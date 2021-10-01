‫”ثيتا راي” تفوز بمسابقة أبوظبي “البحث: إسرائيل”

ستمثل إسرائيل في مسابقة عالمية لتحديد الشركات الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومجال الإنترنت

تل أبيب، إسرائيل, 26 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “ثيتا راي”، التي تتيح حلولها من أجل تسريع التحويلات بين البنوك خارج البلاد مع حماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية، أنها فازت اليوم بجائزة مسابقة أبو ظبي ” البحث: إسرائيل”. ستنافس الشركة حاليًا شركات من شتي أنحاء العالم في مسابقة “البحث العالمي في مجال التكنولوجيا المالية”. سيتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة “أبو ظبي في مجال التكنولوجيا المالية”، أكبر حدث في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، والتي ستُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر في مركز “سوق أبو ظبي العالمي” التجاري المالي في أبوظبي.

“البحث: إسرائيل”، وذلك كجزء من منتدى التكنولوجيا المالية والإنترنت في سوق أبو ظبي العالمي. وقد ترأس المنتدى الخاص عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية بدولة الإمارات، وضم أيضًا أعضاء من إدارة بنك هبوعليم، ومعهد التصدير الإسرائيلي. تضمنت أجندة المنتدى تبادل التحيات الرسمية، وحلقات نقاش مهنية في شتى المجالات، عرض لترشيح سبع شركات إسرائيلية للمسابقة وهم: بيرسونيتكس، وناياكس، وبلندر، وتينور إكس، وكريسككو، ونيما، وثيتا راي.

صرح مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة “ثيتا راي” قائلاً: “يعزز الفوز بهذه المنافسة من القيمة التي تقدمها “ثيتا راي” للمصرفيين والشركات المالية التي تحتاج إلى حل موثوق به لتمكينهم من التعامل مع المعاملات التي تحدث خارج البلاد بشكل موثوق وآمن”. وأضاف قائلاً “يساعد حلنا المبتكر المؤسسات المالية على زيادة فرص أعمالها، وخفض التكاليف، وتلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة، وذلك بالإضافة إلى التركيز على أعمالها الأساسية.”

نبذة عن ثيتا راي :

طورت “ثيتا راي” حلاً تقنيًا ورائدًا وموثوقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي والذي يسمح للبنوك بالتركيز على أعمالها الأساسية وزيادة فرص العمل من خلال مدفوعات آمنة وموثوقة خارج البلاد. تُعد تقنية “ثيتا راي” هي “البرمجة كخدمة” الوحيدة التي تقدم حلولًا بديهية اصطناعية شاملة، بداية من تكامل البيانات إلى دقة التنبيه. توفر تكاملًا مبتكرًا للبيانات وقدرات الجودة والتحليلات المتقدمة وإدارة المحافظ وزيادة المراقبة للبيانات الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف وتقنيات تعلّم الآلة الأخرى في نظام أساسي واحد مُوحد. تستفيد المنظمات التي تعتمد على بيئات معقدة وغير متجانسة للغاية من اكتشاف ثيتا راي الذي لا مثيل له وكذلك الجوانب الإيجابية الخاصة بإنخفاض الأخطاء. لمزيد من المعلومات: www.thetaray.com

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