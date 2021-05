‫توقع Viatris مذكرة تفاهم مع شراكة Defeat NCD في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

حول شركة Viatris تُعَد .Viatris Inc (في بورصة ناسداك: VTRS) نوعا جديدا من شركات الرعاية الصحية، حيث تقوم بتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من العيش بصحة أفضل في كل مرحلة من مراحل الحياة. نحن نُوفِّر الوصول إلى الأدوية، ونطور العمليات المستدامة حلولًا مبتكرة، ونستفيد من خبرتنا الجماعية من أجل ربط المزيد من الأشخاص بمزيد من المنتجات والخدمات من خلال بوابة الرعاية الصحية العالمية (®Global Healthcare Gateway) الفريدة من نوعها الخاصة بنا. تجمع شركة Viatris، التي تأسست في نوفمبر 2020، بين الخبرة العلمية والتصنيعية والتوزيعية مع القدرات التنظيمية والطبية والتجارية المُثبَتة من أجل تقديم أدوية عالية الجودة للمرضى في أكثر من 165 دولة وإقليما. وتضم محفظة Viatris أكثر من 1400 عنصر معتمد عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، والتي تغطي كل من الأمراض الغير معدية والأمراض المعدية، بما في ذلك العلامات التجارية المعترف بها عالميًا، والأدوية العامة المُركَّبة، والأدوية ذات العلامات التجارية المعروفة المُركَّبة، ومجموعة متنامية من البدائل الحيوية، ومجموعة متنوعة من المنتجات الطبية الاستهلاكية المتاحة بدون وصفة طبية. ومع قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 45 ألف عامل، يقع المقر الرئيسي لشركة Viatris في الولايات المتحدة، ولها مراكز عالمية في بيتسبرغ، وشانغهاي في الصين وحيدر آباد في الهند. اعرف المزيد على viatris.com و investor. viatris.com , وتَواصَل معنا عبر تويتر على @ViatrisInc , LinkedIn و You Tube .

