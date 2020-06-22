‫تم منح شركة هوت فوركس جوائز بخدمة العملاء والشفافية!

الآن في عامها العاشر من التأسيس ، تواصل شركة هوت فوركس الحائزة على الجوائز ترك بصمتها في المجال ، مضيفًا الآن جوائز أفضل خدمات العملاء والشفافية الى مجموعته الرائعة من الجوائز.

بورت لويس ، موريشيوس ، 22 يونيو 2020 – يسر شركة هوت فوركس ، وسيط الفوركس والسلع الحائز على الجوائز على العقود مقابل الفروقات ، أن تعلن أنها تلقت جائزتين جديدتين – أفضل خدمات العملاء العالمية والوسيط الأكثر شفافية ، من كابيتال فاينانس إنترناشيونال وجوائز التمويل والتمويل العالمية الأوروبية على التوالي.

قال متحدث باسم شركة هوت فوركس: “لقد بقينا ملتزمين دائمًا بوضع عملائنا في المقام الأول وضمان تقديم تجربة تداول متطورة. من خلال قيمنا الأساسية الثلاثة المتمثلة في الصدق والانفتاح والشفافية ، أصبحنا وسيطًا عالميًا راسخًا في الاختيار للملايين. يسعدنا تلقي هذه الجوائز المرموقة ونتطلع إلى الحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق.

تأسست شركة هوت فوركس في عام 2010 ، وسرعان ما أصبحت رائدة في السوق ووسيطًا عالميًا في الاختيار لأكثر من 2 مليون من أصحاب الحسابات الحقيقية حول العالم. يتمتع كل عميل بمجموعة متنوعة من المزايا ، بما في ذلك:

· فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

· أكثر من 35 جائزة دولية

· دعم العملاء في أكثر من 27 لغة

· أعلى التدابير الأمنية للصندوق

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قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين حيث أنها تحمل على درجة عالية من المخاطر على رأس مالك. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها ، مع مراعاة أهداف استثماراتك ومستوى خبرتك ، قبل التداول ، واطلب مشورة مستقلة إذا لزم الأمر. يرجى قراءة بيان الإفصاح عن المخاطر بالكامل.

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