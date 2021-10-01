‫توقف تلفاز TCL Mini LED تجربة للعب بتقنية AMD FreeSync™ Premium

يوفر تلفاز الجديد TCL Mini LED 4K C825 أداء ألعاب أكثر انسيابية تتعايش معه بكامل حواسك

هونغ كونغ، 30 أكتوبر 2021/ PRNewswire/— تي سي ال للإلكترونيات TCL (107

0.HK)، أحد العناصر المؤثرة في صناعة التلفزيون العالمية وشركة إلكترونيات إستهلاكية رائدة تعلن اليوم أنها تشتمل على تقنية AMD FreeSync™ Premium في تلفاز TCL Mini LED 4K TV C825 لضمان تمتع اللاعبين بتجربة ألعاب مرئية فائقة دون تقطيع أو ترميش ضوئي منخفض أو زمن وصول منخفض.

“لقد عزمنا على توفير أفضل تجربة ألعاب لعملائنا من خلال تحديد المشكلات التي تتسبب في إحباط عشاق الألعاب – مثل زمن الوصول للمدخلات وتقطيع الشاشة والتأتأة أثناء ممارسة الألعاب وتشغيل مقاطع الفيديو – ثم وجدنا حلولًا لذلك. قال شاويونج تشانغ الرئيس التنفيذى ل تى سى ال للالكترونيات “من خلال الابتكار المستمر، قمنا بإنشاء تجربة تتعايش معها بكامل حواسك – حيث يوفر جهاز التلفاز الجديد TCL Mini LED 4K TV C825 ممارسة الألعاب بسلاسة تامة، فضلاً عن أنه يتمتع باعتماد تقنية AMD FreeSync™ Premium.”

تقدم تقنية ™AMD FreeSync Premium لهواة الألعاب الجادين ممن يبحثون عن تجربة ألعاب رائعة بمعدل تحديث عال يتيح هذا الاعتماد لهواة الألعاب إمكانية التعرف بسهولة على المنتجات والأنظمة المناسبة ويؤكد أن تلفاز TCL Mini LED 4K C825يوفر أداء للصور يتسم بالسلاسة التامة والخالية من أية تعقيدات.

يتميز الطراز C825 بشاشة Mini LED فائقة الأداء توفر درجة سطوع مذهلة، وذلك من أجل الحصول على ميزات مثيرة وأداء مضخم وأكثر ثراءا وأكثر واقعية لمحركات الأقراص الثابتة، بينما تضمن تقنية نقطة الكم حجم ألوان يبلغ 100٪ يتضمن ما يزيد عن مليار لون وظلال. بالإضافة إلى معدل تحديث المتغير ووضع زمن وصول أقل تلقائيا و eARC. يوفر C825 الآن تجربة صوتية ومرئية ممتازة للألعاب، ويجعل العروض التلفزيونية والأفلام أكثر متعة

يعتبرTCL داعم فريق الألعاب لفترة طويلة هوالشريك التلفزيوني الرسمي للعبة Call of Duty: الطليعة. من خلال تقنية العرض المتقدمة وتقنية التلفزيون الحائزة على أبرز الجوائز، يعمل TCL على توفير عروض الألعاب لضمان التمتع بتجارب تتعايش معها بكامل حواسها مع أعلى مستوى ممكن من الاختبار القياسي والآن بفضل اعتماد AMD FreeSync™ Premium، يمكن لهواة الألعاب إختيار تلفاز TCL Mini LED 4K TV C825 وتوقع الحصول على تجارب ألعاب رائعة.

*تختلف المظاهر والوظائف في المنتجات في البلدان/المناطق.

عن تي سي أل إلكترونيكس

تي سي أل إليكترونيكس كود السهم (‎1070.HK) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب أوميديا، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية الحصة السوقية لعام 2020. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

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