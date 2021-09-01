‫تمهد نماذج “جوي سبريدر” المباشرة إلى المستهلك والتكلفة مقابل حدث معين الطريق لاستكشاف أعمالها الدولية

لم يعد مصطلح “التجارة الإلكترونية” جديدًا في العصر الحالي. أضحت نماذج مثل التجارة الإلكترونية المباشرة والتجارة الإلكترونية القائمة على مقاطع الفيديو القصيرة (SFV) شائعة على نطاق واسع بين المستهلكين، كمّا أنها أضحت إحدى الطرق الرئيسية لشراء المنتجات والخدمات. كما تُستخدم محركات التوصية المعتمدة على الاهتمامات والتي تستخدم البيانات والخوارزميات على نطاق واسع في الصين. تُعد منصات التجارة الإلكترونية المنتشرة على مستوى العالم، مع استخدم مثال برنامج “تيك توك”الشهير للغاية، في المراحل الأولى من تحقيق الدخل وعلى وشك تقديم إمكانات نمو هائلة بفضل تغيير سلوك العملاء. جمع “تيك توك” عددًا كبيرًا من المستخدمين وقدرًا هائلاً من المحتوى عبر الإنترنت.

مع استمرار نمو قطاع التجارة الإلكترونية واستمرار نمو أعمال تسويق التجارة الإلكترونية القائمة على مقاطع الفيديو القصيرة (SFV) لشركة جوي سبريدر، أصبحت الأسواق الخارجية هي الهدف التالي. بدأت المجموعة في إنشاء نظام أعمال للتجارة الإلكترونية في الخارج يعتمد على النماذج المباشرة إلى المستهلك (DTC) والتكلفة مقابل كل حدث ( CPS) استجابةً لخصائص مشغلي الوسائط الجديدة على الهواتف الجوالة وبيئة السوق خارج الصين.

من ناحية، وضعت المجموعة نموذجًا تقنيًا جديدًا ونظام خدمة بهدف توسيع أعمال التسويق للتجارة الإلكترونية المعتمدة على الاهتمامات إلى منصات خارجية تضم عددًا كبيرًا من المستخدمين النشطاء، بدءًا من “تيك توك”. ومن ناحية أخرى، تخطط جوي سبريدر لإنشاء حلقة عمل مغلقة لأسواق إقليمية متنوعة وذلك من خلال تحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بتوريد السلع، فضلاً عن جودة محتوى الوسائط الجديدة وحركة المرور وتحليل البيانات وتقنية التوفيق، بهدف تطبيق نموذج التسويق “توفيق الاستهلاك”. استنادًا إلى خوارزميات البيانات والتوصيات المعتمدة على الاهتمامات، سيتم اعتماد النموذج الذي تم اعتماده بالفعل في الصين، ويتوافق مع أسواقها الدولية. من المُتوقع أن تعمل مكونات نماذج المباشرة إلى المستهلك (DTC) والتكلفة مقابل كل حدث ( CPS) الخاصة بنماذج التسويق القائمة على الأداء التي دعت إليها جوي سبريدر أيضًا في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تلبية توقعات هذه الجماهير الجديدة.

من أجل تسريع وتيرة نمو أعمال تسويق التجارة الإلكترونية خارج حدود سوقها المحلي، تعمل جوي سبريدر بدأب على تحقيق ميزتها التنافسية في البيانات الضخمة حول نمذجة الخوارزمية.. استثمرت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 30 مليون دولار هونج كونج تقريبًا (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، بزيادة هائلة في الإنفاق حيث بلغت نسبتها 712.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. كمّا وضعت المجموعة 169 نموذجًا للبيانات بناءً على فئات المنتجات المختلفة. لقد أرست الزيادة المستمرة في كمية البيانات المتراكمة إلى جانب القدرات الخوارزمية المُعززة أساسًا متينًا للشركة بهدف تحسين أداء أعمالها التسويقية، وزيادة توسيع قاعدة عملائها، بالإضافة إلى زيادة عدد الوسائط الجديدة المستندة إلى مواقع وضع المنتج وتنوعها.

أنشأت جوي سبريدر شركة هاينان جوي سبريدر انترأكتف انترناشونال تكنولوجي المحدودة، وهي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية بالأسواق خارج الصين، كمّا أنها خط أعمال رئيسي للمجموعة. وفي بيل تحقيق هذا الهدف، تخطط المجموعة لإطلاق خدمة تسويق التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا أولًا، ثم الاستكشاف المُتوقع للخدمات في البلدان والمناطق الأخرى حول العالم.

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