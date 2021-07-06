‫توقيع Lleida.net اتفاقية إطارية مع الاتحاد البريدي للبلدان الأفريقية (Pan African Postal Union) لخدمة 55 شركة بريدية في القارة

مدريد وأروشا، تنزانيا 6 يوليو 2021/PRNewswire/ — وقع كل من الاتحاد البريدي للبلدان الأفريقية (PAPU) وشركة Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLLN) (OTCQX: LLEIF) اتفاقية إطارية تسمح لما يصل إلى 55 شركة بريدية في جميع البلدان الأفريقية بتقديم خدمات بريدية رقمية من خلال التقنية التي تقدمها الشركة الأوروبية المدرجة.

قد وقعت Lleida.net الاتفاقية من خلال شركتها الفرعية Lleidanet SaaS Middle East and Africa DMCC، وذلك بدعم من eGate، وهو الشريك التجاري للشركة في منطقة شمال أفريقيا.

من المقرر أن تُقدم هذه الخدمات البريدية الرقمية من خلال تقنية خدمات التواصل الرقمي الموثق الموجودة لدى Lleida.net.

تأسس الاتحاد البريدي للبلدان الأفريقية في عام 1980، وهو عبارة عن منظمة دولية تابعة للاتحاد الأفريقي وتم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عامًا بهدف تنسيق 55 خدمة بريدية عبر القارة ودفع عمليات الابتكار في المجال البريدي.

وقد صرح سيسكو سابينا، الرئيس التنفيذي لشركة Lleida.net، قائلًا “باعتبارنا شركة رائدة في مجال خدمات التواصل الرقمي الموثق حيث نحظى بنجاح واسع في جنوب أفريقيا لسنوات عديدة، فإننا نساعد الخدمات البريدية على توفير الشكل الرقمي من خدمات التواصل الورقي التي كانت لدينا في الماضي بشكل يضاهي مستوى هذه الخدمات أو بمستوى أفضل.”

تُمكن الاتفاقية الخدمات البريدية بجميع البلدان الأفريقية من تقديم خدمات التواصل الرقمي الموثق في إطار قانوني وتجاري مقبول ومشروع.

يوجد في أفريقيا ما يقرب من 650 مليون هاتف محمول و525 مليون مستخدم لخدمة الإنترنت. علاوةً على ذلك، تمتلك القارة 500 مليون حساب مصرفي عبر الهاتف المحمول، وينتشر نصفها تقريبًا في جميع أنحاء العالم.

تعتبر شركة Lleida.net، المدرجة في نيويورك وباريس ومدريد، شركة رقمية رائدة وفريدة في أوروبا وتتمتع بمكانة مهمة في أفريقيا.

وتُعد هذه الشركة مزود رئيسي لخدمات التواصل الرقمي الموثق في الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا وبوتسوانا وملاوي وجنوب أفريقيا، من بين دول أخرى.

اعتمدت أكثر من 60 دولة في القارات الخمس اختراعات الشركة من خلال منحها 205 براءة اختراع، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيجيريا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا.

مع وجود ما يقرب من 1.4 مليار عميل محتمل للاستفادة بالخدمات الجديدة، يوجد لدى أفريقيا ما يصل 650 مليون هاتف محمول و525 مليون مستخدم لخدمة الإنترنت و500 مليون حساب مصرفي فعال عبر الهاتف المحمول.

وأوضح يونس جبرين، الأمين العام للاتحاد البريدي للبلدان الأفريقية، قائلًا “يمتلك الاتحاد البريدي للبلدان الأفريقية رؤية لتنفيذ منطقة ذات خدمات بريدية موحدة لتنمية قطاع البريد في أفريقيا، وبدورها ستتيح الخدمات البريدية الرقمية الجديدة هذه مشاركة جميع الأفارقة في الخدمات الرقمية بشكل سريع.”

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