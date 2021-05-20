‫ثيتا راي، شركة التكنولوجيا الإسرائيلية التي طورت حلًا ثوريًا يمكّن من تسريع المدفوعات عبر الحدود بين البنوك، جمعت 31 مليون دولار في جولة جديدة من التمويل بقيادة صندوقي جيه في بي وبي جي في

– يمكّن حل ثيتا راي أكبر البنوك والمؤسسات المالية والشركات في العالم من زيادة وتبسيط حجم التحويلات، مما يضمن إكمالها في الوقت المناسب وتكاليف مراقبتها دون الخوف من استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات

نيويورك، 20مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة ثيتا راي، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تمكّن من تسريع المدفوعات عبر الحدود بين البنوك مع حماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية، أنها أكملت جولة جديدة لجمع التبرعات بقيمة 31 مليون دولار. ويشمل المستثمرون الجدد إيريك بنهامو، والذي يستثمر من خلال بنهامو غلوبال فنتشرز، وسينتس فند، الذي عين أحد شركائه الإداريين كمراقب في مجلس إدارة ثيتا راي. كما شارك في الجولة المستثمرون الحاليون أور كراود وبنك هبوعليم وSBT وغيرهم.

ترفع هذه الجولة إجمالي تمويل ثيتا راي إلى أكثر من 90 مليون دولار. وتعتزم الشركة استخدام رأس المال الذي تم جمعه لإكمال ثورة منع الجريمة من خلال توسيع سوق الدفع عبر الحدود الذي تقدر قيمته حاليًا بـ 25 تريليون دولار سنويًا، وتخفيف الجريمة المالية عن طريق تسويق نسخة سحابية من منتجاتها وتوسيع نطاق جمهورها المستهدف إلى أي منظمة تتعامل في المدفوعات عبر الحدود.

إلى جانب جمع الأموال، تعلن ثيتا راي أن حكومتي نيجيريا وأوكرانيا قد نفذتا بنجاح حلول ثيتا راي لمحاربة الإرهاب والفساد. وقد انضمت هذه الحكومات إلى بعض أكبر البنوك في العالم، بما في ذلك بانكو سانتاندير، مما وضع الحل الثوري لثيتا راي في طليعة التجارة الدولية والحرب ضد الجريمة المالية العالمية.

تم تصميم حل منع الجرائم المالية من ثيتا راي لغرس اليقين وتقليل المخاطر في المدفوعات عبر الحدود، ولحماية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الخاصة التي تقدم تحويلات الدفع. وهو يحميهم من محاولات إساءة استخدام منصات تحويل الأموال الخاصة بهم لعمليات غسيل الأموال المعقدة. يقلل هذا الحل من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، ويزيد الإيرادات بسرعة ويحسن خدمة العملاء ويعزز عائد الاستثمار.

كان من أبرز الظواهر في تسيير الأسواق المالية في حقبة ما بعد كورونا هي الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات المالية عبر الحدود. إذ تعاني هذه السوق، التي تقدر بنحو 25 تريليون دولار سنويًا، من استهدافها بجرائم مالية، بما في ذلك السرقة والاحتيال وغسيل الأموال. ولمعالجة هذه المشكلة ومنع الاقتصاد العالمي من الانهيار، عززت الحكومات ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم سيطرتها على التحويلات وشددت الإنفاذ، مما أدى إلى عوائق في السلوك التجاري العالمي. نتيجة لهذه المعوقات، تواجه العديد من الشركات صعوبات شديدة في المدفوعات عبر الحدود بين البنوك، فضلًا عن عدم اليقين في الأعمال والاستبعاد من نظام التجارة المالية.

ويتم حاليًا استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في تدابير الحماية لمواجهة هذه التحديات. حل ثيتا راي، المصمم لتحرير العوائق داخل شرايين التجارة الدولية، متاح الآن على السحابة. نتيجة لذلك، يمكن للشركة تقديم مسار تحويل آمن إلى النظام المالي العالمي، والذي يشمل البنوك من جميع الأحجام، وكذلك الحكومات وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع (PSPs) وجميع العملات، بما في ذلك العملات الرقمية. ولأول مرة، ستتمكن المؤسسات المالية – الخاصة والحكومية على حدٍ سواء – من تقديم خدمات أفضل لعملائها وزيادة إيراداتها بشكل كبير مع تقليل مخاطرها وخفض تكاليفها التشغيلية وتحسين قدرتها على تحمل طلبات الامتثال المتزايدة.

وقد صرح إيريل مارغاليت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيه في بي، ورئيس مجلس إدارة ثيتا راي، قائلًا: “من شركة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) من الناحية التكنولوجية، تعمل ثيتا راي على تغيير الصورة وتقديم منتجات ثورية إلى مجال المدفوعات عبر الحدود، مما سيسمح للبنوك بالزيادة بشكل كبير ويتيح دخلها تحويلات مالية آمنة وغير مقيدة في كل من البنوك الكبيرة والصغيرة. ستمكّن هذه الثورة العديد من المنظمات والأشخاص حول العالم من تحويل الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبرسوم وتوقفات أقل بكثير على طول الطريق. ما فعلته خدمة سويفت بالعالم المصرفي قبل 25 عامًا، ستفعله ثيتا راي بعالم البنوك في السنوات العشر القادمة. وسيكون أمن الأعمال والتعاون بين البلدان ممكنًا عندما يُترك مجرمو الإنترنت الماليون خارج النظام الآمن الذي أنشأته ثيتا راي مع البنوك”.

حيث قال مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا راي: “نحن على وشك ثورة حقيقية في تأمين النظام المالي العالمي. وخلال هذه الفترة، عندما أصبحت شبكة الدفع عبر الحدود شريان الحياة للبنية التحتية للتجارة العالمية، فإن ثيتا راي هنا لغرس اليقين وتقليل المخاطر في المدفوعات الآمنة عبر الحدود. علاوة على ذلك، يسمح الحل الفريد والموثوق من ثيتا راي بالكشف الكامل عن التهديدات المعروفة وغير المعروفة، بالإضافة إلى تقليل التنبيه بنسبة 99% مقارنة بالأنظمة القديمة. أصبح سوقنا المستهدف بلا نهاية تقريبًا مع إطلاق الحل السحابي الخاص بنا، والذي يضمن نمو الشركة القوي في السنوات القادمة. نشكر مستثمرينا الحاليين، وخاصة جيه في بي، على ثقتهم في الشركة وحلولها، ونرحب بالمستثمرين الجدد الذين انضموا إلينا”.

وأضاف إريك بنهامو، المؤسس والشريك العام لشركة بي جي في: “البراعة التكنولوجية لشركة ثيتا راي مثيرة للإعجاب حقًا. إذ تمكّن منتجها الكيانات المالية من تقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة بالخدمات المصرفية المراسلة وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين خدماتها وزيادة الأرباح. وأنا واثق من أن الاستثمار في ثيتا راي سيحقق عائدًا كبيرًا لشركة بي جي في ويسعدني أن أؤيد فريقًا عالميًا يقود ابتكارًا مزعجًا في سوق المدفوعات العالمية”.

أظهرت ثيتا راي نموًا ثابتًا وهامًا على أساس سنوي. وستسمح النسخة السحابية من منتجات ثيتا راي لعملائها بالمنافسة بنجاح في نظام تحويل المدفوعات الذي يتضمن تقليديًا بنوك كبيرة فقط يمكنها ضمان الامتثال التنظيمي والموثوقية. يستكشف عملاء ثيتا راي، وبعضهم من أكبر البنوك الدولية من الدرجة الأولى، الحل السحابي لتقديم خدمة أفضل لعملائهم، مدركين أنه يمكنهم زيادة إيراداتهم بشكل كبير مع تقليل المخاطر وخفض التكاليف التشغيلية.

يعتمد الحل على خوارزمية تم تطويرها على مدى عقد من قبل علماء رياضيات بارزين، ويستند إلى التعلم الآلي المتقدم الذي يمكنه اكتشاف علامات غسيل الأموال قبل تنفيذها. كما تساهم النسبة المنخفضة بشكل خاص من الإنذارات الكاذبة في كفاءة الحل للبنوك التي تتعامل مع مخاطر غسيل الأموال ومخاطر التشغيل المختلفة. حازت ثيتا راي أيضًا على العديد من الجوائز باعتبارها الحل التكنولوجي الرائد في الصناعة لتنظيم المؤسسات المالية والامتثال لها.

نبذة عن ثيتا راي:

يتيح حل SaaS الرائد من ثيتا راي للمدفوعات عبر الحدود المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للبنوك توسيع فرص أعمالها من خلال تحقيق مراقبة دفع آمنة وموثوقة عبر الحدود. تعد تقنية ثيتا راي هي عروض SaaS المجمعة الوحيدة التي تحلل حركة سويفت ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/ الدافع/ المدفوع لأمره لاكتشاف الحالات الشاذة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود. إنه أيضًا أحد حلول مكافحة غسيل الأموال الوحيدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن دمجها ونشرها بسهولة في غضون أيام، مع الحد الأدنى من التنفيذ المطلوب. يزيد حل ثيتا راي من إمكانيات الكشف لكلٍ من البيانات الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، ويتضمن التنميط وتقييمات التحليلات المتقدمة، كل ذلك في منصة واحدة. تستفيد المؤسسات المالية التي تعتمد على أنظمة بيئية معقدة ومتغايرة بشكل كبير من معدلات ثيتا راي منخفضة التشخيص الإيجابي الخاطئ التي لا مثيل لها.

للتواصل الإعلامي:

مارك برينديل

فيوجن للعلاقات العام

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