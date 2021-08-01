‫تيراباي توقع مذكرة تفاهم مع نتورك إنترناشيونال لتعزيز قبول محافظ الأجهزة المحمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة

بموجب الاتفاق المقترح، ستعمل الشركتان على تمكين سوق ضخمة يسهل الوصول إليها من النظام الإيكولوجي الأفريقي لمحافظ الأجهزة المحمولة لإجراء المعاملات عبر محطات نتورك إنترناشيونال في الإمارات العربية المتحدة وكذلك منصات التجارة الإلكترونية التي تدعمها تلك المحطات.

سيساعد هذا الاتفاق تيراباي على الاستفادة من شبكة نتورك إنترناشيونال الراسخة والثرية بالتجار وعملاء معالجة الجهات المستحوذة في الشرق الأوسط وأفريقيا من أجل قبول مدفوعات محافظ الأجهزة المحمولة باستخدام وسائل معالجة المدفوعات في تيراباي. وهذا سيعود بالفائدة على شبكة تجار نتورك إنترناشيونال في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شبكات الشركاء العالمية التابعة لشركة تيراباي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا.

في حديثة عن تلك الشراكة، علّق Ani Sane (آني ساني)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال في شركة تيراباي، قائلًا “نحن متحمسون بشأن اتفاقنا المقبل مع نتورك إنترناشيونال والمتعلق بتعزيز قبول محافظ الأجهزة المحمولة واستهلاكها عبر مختلف القنوات في محطات نتورك إنترناشيونال ومواقع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يمهد الطريق لتعزيز الشمول والاستقلال الماليين للعملاء من خلال تقديم خدمات الدفع في الوقت الفعلي باستخدام محافظ الأجهزة المحمولة لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل إتاحة إمكانية التشغيل المتبادل لمحافظ الأجهزة المحمولة الموجة الكبرى التالية في مجال المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى الاستفادة من وسائل الدفع باستخدام محافظ الأجهزة المحمولة التابعة لنا من خلال شبكة التجار الواسعة والراسخة التابعة لشركة نتورك إنترناشيونال في المنطقة.”

بينما صرّح Rizwan Qazi (رضوان قاضي)، نائب رئيس شراكات المدفوعات والمشاريع الخاصة في شركة تيراباي ، قائلًا “في ظل تزايد حركة المدفوعات الرقمية بين الشركات ومستهلكيها، تساعد شراكتنا مع نتورك إنترناشيونال على زيادة تعزيز هذا التحول إلى المجتمعات غير النقدية. وباعتبار شركة نتورك إنترناشيونال أكبر جهة مستحوذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تتمتع بشبكة عملاقة وراسخة من أجهزة نقاط البيع في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى نطاق واسع من العملاء التجاريين من الفئتين المتوسطة والكبرى في البيئات المادية والرقمية. وهذه فرصة رائعة للربط بين البراعة الرقمية الفائقة للشركة والمجال الفعلي وتزويد المستهلك النهائي بخياره المفضل من قنوات الدفع النقدي.”

ومن جانبه، قال Nandan Mer (ناندان مير)، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، في هذا “تكتسب محافظ الأجهزة المحمولة شعبية كبيرة كل يوم باعتبارها واحدة من وسائل الدفع المفضلة في مختلف أنحاء العالم. ولأننا واحدة من كبرى الشركات الرائدة في السوق في مجال حلول الدفع الشاملة، يسرنا أن نتعاون مع شركة تيراباي لتمكين قبول محافظ الأجهزة المحمولة في شبكة التجار التابعة إلينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونؤمن أن هذا سيساعدنا على بناء نظام إيكولوجي متصل رقميًا للمدفوعات في المنطقة، بدءًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتع شركة تيراباي بمنصة تكنولوجيا فريدة تعتمد في المقام الأول على إمكانية التشغيل المتبادل وتدعمها شبكة التجار الراسخة التابعة إلينا، لذلك فهي قادرة على تيسير اعتماد محافظ الأجهزة المحمولة في المنطقة، وبالتالي خدمة المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات دفع آمنة بدون تلامس.”

سيلعب تعاون تيراباي مع نتورك إنترناشيونال دورًا رئيسيًا في إنشاء خيارات دفع مستدامة وقابلة للتطوير تتميز بإمكانية التشغيل المتبادل لتلبية متطلبات الدفع لشركائهما وعملائهما، وبالتالي تعزيز زيادة وتكرار استخدام محافظ الأجهزة المحمولة والعملة الرقمية للمدفوعات الرقمية.

رسخت تيراباي نفسها كشريك عالمي للبنوك الرائدة ومشغلي تحويل الأموال ومشغلي محافظ الهاتف المحمول والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات الرقمية بلا حدود. باعتبارها شركة عاملة في مجال التسويق الموجه إلى الشركات، تتعاون تيراباي مع الشركات الأخرى وتساعدها على الاستفادة من منصة التكنولوجيا المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز عرض عملائهم للتحويلات والمدفوعات والإنفاق عبر الحدود. وتخضع الشركة لقوانين التنظيم في أكثر من 15 دولة حول العالم. ومن أهم أسواق الشركة: دول مجلس التعاون الخليجي وشمال وجنوب ووسط أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والشمالية والجنوبية.

تهدف رؤية تيراباي إلى تحقيق غاية أهداف التنمية المستدامة 2030 المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والمساواة عن طريق تقليل تكلفة المعاملات عبر مختلف قنوات الدفع مثل محافظ الأجهزة المحمولة والحسابات البنكية على سبيل المثال لا الحصر.

نبذة عن تيراباي

تيراباي هي شركة مرخصة مزودة للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية والحلول، مما يمهد الطريق السريع للمدفوعات العالمية. تتميز الشركة بأساس متين ومنصات ذات تكنولوجيا مبتكرة تعمل بمثابة محرك التشغيل الرقمي المتبادل الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. وتدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المتنوعة وأنواع المدفوعات مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

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للتواصل الإعلامي:

أنويشا موخيرجي

1606-724-971-91+

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تضم نتورك إنترناشيونال مجموعة من الشركات وتمثل الجهة الرائدة في مجال تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تقدم مجموعة شاملة من حلول الدفع المدعومة تكنولوجيًا إلى التجار والمؤسسات المالية من مختلف الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاستحواذ والمعالجة ومجموعة شاملة دائمة التطور من خدمات القيمة المضافة.

وتمثل Network International Holdings (نتورك إنترناشيونال هولدينغز، شركة عامة محدودة) الشركة القابضة لمجموعة نتورك إنترناشيونال وشركات المجموعة.

نتورك إنترناشيونال:

تريشيا كول

أصداء BCW،

دبي، الإمارات العربية المتحدة

الهاتف: ‎+971 4 450 7600

البريد الإلكتروني: tricia.kaul@bm.com

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