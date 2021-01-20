‫تنضمّ شركة iSolutions إلى برنامج مزوّد الخدمات السحابية من شركة ®HYCU

أحدث مجموعة من خدمات النسخ الاحتياطي والاسترجاع المتعددة السحاب للمساعدة في توسيع الإنتشار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بوسطن، 20 يناير /كانون الثاني،2021 – أعلنت شركة HYCU, Inc. اليوم، وهي شركة رائدة في برمجيات المؤسّسات ومتخصّصة في إدارة البيانات المتعددة السحاب، أن شركة iSolutions، وهي شريك مميّز في سحابة جوجل، إنضمّت إلى برنامج مزوّد الخدمات السحابية من HYCU كأحدث مزود للخدمة السحابية. مع أكثر من 600 عميل راضٍ عن آداء الشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعَدّ iSolutions واحدة من أكبر شركات تكامل الأنظمة في المنطقة وتركّز على سدّ الفجوة الرقمية بين ممارسات الأعمال التقليدية وأُطُر عمل التكنولوجيا التحويليّة. وبما أن iSolutions هي أحدث عضو في برنامج مزوّد الخدمات السحابية من HYCU وشريك مميّز في الشركة المذكورة، أصبحت iSolutions الآن قادرة على الاستفادة من حلول HYCU المتعدّدة السحاب لتسريع رحلة عملائها مع سحابة جوجل. وقد أصبحت iSolutions الآن توفّر لعملائها خدمة النسخ الاحتياطي والاسترجاع من الأجهزة وترحيل البيانات إلى السحابة وحماية البيانات والتعافي من الكوارث كخدمة بالإضافة إلى دمج النسخ الإحتياطي في السحابة المختلطة (Hybrid-Cloud) .

وصرّح المدير العام لشركة iSolutions، السيّد أبهاي بانديتا: “ما زلنا نشهد نموًا قويًا وتوسعًا في خدماتنا وأعمالنا، لذلك نحتاج إلى إدارة بيانات متعددة السحاب وخدمة حماية لعملائنا تَكون سهلة الاستخدام والإدارة وتَنقُل أعباء العمل وآلات إفتراضيّة وبيانات من أماكن العمل إلى سحابة جوجل”. وأضاف أنّ “عقد الشراكة مع شركة مناسبة ذات حلّ مناسب يشكّل أمراً مهماً بالنسبة إلينا لمساعدة عملائنا في عمليّة إنتقالهم إلى العالم الرقمي وتحديث مركز البيانات. وبصفتنا شريكًا مميزًا في HYCU وعضوًا في برنامج مزوّد الخدمات السحابية من HYCU، فإن هذا الأمر مهم لنا ولعملائنا ولـشركة HYCU.”

وقد تمّ تصميم برنامج مزوّد الخدمات السحابية من HYCU خصيصًا لتلبية احتياجات حماية البيانات وإدارة بيانات الجيل التالي من الخدمات السحابية والخدمات المدارة وتكامل الأنظمة، ويسمح البرنامج المذكور لـ iSolutions بتوسيع نطاقها بشكلٍ فعّال من حيث التكلفة والفعالية بالتناسق مع نموها وتكيّف عملائها مع سهولة الاستخدام والتطبيق. كما تقدّم iSolutions لعملائها خدمة الدفع بقدر الاستخدام، حيث تتمكّن الشركة من تشغيل الخدمة وإيقافها بحسب رغبة العميل.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة HYCU, Inc.، السيّد سايمون تايلور أنّ “الاهتمام المستمر ببرنامج مزوّد الخدمات السحابية أتى إيجابيًا للغاية. وتتمتع شركات تكامل الأنظمة الرائدة ومزوّدو الخدمات السحابية مثل iSolutions، بحل مهمّ وقوي لإدارة البيانات كخدمة ويعتبرونه حلّاً رئيسيّاً لعروض السحابة الخاصة بهم. وبما أن HYCU تعمل كخدمة سحابية مستخدمة محليّاً (cloud-native) تُعَدّ سهلة التطبيق والإدارة، فهي توفّر نموذجًا يكافئ ماليًا لمساعدة شركائنا على زيادة أرباحهم في بيع خدماتهم وتوسيع أعمالهم “.

لمعرفة المزيد حول برنامج مزوّد الخدمات السحابية من HYCU، تفضل بزيارة https://www.hycu.com/service-providers/ أو تواصل مع موظّفينا عبر البريد الإلكتروني [email protected].

لمحة عامّة عن شركة HYCU

تسهّل شركة HYCU على المستخدم أن يزدهر في عالم شديد البساطة ومتعدّد السحاب وتتخصّص الشركة الرائدة في برمجيّات المؤسّسات في النسخ الإحتياطي للبيانات المتعدّدة السحاب وإدارتها ونقلها وحمايتها واسترجاعها على الأجهزة والبنية التحتيّة المدمجة وسحابة جوجل وسحابة أزور وبنيات تحتيّة متعدّدة السحاب. وتتّخذ HYCU مقرّاً رئيسيّاً لها في بوسطن، ولاية ماساشوستس، فهي تستخدم 25 سنة من خبرتها المتطوّرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومعلومات تحليليّة جمعتها من أكثر من مليون مستخدم وتعمل مع أكثر من 25000 عميل منتشرين في جميع أنحاء العالم لإنشاء بئر عميق وفريد مليئ بالخبرة الخاصّة بهذا المجال. وجاءت النتيجة مطابقة بشكلٍ لا مثيل له مع قادة القطاع وميزة نتافسيّة هائلة في مجال تعدّد السحاب. فمنتجات HYCU الرئيسيّة مبنيّة لإعطاء حلّ لحماية بيانات شركة نوتانكس وإدارة حماية البيانات كخدمة لمنصّة سحابة جوجل وسحابة أزور وHYCU Protégé التي تُعَدّ حلّ لحماية البيانات متعدّد السحاب، تحظى بدورٍ كبيرٍ في القطاع، بالإضافة إلى قيمة ميّزاتها وآدائها التي لا مثيل لها.

لمحة عامّة عن شركة iSolutions

iSolutions هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات متخصّصة في تقديم حلول تقنيّة رفيعة المستوى ومبتكرة ومتطورة لتبسيط مهام العمل اليومية وتحسينها. والشركة المذكورة هي شريك مميز لجوجل وحاضرة في ستة مواقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتعامل مع أكثر من 600 عميل. أمّا فريق iSolutions المكوّن من مهندسين وتقنيّين، فيعملون جنبًا إلى جنب مع المؤسسات العالميّة الرائدة بهدف رقمنة العالم. ومنذ العام 2011، كرّست iSolutions جهودها لرقمنة عالم الأعمال وتزويده بمجموعة كبيرة من الحلول المبتكرة والمتقدّمة، بما فيها إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

دون جينينغز

HYCU, Inc.

رقم الهاتف: 1710-791 (617)

البريد الإلكتروني: [email protected]

ديانا عرابي

iSolutions

رقم الهاتف: 680 362 44 971 +

البريد الإلكتروني:[email protected]