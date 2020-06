‫توقعات معهد القياسات والتقييم الصحي لجائحة كوفيد-19 لدول الجامعة العربية تشير إلى إمكانية وصول عدد الوفيات في مصر إلى أكثر من 50,000

سياتل، 26 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — في أول توقعات له لدول الجامعة العربية، توقع معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) أن 53,366 شخصا (بمدى يتراوح بين 23,158 و113,903) في مصر سيتوفون بسبب جائحة كوفيد-19 حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

