‫توقعت الأعمال التجارية عام 2022: رؤساء تنفيذيون عالميون يعربون عن تفاؤلهم

طوكيو، 15 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تنبأ ما يزيد عن 80% من المديرين التنفيذيين العاملين في 44 قطاع على مستوى العالم باستمرار زخم النمو الاقتصادي الحالي خلال عام 2022، وذلك رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين، حسبما أظهر أحد الاستبيانات التي أجرتها مؤخرًا منظمة الرؤساء الشباب YPO.

شمل الاستبيان، الذي أجرته المنظمة في الفترة ما بين 18 نوفمبر 5 ديسمبر، 1,700 مدير تنفيذي في 101 دولة؛ وجاءت أبرز نتائج استبيان مؤشر الثقة العالمي المعتمد من المنظمة كالآتي:

المؤشرات إيجابية بالنسبة للعديد من الشركات، فيما يخص معدل نمو الإيرادات والتوظيف. أشار 37% من الخاضعين للاستبيان إلى زيادة قدرها 20% أو أكثر في الإيرادات منذ بداية عام 2021 ؛ بينما أشار 17% فقط من الخاضعين للاستبيان انخفاض معدل الإيرادات بنسبة 10% أو أكثر منذ بداية العام ذاته. كما ارتفع معدل التوظيف ، إذ شهد 38% من المشاركين في الاستبيان ارتفاعًا في عدد الموظفين لدى شركاتهم بنسبة 10% على الأقل منذ بداية العام الجاري؛ في حين أشار 45% من الشركات إلى استقرار إجمالي عدد العاملين بها منذ بداية هذا العام، وانخفض عدد الموظفين في 16% من هذه الشركات.

أعرب أغلب المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان (71%) عن مخاوفهم من أثر التضخم على أعمالهم خلال العام المقبل. ويخشى قادة الشركات بالولايات المتحدة (77%) من وطأة التضخم أكثر من غيرهم. وقد يكون لمخاوف التضخم نتائج سلبية بالنسبة للمستهلكين، حيث أعرب المشاركون في الاستبيان من العاملين في مجال المواد الغذائية والمشروبات (74%) والعاملين في مجال التصنيع (73%) وفي مجال البيع بالتجزئة والجملة (62%) عن اعتزامهم رفع الأسعار استجابة لارتفاع معدلات التضخم.

ويخشى قادة الشركات بالولايات المتحدة (77%) من وطأة التضخم أكثر من غيرهم. في حين لم تشر نتائج الاستبيان إلى أي انفراجة قريبة في المشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد، إذ يتوقع ما لا يزيد عن 2% من المشاركين في الاستبيان تجاوز هذه المشكلات في مطلع عام 2022. بينما يرى 39% من المشاركين أن السيطرة على مشكلات سلسلة العرض لن تكون قبل نهاية عام 2022، ويتوقع 38% من المشاركين استمرارها حتى عام 2023 أو بعد ذلك.

إذ يتوقع ما لا يزيد عن 2% من المشاركين في الاستبيان تجاوز هذه المشكلات في مطلع عام 2022. بينما يرى 39% من المشاركين أن السيطرة على مشكلات سلسلة العرض لن تكون قبل نهاية عام 2022، ويتوقع 38% من المشاركين استمرارها حتى عام 2023 أو بعد ذلك. كما أشارت نتائج الاستبيان إلى استمرار مشكلة نقص العمالة، حيث أكد 67% من المشاركين أن استقطاب الموظفين للعمل في الوظائف العادية بات أمرًا بالغ الصعوبة أو صعبًا إلى حد ما، في حين أشار 57% من المشاركين إلى مواجهة مستويات الصعوبة ذاتها بالنسبة لمجموعة الوظائف التنفيذية والإدارية.

حيث أكد 67% من المشاركين أن استقطاب الموظفين للعمل في الوظائف العادية بات أمرًا بالغ الصعوبة أو صعبًا إلى حد ما، في حين أشار 57% من المشاركين إلى مواجهة مستويات الصعوبة ذاتها بالنسبة لمجموعة الوظائف التنفيذية والإدارية. رغم ذلك يرى ما لا يزيد عن 1% من المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان أن الموظفين يكونون أكثر إنتاجًا أثناء العمل بالمنزل؛ في حين يتوقع 74% من المشاركين استمرار تبني الشركات ترتيبات العمل التي تتسم بقدر من المرونة.

وفي ظل الضغوط الناجمة عن الجائحة، تعمل بعض الشركات على تحسين استحقاقات الموظفين المتعلقة بالصحة النفسية، حيث كشف 35% من المشاركين عن تجاربهم الاستثمارية نوعًا ما في مجال صحة الموظفين النفسية، في حين أبدى 16% من المشاركين اعتزامهم زيادة تلك الاستحقاقات.

حيث كشف 35% من المشاركين عن تجاربهم الاستثمارية نوعًا ما في مجال صحة الموظفين النفسية، في حين أبدى 16% من المشاركين اعتزامهم زيادة تلك الاستحقاقات. ومع اقتراب بداية العام الجديد 2022، أكد أعضاء منظمة الرؤساء الشباب ( YPO ) ضرورة تركيز قادة الأعمال على المحاور التالية: تعزيز إشراك الموظفين وتطوير ثقافة العمل/الاحتفاظ بالموظفين استكشاف موارد نقد بديلة/والحفاظ على تدفقات النقد الحالية الاستعداد للتضخم التخطيط الجيد للتعامل مع مشكلات سلسلة التوريد الإحاطة باحتياجات المستهلكين المتغيرة



منهجية مؤشر الثقة العالمي لمنظمة الرؤساء الشباب:

أجرت المنظمة استبيان مؤشر الثقة العالمي في الفترة من 18 إلى 5 ديسمبر 2021 من خلال استطلاع عبر الإنترنت. بلغ إجمالي عدد المشاركين في الاستبيان 1,700 عضو من أعضاء المنظمة الذين يمثلون 101 دولة. وكان هامش الخطأ في أخذ العينات يزيد أو ينقص بنسبة 2.3 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95 في المائة.

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )

منظمة الرؤساء الشباب (YPO) هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 30,000 من الرؤساء التنفيذيين في 142 دولة والذين يجمع بينهم إيمان مشترك بأن العالم بحاجة إلى قادة أفضل. يرجى زيارة ypo.org للحصول على المزيد من المعلومات.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1065220/YPO_Logo.jpg