‫تناضل القوى الأفريقية الكبيرة من أجل الاحتفاظ بالأفراد ذوي القيمة الصافية العالية: سي إس جلوبال بارتنرز

وجد تقرير المواطنة العالمية عام 2022 أن الدول المهيمنة في أفريقيا، بما في ذلك نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا، لم تكن تلبي احتياجات مواطنيها الأثرياء.

تم وضع هذا التقرير من قبل سي إس جلوبال بارتنرز ، الشركة الاستشارية الحكومية الرائدة في العالم في مجال الاستشارات والتسويق، والمتخصصة في الإقامة والجنسية عن طريق حلول الاستثمار، ويبحث التقرير في خمسة محفزات يعتبرها الأثرياء مهمة لتزدهر حياتهم. وهي كالتالي:

السلامة والأمن – القدرة على التمتع بقدر أكبر من السلامة والأمن الاجتماعيين لأنفسهم ولأسرهم وشبكة أمان ضد الوقوع في منطقة خطرة.

– القدرة على التمتع بقدر أكبر من السلامة والأمن الاجتماعيين لأنفسهم ولأسرهم وشبكة أمان ضد الوقوع في منطقة خطرة. الفرصة الاقتصادية – القدرة على الوصول إلى محاور الأعمال التجارية الرئيسية وزيادة فرص الحصول على فرص عمل أفضل وفرص تجارية أوسع.

– القدرة على الوصول إلى محاور الأعمال التجارية الرئيسية وزيادة فرص الحصول على فرص عمل أفضل وفرص تجارية أوسع. نوعية الحياة – القدرة على الوصول إلى الأقاليم ذات الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي الأعلى، والمستويات العليا للتعليم والرعاية الصحية.

– القدرة على الوصول إلى الأقاليم ذات الاستقرار الاجتماعي والمؤسسي الأعلى، والمستويات العليا للتعليم والرعاية الصحية. التنقل العالمي – القدرة على زيادة حرية السفر لأغراض الأعمال التجارية وأوقات الفراغ وسياسة التأمين للتمكين من السفر في حالات الطوارئ الطبية أو حالات السلامة.

– القدرة على زيادة حرية السفر لأغراض الأعمال التجارية وأوقات الفراغ وسياسة التأمين للتمكين من السفر في حالات الطوارئ الطبية أو حالات السلامة. الحرية المالية – القدرة على تنويع الأصول عبر مناطق جغرافية مختلفة، والقدرة على حماية الأصول من ا من تجاوز الحكومة أو الفساد، والقدرة على تسهيل هياكل الثروة بطريقة أكثر كفاءة من الناحية الضريبية.

“أن تكون مرتبطًا بدولة واحدة وحكومتها يمكن أن يحد من حريتك. مع عدم اليقين العالمي الحالي وقيود السفر والأزمات، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تقلبات السوق المستقبلية وأمن ثرواتهم وأصولهم ونمط حياتهم داخل بلدانهم الأصلية. كما أن حالة عدم اليقين هذه تغذي رغبة الأفراد الأثرياء في دمج الجنسية الثانية كجزء من محفظتهم، كما تقول ميشا إيميت، الرئيس التنفيذي لشركة سي إس جلوبال بارتنرز، وهي أكبر شركة استشارية حكومية واستشارات تسويقية في العالم متخصصة في المواطنة عن طريق الاستثمار.

السلامة والأمن يفوقان على التنقل العالمي للمستثمرين الأفارقة

على الرغم من أن التنقل يعني زيادة الحرية وإمكانية الوصول للمواطنين العالميين، إلا أن تقرير المواطنة العالمية وجد أن السلامة والأمن يحتلان المرتبة الأولى – وهي منطقة تكافح فيها الأسواق الأفريقية أكثر من غيرها.

اعتمد هذا الحافز على العديد من مصادر البيانات بما في ذلك مؤشر السلام العالمي (GPI) ، وهو تقرير سنوي صادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) والذي يقدر الوضع النسبي للدول والمناطق وفقًا لمستويات السلام فيها.

يقيس حافز السلامة والأمن المدى الذي يمكن أن توفر فيه الجنسية الثانية قدرًا أكبر من السلامة والأمن، ويتألف من عدة عوامل، بما في ذلك سيطرة الدولة على الفساد، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية، وفعالية الحكومة، والاستقرار السياسي أو عدم العنف، والتعبير عن الرأي والمساءلة.

مع إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 17 مليار دولار أمريكي في عام 2021، فقط بوتسوانا حققت أعلى 50 في هذا الحافز. تم تصنيف الأمة في المرتبة 38.

لم يكن أداء القوى الثلاث في أفريقيا جنوب إفريقيا، و مصر و نيجيريا – جيدًا في تقرير المواطنة العالمية في حافز السلامة والأمن لأنهم جميعًا يعانون من نوع من القضايا الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى عواقب وخيمة على شعوبهم، سواء كان ذلك. معدلات بطالة عالية أو مستويات منخفضة جدًا من الثقة في الأعمال التجارية.

وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 79، بينما جاءت مصر في المرتبة 139 ونيجيريا في المرتبة 147.

غالبًا ما يُفترض أن بإمكان الأثرياء شراء الأمان لأنفسهم ولأسرهم، ولكن لا يمكن استثناء فرد واحد من الاضطرابات السياسية الكبيرة أو الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة. وهذا هو السبب في أن القدرة على تجنب استمرار حالة الصراع حيث يكون مكان المرء المقيد ذا قيمة لا تقدر بثمن.

ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ أن اكتساب الشعور بالسلامة والأمن هو أحد أكبر الدوافع فيما يتعلق بالهجرة. ووفقا للأمم المتحدة ، تضاعف عدد الأفراد الذين فروا من الصراع أو الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 2000 و 2020 من 17 إلى 34 مليون شخص. وبالنسبة للمواطنين والعالميين من الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية، فإن الدولة القادرة على توفير الحماية في الأماكن العامة، والحماية من ارتكاب الأفعال غير المشروعة، ورعاية بيئة محلية مستقرة سياسيا، لها قيمة كبيرة.

البلدان التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار أفضل حالًا في تقرير المواطنة العالمية

عززت جائحة كوفيد-19 حقيقة أنه لم يتم إنشاء جميع البلدان على قدم المساواة، ولم تكن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم قادرة على حماية مواطنيها بشكل كاف وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ونتيجة لذلك، يركز العديد من الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية على أهمية قضايا مثل جودة حياتهم، والرعاية الصحية، والسلامة والأمن، والتخطيط المالي”.

إن تأثير الوباء على مجالات مثل التنقل العالمي ونوعية الحياة والفرص الاقتصادية له صلة الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية الذين يسعون للحصول على جنسية إضافية إما من خلال الطرق التقليدية أو من خلال الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI).

في الوقت الحالي، تقدم حوالي اثني عشر دولة حلول الجنسية عن طريق الاستثمار، ويتركز العديد منها في منطقة البحر الكاريبي، وتشمل سانت كيتس ونيفيس ، و دومينيكا ، وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا وجرينادا.

ومن المثير للاهتمام، أن الدول الكاريبية التي تقدم خيارات الجنسية عن طريق الاستثمار صُنفت ضمن أعلى 30٪ في تقرير المواطنة العالمية وحصلت على درجات عالية في محفزات السلامة والأمن وجودة الحياة والتنقل العالمي، ما يثبت أن هذه المواقع يمكن أن تكون مثالية للمستثمرين الذين يسعون إلى تأمين أفضل المستقبل لأنفسهم وأسرهم.

العلاقات الكاريبية والأفريقية عميقة – حيث تشترك الأقاليم في التاريخ والثقافة ويتم عمل الكثير لتوطيد العلاقات الكاريبية الأفريقية وتعزيزها وزيادة قوتها التفاوضية مع العالم. في سبتمبر الماضي، على سبيل المثال، عقد قادة الاتحاد الأفريقي والجماعة الكاريبية (CARICOM) أول قمة أفريقية للجماعة الكاريبية .

لماذا الحصول على الجنسية الثانية عن طريق الاستثمار

تتيح برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الفرصة للحصول على جنسية بلد ما بشكل قانوني مقابل مساهمة في صندوق حكومي لذلك البلد أو استثمار في أحد مشاريعها العقارية المعتمدة مسبقًا. تمنح مثل هذه البرامج حالة الجنسية دون إضافة أي عبء خطير على حياة المستثمر، شريطة أن يجتازوا بنجاح جميع فحوصات العناية الواجبة المطلوبة، وإجراء استثمار مؤهل، وتقديم جميع الوثائق الصحيحة.

ثمة العديد من الفوائد للحصول على الجنسية المزدوجة ، بما في ذلك زيادة التنقل العالمي، وإتاحة الفرص الاقتصادية الجديدة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الأمن الشخصي.

لهذه الأسباب، بدأ الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية ينظرون إلى الحصول على جنسية ثانية كأحد الأصول القوية – لتنقل عالمي أكبر وطريقة لتحسين نوعية حياتهم مع ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد أنّ الحصول على جنسية ثانية يُعدّ أداة قوية لتنويع ثرواتهم وأصولهم.

وحددت سي إس جلوبال بارتنرز التحديات التي يواجهها المواطنون العالميون والفرص التي يحتاجونها للنمو في المستقبل والتعاقب الأسري والازدهار الاقتصادي، وهم قادرون، عند فهم احتياجاتهم، على توجيه عملية المواءمة بين البلدان التقدمية والمبتكرة وبين الأفراد المهرة والموهوبين والأثرياء.

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