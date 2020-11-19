‫تُعلن Kaymera Technologies، مطورو الحلول الأمنية الهاتفية والجاهزة للمؤسسات، عن ضم دان هولتز رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق.

تل أبيب، إسرائيل, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Kaymera Technologies ، مقدّمة أولى الحلول الأمنية الهاتفية والجاهزة للمؤسسات، عن ضم الجنرال دان هولتز إلى فريقها. هولتز هو رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق، وقد شغل منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي. وسيلتحق الآن بKaymera كرئيسٍ لمجلس الإدارة، وسيساعد في تشكيل توجه وهوية الشركة.

تمتلك Kaymera التي تأسست سنة 2013 معرفة واسعة حول تقديم تجارب محمول آمنة بالكامل لكافة المنظمات بدءً بالمؤسسات إلى الوكالات الحكومية. اليوم وبالرغم من حقيقة أن استخدام الأجهزة المحمولة لإجراء أنشطة تجارية حساسة جدًا هو أمر لا غنى عنه، إلا أن المهنيين والمنظمات معرّضون لخطر التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأجهزة وأنظمة التشغيل الخاصة بها. ومع Kaymera فإن المستخدمون يستفيدون من أمان الأجهزة المحمولة الجاهزة للمؤسسات والتي تحمي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالأعمال والأسرار التجارية الهامة، وهذا مع ضمان الخصوصية الرقمية والشخصية.

ومع ضم هولتز لفريق الخبراء المتميّز الذي يضم أوشري أشير وهو الرئيس السابق لقسم الأمن السيبراني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ستتمركز Kaymera بشكل أكبر لمساعدة مختلف المنظمات للتغلب على المخاطر التي لا تحصى والتي تخلقها تهديدات المحمول المتطورة. تمثل خبرة هولتز الواسعة في مجال الدفاع عنصرًا هاما في بيئة تهديد المحمول اليوم أين يبدو أن المهاجمين يتمتعون بأفضلية دائمة. ووفقًا لهولتز: “لقد قضيت سنوات أنظر في طريقة تفكير المهاجمين. وقد تعلمت وحدات جيشي من خلال إرشاداتي توقع ما هو غير متوقع. إن الخصوم الماديون والرقميون يملكون العديد من أوجه التشابه، ومفتاح التغلب على تهديدات المحمول يكمن في الاستعداد للمجهول. وأنا متحمس لجلب هذه التجربة إلى كايميرا“.

وزيادة على ذلك، فقد أغلقت الشركة دورة تمويل ناجحة من مختلف المستثمرين، وستستخدم هذا الضخّ الأخير لمواصلة توسيع العمليات التجارية على نطاق عالمي. ومن المقرّر طرح Kaymera في الأشهر المقبلة، والتي ستتميّز بتكنولوجيا محسنّة وتُمكّن من إنشاء قنوات وشراكات أعمال جديدة.

يقول أشير :”إنه وقت حماسي أن تكون جزءً من هذه الشركة الرائعة”. “إن ضم شخص من طينة دان هو نموذج عن الأشياء الرائعة التي تحدث في Kaymera اليوم”.

حول Kaymera Technologies:

تُقدم Kaymera التي أنشئت من قبل خبراء أمنيين حلولًا أمنية متطوّرة للأجهزة المحمولة، وتحمي الأفراد والمنظمات والحكومات من التهديدات السيبرانية المتقدمة.

Maryna Gaidak

Marketing & PR

maryna.gaidak@kaymera.com