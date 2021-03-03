‫جاك موتورز تُدلي ببيان مع افتتاحها الكبير لمعرضها الجديد في الأردن، مما يمهد الطريق لتغلغل أعمق في سوق الشرق الأوسط

غوانزو، الصين، 3 مارس 2021 /PRNewswire/ — افتتحت جاك موتورز رسميًا معرضها المعتمد في الأردن في 21 فبراير، حيث اجتذب أكثر من 400 اختبار قيادة للطرازات الجديدة قبل إطلاقها. كما شهد الحدث الكشف الأول عن ساعة المفتاح الذكية الخاصة بجاك موتورز في السوق الأردني. وقد اجتذب الدمج المتطور والمتكامل بين الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مع وظائف السيارة اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام والمستهلكين على حدٍ سواء.

وقد أُقيم حفل الافتتاح داخل المتجر، وتم بثه على الهواء مباشرة على مستوى العالم على موقع الويب الرسمي للشركة، وعبر مواقع الويب الرسمية المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وحضر الحفل السيد نهاد، عضو مجلس إدارة مجموعة العيان ALAYYAN))، والسيد زارو، خبير إعلام السيارات المؤثر. وكانت هذه هي المرة الأولى لافتتاح عالمي لمعرض سيارات يتم بثه مباشرة من الأردن.

وقد أعرب السيد نهاد عن ثقته الكاملة في تطور جاك موتورز في الأردن، وقال، “نحن سعداء بافتتاح معرض جاك موتورز، الشركة الرائدة في صناعة السيارات الصينية، ومن المؤكد أنها ستضيف التنوع إلى السوق الأردني من خلال سياراتهم عالية الجودة وذات القيمة العالية”.

وتُعَد الأردن من أوائل الأسواق الخارجية التي قدَّمت ساعة المفتاح الذكية الخاصة بجاك موتورز. مع ساعة المفتاح الذكية، يمكن بسهولة إنجاز وظائف مثل التحكم في أبواب السيارة والمحركات والنوافذ، وإزالة متاعب التعامل مع مفاتيح السيارة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل الساعة الذكية أيضًا كـ “مديرًا ذكيًا”، حيث يمكنها مراقبة صحتنا وتماريننا الرياضية، وتسجيل مواعيدنا، وبذلك تُصبح سكرتيرة أسلوب الحياة الخاص بنا، مما يساعدنا على إدارة حياتنا من راحة معصمنا.

السيد زارو هو أحد خبراء إعلام السيارات الجديرون بالثقة، ويحظى باحترام كبير للغاية في الأردن. وقد قَدَّم في حفل الافتتاح تحليلاً شاملاً للطراز الرئيسي لشركة جاك موتورز – السيارة الرياضية متعددة الأغراض GS8. وخلال اختبار القيادة، اختبر بنجاح خبير السيارات هذا القدرة الاستيعابية عبر البلاد التي تُقدِّمها GS8 على أسطح الطُرُق المتنوعة بشكل هائل في الأردن.

ومع افتتاح هذا المتجر المعتمد في الأردن، تم وضع حجر الأساس في خطط جاك موتورز بعيدة المدى من أجل التطور والنمو في منطقة الشرق الأوسط. وللمضي قدمًا، ستواصل جاك موتورز تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة إلى الأردن، مما يُوفِّر أسلوب حياة ممتع خاص بالسيارات للمستهلكين الأردنيين، وكسب القلوب كعلامة تجارية مفضلة.