتح باب التقديم، أشار الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية والوكيل المؤقت لجامعة حمد بن خليفة، قائلاً: “نتطلع دائمًا لإعداد عام دراسي حافل بالفعاليات بجامعة حمد بن خليفة. وتعد عملية قبول الطلاب أحد أكثر القنوات أهمية لإبراز تقديم البرامج الأكاديمية بالجامعة فرصًا غير مسبوقة للبحث والاستقصاء. ويمكن للطلاب المقيدين في برامجنا التطلع إلى الفرص التي تبرز طريقة تواصلنا مع الإمكانيات البحثية الوطنية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة حول العالم، وإعداد قادة المستقبل ورواد الأعمال، وإعداد حلول جديدة لإحداث تأثير إيجابي في الداخل والخارج. وفي نهاية المطاف، نأمل أن نلهم الطلاب المحتملين للدراسة معنا ودعم التزامنا تجاه إطلاق القدرات الإنسانية”.

يمكن الآن التقديم في برامج جامعة حمد بن خليفة عبر الموقع الإلكتروني www.hbku.edu.qa. وتعقد جامعة حمد بن خليفة فعاليات دورية لإبراز أنشطتها ومشروعاتها البحثية.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكار اليوم، رسم ملامح الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة (HBKU)، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (QF) في عام 2010 بصفتها جامعة مختصة في الأبحاث وتعمل كأداة محفزة لإحداث تغيير نوعي في دولة قطر والمنطقة وهي ذات تأثير عالمي. وتقع منشآت الجامعة في المدينة التعليمية، وتلتزم الجامعة ببناء وتنشئة موارد بشرية من خلال خبرات أكاديمية ثرية، ومنظومة إبداعية، وشراكات فريدة. وتقدم جامعة حمد بن خليفة برامج متعددة التخصصات لمرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا من خلال كلياتها، وتتيح فرصًا للأبحاث والمنح الدراسية من خلال مؤسساتها ومراكزها. ولمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hbku.edu.qa.

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