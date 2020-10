‫توري هريس تطرح مجموعة “Legacy to cloud-native kit” في تي إم فوريم ديجيتال ترانسفورميشن ورلد 2020

بريستول، إنجلترا، وبنجالور، الهند ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر/تشرين الأول، 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة توري هاريس إنتجريشن سوليوشنز (Torry Harris Integration Solutions) (THIS) عن مجموعة “Legacy to cloud-native kit” في تي إم فوريم ديجيتال ترانسفورميشن ورلد سيريس (TMForum Digital Transformation World Series) (DTWS) 2020 تساعد تلك المجموعة المؤسسات على الاحتفاظ بالمفاضلات القديمة بينما يتم تسريع النقل المنهجي للوظائف القديمة المحددة لإعداد بيئة سحابية أصلية، من خلال الأدوات في كل خطوة من العملية. ويمكن لبيئة السحابة الأصلية التي تم تحقيقها من خلال المجموعة أن تلبي متطلبات الأداء العالي التي تحتاجها العديد من المؤسسات في الوقت الحالي بل وتفوقها.

