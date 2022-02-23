‫تنشئ مجموعة من الوكالات الرائدة في الصناعة والمتخصصة في الرفاهية وأسلوب الحياة TOGETHER GROUP

مجموعة أولية من خمس وكالات بقيادة مؤسسين لتقديم خدمة ديناميكية شاملة للعملاء

لندن ونيويورك, 23 فبراير 2022/PRNewswire/ — أعلنت مجموعة Together Group، وهي مجموعة عالمية من الوكالات الرائدة في الصناعة تركز على قطاعي الرفاهية ونمط الحياة، اليوم عن الاستحواذ على حصص كبيرة في خمس شركات يقودها مؤسسوها لتأمينها مكانة كحل متكامل الخدمات للتصميم والتكنولوجيا والتسويق واحتياجات الاتصالات لعملائها متعددي الجنسيات والإقليميين والمحليين.

تقدم Together Group أفضل الممارسات في فئتها في الإستراتيجية والعلامات التجارية والتصميم والتجارة الإلكترونية والحلول الرقمية والتسويق الرقمي، وكذلك في الاتصالات وإنشاء محتوى؛ وذلك ومن خلال إبداعها وتوسيع نطاقها والوصول إليها لاحتضان وتحويل وتنمية علامات تجارية استثنائية.

تقدم الوكالات الرائدة التي أعلنت عنها مجموعة Together اليوم قائمة من العلامات التجارية العالمية. وهم:

PURPLE – وكالة اتصالات حائزة على جوائز متخصصة في الموضة والجمال وأسلوب الحياة الفاخر ولها مكاتب في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وميامي وهونغ كونغ. من بين عملائها BOSS و MESSIKA و LVMH و Richemont و DSQUARED2 و Maison Francis Kurkdjian و ILIA و Fresh و EDITION Hotels و PUBLIC Hotels .

– وكالة اتصالات حائزة على جوائز متخصصة في الموضة والجمال وأسلوب الحياة الفاخر ولها مكاتب في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وميامي وهونغ كونغ. من بين عملائها و و و و و و و و و . King & Partners – وكالة تقدم خدمات الإستراتيجية والعلامات التجارية والإبداعية والتسويق والتجارة الإلكترونية لعلامات تجارية استثنائية مثل Neuehouse و Fotografiska و The Boca Raton و Brady Brand و SKIMS و Auberge Resorts Collection . يقع مقرها في نيويورك ولها مكاتب في لوس أنجلوس وميامي.

– وكالة تقدم خدمات الإستراتيجية والعلامات التجارية والإبداعية والتسويق والتجارة الإلكترونية لعلامات تجارية استثنائية مثل و و و و و . يقع مقرها في نيويورك ولها مكاتب في لوس أنجلوس وميامي. Noë & Associates – وكالة استراتيجية وتصميم ومحتوى وإنتاج للعلامة التجارية تركز على الهندسة المعمارية والتصميم والبيئة المبنية ولها مكاتب في لندن ونيويورك. ومن بين عملائها: Mareterra و Related و Waldorf Astoria و Neom و Rolex .

– وكالة استراتيجية وتصميم ومحتوى وإنتاج للعلامة التجارية تركز على الهندسة المعمارية والتصميم والبيئة المبنية ولها مكاتب في لندن ونيويورك. ومن بين عملائها: و و و و . Construct – وكالة استشارات إبداعية تقودها سيدات تشتهر بإنشاء علامات تجارية شهيرة مثل Aman و Claridges و Frette وشراكات تحويلية دائمة مع علامات تجارية مثل Harrods .

بالإضافة إلى ذلك، لدعم العلامات التجارية بدخولها ونموها في سوق الصين المهم، استحوذت شركة Together Group على Hot Pot China ، متخصص في التسويق الرقمي وله مكاتب في لندن وشنغهاي، يعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات السوق للعملاء في الصين، بما في ذلك Liberty و Fortnum و Mason و La Perla.

تشهد استراتيجية Together Group توسعًا إضافيًا لمنصتها الفاخرة هذا العام ، وجذب الوكالات الإبداعية والرقمية والتسويقية، مع التركيز بشكل خاص على البيانات والتكنولوجيا والمحتوى والتفعيل.

صرح الدكتور كريستيان كورتزكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Together Group اليوم: “إننا نبني مجموعة وكالات متنوعة حقًا ذات نمط حياة فاخر تحتفل بالنهج الديناميكي للجمع بين الوكالات المتآزرة التي تعمل في انسجام تام لتقديم خدمة متميزة على عدد من المستويات. يجمع نموذجنا بين مزايا الوكالات الرائدة التي يقودها مؤسس ومزايا مؤسسة عالمية أكبر”.

ضمن المجموعة الأولية التي تضم أكثر من 300 موظف و 14 مكتبًا، ستحتفظ وكالات المجموعة بهوياتها وثقافاتها وفرق القيادة العليا الخاصة بها. نظرًا لكونهم مساهمين في مجموعة Together Group، فإنهم سيدفعون التعاون عبر المجموعة، مما يوفر حلولًا أكثر تكاملاً وإبداعًا لعملائنا.

وأضاف الدكتور كورتزكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Porsche Design والمدير السابق لـ The Boston Consulting Group: “لدينا جميع العناصر اللازمة لتحقيق نمو عضوي كبير بالإضافة إلى جذب المزيد من الوكالات عالية الجودة لبناء خطوط خدمة تكميلية بشكل انتقائي”.

كما يقول توني كينج، الرئيس التنفيذي لشركة King & Partners: “معًا، كمجموعة، لدينا قوة مشتركة فريدة من نوعها في تحويل وإطلاق وتنمية العلامات التجارية عبر الأزياء والضيافة وأسلوب الحياة”.

أما فيرغوس لولور، الرئيس التنفيذي لشركة PURPLE ، فيقول: “يلتزم جميع مؤسسي الوكالة وفرقهم بمجموعة Together Group وطريقتها التعاونية في العمل على المدى الطويل. بالنسبة لنا، إنها ليست وسيلة للخروج. نحن نعتبره استثمارًا لـ PURPLE وليس بيعًا: لقد استثمرنا وكالتنا في المجموعة، ونحن متحمسون جدًا لمواصلة دفع نموها”.

يوضح بول شيهي، رائد أعمال وكالة إبداعية شارك في تأسيس Together Group مع براد فراي، الشريك الإداري لشركة MatCap، قائلًا: لقد أنشأنا بديلاً جديدًا مُرضيًا لمؤسسي الوكالات يتفوق في الأداء على نموذج البيع التجاري التقليدي، والذي يسمح للمؤسسين بالبقاء في في دفة القيادة”.

ويخلص براد فراي إلى أنه “بالمثل، يوفر نموذجنا للمستثمرين فرصًا استثنائية ليكونوا جزءًا من بعض أكثر الوكالات الدولية نجاحًا عالية النمو”.

لمزيد من المعلومات حول Together Group ، يُرجى التواصل مع:

أندرو ليستر – andrew.lister@purplepr.com

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1750839/Together_Group_ Founders.jpg