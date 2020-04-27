‫جائزة أفضل أماكن العمل في قطر 2020 لشركة قطيفان للمشاريع

الدوحة، قطر، 27 من أبريل 2020 / PRNewswire / – حصدت شركة قطيفان للمشاريع جائزة أفضل أماكن العمل في قطر لعام 2020، علمًا بأن قطيفان للمشاريع هي شركة تطوير عقاري تابعة لكتارا للضيافة؛ وهي شركة عالمية رائدة مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر. برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولي يوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن التزام الموظفين وارتباطهم ببيئات عملهم ومدى رضاهم عن أعمالهم مع تكريم من يتمتعون بخبرات عملية متميزة. علاوة على ذلك، تُمنَح شهادة أفضل أماكن العمل للشركات التي تلتزم بأفضل معايير التميز فيما يتعلق بظروف العمل.

وتعليقا على المناسبة، أفاد سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل منصب العضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع قائلاً: “بيئة العمل المثالية تتأتى من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مع وضع رؤية محددة وهدف واضح، ومن ثم يهدف النهج الذي تبنته شركتنا، بصرف النظر عن سياسات الموارد البشرية، إلى تعزيز المعايير الإنسانية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى مدى رضا الموظفين وغير ذلك من العوامل التي قد تؤثر سلبيًا في إنتاجيتهم. واليوم، وفي هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم أجمع، حرصت شركة قطيفان للمشاريع على سلامة موظفيها ورفاهيتهم بصفتها مسؤوليتها الرئيسة، ومن ثم تتيح الشركة لموظفيها ساعات عمل مرنة، من خلال العمل بنظام المناوبة والعمل عن بعد من المنزل، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية في مكان العمل”.

كما أثنت السيدة أمل تركي، مسؤولة الموارد البشرية بشركة قطيفان للمشاريع، على الشركة قائلة: “أنا فخورة أيّما فخر بالعمل في هذه الشركة الكبيرة، وأعرب عن امتناني التام للفرصة التي أتاحتها لي شركة قطيفان للمشاريع لاكتساب الخبرة وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، فالشركة ترى أن إدارة الموارد البشرية لا يقتصر عملها على إصدار كشوف الأجور مرة واحدة في الشهر، بل إنها تقوم بمهام أكبر من ذلك، فتقوم في إطار عملها بتقديم المساعدة في وضع استراتيجية الشركة وإدارة الأنشطة التي تتمحور حول موظفي الشركة. ومن ثم، نرى أن موظفي الشركة هم أكبر أصولها، ويتمثل هدفنا في الحرص على سعادة كل موظف والتزامه وتفانيه في العمل. إننا أسرة واحدة، وتتمثل مهمتنا في العمل معًا بروح الفريق الواحد حتى تصبح شركتنا شركة التطوير الأكثر تأثيرًا في قطر، وحتى نقدم مشاريع ذات جودة لا مثيل لها، وكذا لخلق استثمارات مستدامة تحمل اسم قطر مع التحلي بالقيم الأساسية الراسخة مثل الابتكار والنزاهة والاحترام والمسؤولية الاجتماعية للشركات. شركة قطيفان للمشاريع! فريق واحد! أسرة واحدة!”.

صرح حمزة إدريسي، مدير البرنامج في قطر، قائلاً: “شركة قطيفان للمشاريع تجسد ثقافة مكان العمل الذي يركز على الناس، ويضمن أن كل قرار ونشاط وسياسة تدعم اكتساب جميع أعضاء الفريق المعرفة وتوفر الرفاهية والنمو لهم وللقطاع بصورة عامة. واليوم في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تعيق مسيرة مختلف المؤسسات في جميع أرجاء العالم، نعلن بكل فخر عن تفاني المؤسسات في قطر تفانيًا مستمرًا بغية تحسين بيئة العمل لموظفيها، ونأمل أن يلهم هذا الشركات الأخرى الموجودة في قطر بأن تدخل ضمن قائمة أفضل أماكن العمل”.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج عالمي للاعتماد في مجال الموارد البشرية، ومهمته اعتماد أماكن العمل الرائدة والاحتفاء بها في العديد من البلدان في جميع أرجاء العالم. ويقيّم البرنامج مدى جاذبية الشركة من خلال عملية تتألف من خطوتين وتركز على 8 عوامل تتصل بمكان العمل، ومنها: ثقافة مكان العمل والقيادة والفرص المتاحة أمام الموظفين للتطور ورضاهم بشكل عام عن ممارسات الشركة حيال مواردها البشرية. وبالإضافة إلى إجراء استبيان عن مدى رضا الموظفين، يتم إجراء تدقيق لعملية إدارة الموارد البشرية بغرض فحص الممارسات ذات الصلة داخل المؤسسة مقارنة بمعايير التميز العالمية فيما يتعلق بظروف عمل الموظفين. ويعمل البرنامج على مشاركة أفضل ممارسات في مجال الموارد البشرية ومساعدة الشركات الأخرى في التعلم من أفضل الشركات في قطاعها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط: www.bestplacestoworkfor.org

جهات الاتصال

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