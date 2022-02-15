‫تمكّن موقع Artmarket.com من تجاوز هدفه للثلاثي الرابع بزيادة قدرها 39٪ في حجم المبيعات ووصل بذلك إلى زيادة بنسبة 61٪ لعام 2021. الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون(NFT) وتقنية الويب3 في محور خطة نمو “آرت برايس” لعام 2022.

لفهم فكرة الويب3، يكفيمعرفة هذه الجملة البسيطة: “فيما مضى، كان العالم علىالانترنت. مع الويب3، أصبح العالم في الانترنت”.

آرت برايس ميتافيرس

© “كُسَيرة خيميائية 1” (مجموعة من 999 عملاً)، من الفولاذ الخام، رمز غير قابل للاستبدال لتمثال وخوارزمية من تصميم “تييري إيرمان”.

مهداة من متحف أورغن / Abode of Chaos / La Demeure du Chaos

https://www.flickr.com/photos/ home_of_chaos/albums/ 72157714573284962

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1742532/Artprice_ Metaverse.jpg

artprice-nft.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1742533/artprice_NFT_ bill.jpg

للأسف، ها نحن نعيش السنة الثالثة منذ بداية جائحة كوفيد-19.إلا أن هذا الوباء سرّع فيالاعتماد الكلي على الانترنت.حاليا يتم توليد جزء هاممن الناتج المحلي الإجمالي العالمي عبر الإنترنت.

وفقًا للصحيفة الاقتصادية الفرنسية Les Echos، مثلت المبيعات العالمية على الإنترنت 26.7 تريليون دولار في عام 2019، مع زيادة متوقعة في عام 2021 بنسبة 44٪ وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، لتبلغ حوالي38.45 تريليون دولار.بالنسبة إلى “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات سوق الفن، يمثل هذا المستوى ضمانًا لنسب نمو معادلة لرقمين على الأقل.

لتحقيق نمو رباعي الرقم، يجب أن يتحمل موقع Artmarket.com مسؤولية توحيد المعايير وإصدار الشهادات لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون.

كما هو موضح في بياناته الصحفية السابقة، خلال النصف الثاني من عام 2021، قرر موقع Artmarket.com استخدام تاريخه ومعرفته العميقةبعالم التعمية والعملاتالمشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال لإرضاء واستقراء معظم المتدخلين الموثوقين في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون.

في تلك الأثناء، كشفت “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” من خلال مراقبتها المستمرة للتشريعات، بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا في أوروبا والهند وآسيا، أن معظم الأطر القانونية قد وضعت بالفعل أحكامًا خاصة بالعملات المشفرة.

في هذا المضمار، يرتسم خطان أساسيان. من جهة، تكون أبواب الدخول والخروج هي منصات التداول (Binance و Coinbase Exchange و FTX و Kraken وما إلى ذلك)، وبعضها مدرج بالفعل في سوق الأسهم المالية. وتحدد منصات التداول هذه التدفقات الواردة والصادرة لأموال المصارف المحولة إلى عملات مشفرة والعكس صحيح. ومن جهة أخرى، يبدو أن ضريبة نسبتها 30٪ أصبحت الآن محلّ إجماع عالمي بينالقوى الاقتصادية الكبرى.

خلّصت كلير بالفا، الشريكة المؤسسة لـ Blockchain Partner ومديرة Blockchain & Cryptos في شركة KPMG، بشكل جيدالواقع الجديد البارزبتصريحها على قناةBFM Business في يناير/كانون الثاني 2022: “يمكننا اعتبار في يومنا هذا أنه أصبح أخطر [بالنسبة للمجموعات] عدم الاستثمار في العملات المشفرة بدلاً من الاستثمار فيها”. للعلم، قامت شركة KPMG في كندا بتاريخ 7 فبراير/شباط 2022، بإضافة بيتكوين وإيثريوم إلى خزينة الشركة.(المصدر CISION:https://www.newswire. ca/news-releases/kpmg-in- canada-adds-bitcoin-and- ethereum-to-its-corporate- treasury-851778842.html)

كشركة عالمية رائدة في مجال معلومات سوق الفن، أدركت “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت”ضرورة إمعان النظر في المتدخلين الرئيسيين في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون.وتم استنتاجأن كل المتدخلين الرئيسيين، سواء كانوا مشغلينأوليين (قاعات عرض) أو ثانويين(كريستي، سوثبي، فيليبس، بونهامز، وغيرهم)، بالإضافة إلى المتاحف والهيئات الثقافية، يرون أننا سنشهد امتدادا سريعا للغاية لسوق الفن نحو الرموز غير القابلة للاستبدال.

المشكلة الأساسية الأولى هي الافتقار إلى تصنيف الرموز غير القابلة للاستبدال للفنونفي الأسواق. واستجابة لهذا المشكل، تخطط “آرت برايس” لوضع تصنيف موحد مرتبط بقواعد بياناتها، التي تتمتع بموثوقية عالية في عالم الفن، وذلك في أقرب الآجال.

صرح “تييري إيرمان”، رئيس Artmarket.com ومؤسسها وقسم “آرت برايس” التابع لها قائلا:”تفلت تكنولوجيا الرموز غير القابلة للاستبدال المزعزعة من التقسيم القياسيلسوق الفن، والمنظمة عادة حسب الفترة، والوسيط، والحركة، وما إلى ذلك. قام نطاقالرموز غير القابلة للاستبدال المتميز بابتكاريته العالية بالتجزئة إلى العديدمن المسارات المتداخلة.إلا أن “آرت برايس” تعمل على كيفية إعلام المتدخلين في هذا السوق بشكل أفضلحول ما يتم تبادله وما الذي يخلق القيمة: طريقة واضحة وموضوعية لتقديم المعلومات المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (الأصل، الإصدار، العرض، الطلب، الاستخدام، إلخ)، ضرورية لطمأنة السوق.

كنتيجة لتحليلاتها ومناقشاتها، تمكنت “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت”بسرعة كبيرة من تحديد مشكلة هامة ثانية تؤثر على جميع المنصات الهامة للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون مثلOpenSea و Rarible و LooksRare و Nifty Gateway و Superare وغيرها.

إذا أخذنا على سبيل المثال شركة OpenSea الرائدة عالميًا، والتي عالجت90 ٪ من الرموز غير القابلة للاستبدال المتداولةفي يناير/كانون الثاني 2022، نجد أنها حققتحجم مبيعات قدره 5.517 مليار دولار في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال العالمي لشهر يناير/كانون الثاني 2022 والتي شهدت أعلى مستوى لها على الإطلاق بمبلغ 6.13 مليار دولار (وفقًا إلى The Block Data Dashboard). أعلنت الشركة مؤخرًا أنه من المحتمل أن80 ٪ من الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون التي تم سكها على منصتها يمكن أن تقوضحقوق الملكية الفكرية لبعض الأطراف الثالثة. لذلك أعلنت OpenSea أنها تدرسحلولًا لإيقاف هذا النوع من الأنشطة بهدف توفير حماية أفضل للمشترين والبائعين.

ومع ذلك ، تعتقد “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت”، بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في معلومات سوق الفن بفضل قواعد البيانات الخاصة بها والتي تم إنشاؤها على مدار 25 عامًا، ولأنها تتمتع بنفوذ دولي بفضل امتلاكها لأكبر مجموعة وثائقية في العالم (نوتات ومخطوطات وكتالوجات مبيعات تعود حتى إلى عام 1700) مما يضمن موثوقية والصحة التاريخية لقواعد بياناتها، أنه يمكنها تقديم مساهمة حقيقية في ميدان الإصدار الأولي للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون قصد ضمان استمرارية ونمو هذا السوق وتحقيق معدل حجم مبيعات وأرباح كبير في الآن ذاته.في حقيقة الأمر، أخذا بعين الاعتبار جميع معايير وبيانات السوق الأساسية، فإن “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” هي المتدخلالوحيدفي السوقالعالمي القادر حقًا على إدارةشهادة الإصدار الأولي للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون.

بفضل موثوقيتها وسمعتها العريقة في سوق الفن، فإن “آرت برايس” قادرة كليا على لعب دور لتصبح بمثابة “أوراكل” (أي مصدر لمعلومات موثوقة تسمح بدمج المتغيرات من العالم الحقيقي في العقود الرقمية) في سلسلة الكتل الخاصة بـ Artmarket.com.

يعتمد جوهر شرعية “آرت برايس” كشركة “أوراكل” على الطابع المركزي لبيانات المزادات الرئيسية المتأتية من 6300 دار مزادات حول العالم.

في مجتمعات الويب3، يجب أن يستند “الأوراكل” إلى المئات من المصادر المختلفة، وهو ما يتوافق مع وضع “آرت برايس” التي تعتمد على 6300 مصادر عامة.

بصفتها “أوراكل”، ستسمح “آرت برايس” بإضافة البيانات الأساسية من قواعد بياناتها إلى العقود الذكية.وستشمل هذه البيانات نتائج المزادات، والبيانات التاريخية، والمؤشرات، وبيانات الاقتصاد القياسي المتعلقة بالفنان/ة وأعماله/ها، فيما يخص إمكانية تتبع الأعمال، والبيانات الفنية الموحدة،والأسعار بالعملات المحدثة، واللغةالأصلية المستعملة،وما إلى ذلك.

باعتبارها مدخلات “أوراكل”، ستكون بيانات “آرت برايس” بمثابة المرجع والحجة الأساسية في السوق.بعبارة أخرى، يتم تشغيل “العقد الذكي” أم لا اعتمادًا على المعلومات المقدمة من قبل “آرت برايس”.

بما أن “آرت برايس” لعبت دورًا رئيسيًا في سوق الفن بتقديم معلومات موثوقة ولا غنى عنها لمدة 25 عامًا، فلا شك في أن OpenSea وRarible و LooksRare و Nifty Gateway وSuperare، على سبيل المثال لا الحصر، ستكون من بين منصات الرموز غير القابلة للاستبدال التي من شأنها أن تستفيد بشكل فوري وكامل من التعاون الصناعي مع Artmarket.com.

فيما يتعلق بقدرته على إصدار رموز غير القابلة للاستبدال للفنون، حدد موقع Artmarket.com العديد من الشركات في العالم التي يمكنها تسريع وتأمين شرعيته في الإصدار الأساسي للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون.

وفي هذا السياق، تجري “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” مناقشة خاصة مع شركة Logion.network صاحبة موقع https://logion.network/ التي تمنح حمايتها القانونية سلسلة كتل عامة عالمية، تديرها شبكة لامركزية من المحامين، وتقدم الحماية القانونية لجميع الأصول الرقمية والمعاملات الرقمية.تقدم Logion Blockchain ضمان الأصول الرقمية، وإصدار الشهادات، وحماية وسرية البيانات الحساسة، وبالطبع أدلة مختومة بطابع زمني من قبل موظف حكومي.

خلال اجتماع مع “إيلي أوفراي”، الرئيس المشارك والمؤسس المشارك لـ Logion، ذكّر “تييري إيرمان”، الرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com ومؤسس “آرت برايس”، الرئيس المشارك لـ Logion أنه في التسعينيات من القرن الماضي، قام كل من Server Group و “آرت برايس” بإنشاء European Judicial Server (وهو الآن شركة تابعة بنسبة 100٪ لـ Artmarket.com) التي طورت شبكة قانونية لامركزية مماثلة على نطاق أوروبي (وليس في جميع أنحاء العالم) باستخدام بروتوكول الكمبيوتر X25.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” لإنشاء شركتين فرعيتين، إحداهما مع شركة أوروبية رائدة في مجال الرقمنة تهدف إلى تقديم المشورة في الجودة والأدوات المناسبة مثل GIS (نظام المعلومات الجغرافية)، وبرامج التصميم، والمسح التصويري، ورسم الخرائط، والطائرات بدون طيار، وتكنولوجيا “الليدار”، وغير ذلك.

تعمل “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” أيضًا على واجهات غير اقتحامية من أجل تعزيز إتقانها للواقع المعزز والافتراضي (AR و VR).وقد شاركت “آرت برايس” بالطبع مجددا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي (CES) حيث شدت اهتمامها على وجه الخصوص التلفزيونات الرقمية QLED 4K من علامة سامسونج (The Frame) التي تسمح بعرض الأعمال الفنية مثل اللوحات الحقيقية والموجودة بالفعل في عدد من أهم المتاحف في العالم. تفكر “آرت برايس” في إبرام صفقة مع سامسونج لأن تلفزيونات The Frame هي تجسيد مثالي للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون بالنسبة لهواة جمع القطع الفنية، بسعر مناسب جدًا للمستخدم النهائي.

إن الحماسالذي تشهده حاليا الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون قوي لدرجة أن أول متحف مخصص بالكامل لهاسيفتح أبوابه في أوائل فبراير/شباط تحت تسمية Seattle NFT Museum (SNFTM). في عام 2022/2023، نتوقع أن نرى حوالي 30 متحفًا ومركزا للفن المعاصر مخصصا حصريًا للرموز غير القابلة للاستبدال للفنون في القارات الخمس.

أما الشركة الفرعية الثانية المخطط لها، فسيتم إنشاؤها من طرف شركةArtprice Inc. USA مع رموز الحوكمة و منظمة لا مركزية مستقلة خاصة، وفق ما جاء أدناه:”مخاطر جديدة تم تحديدها لعام 2022، وفقًا لتوصيات AMF (هيئة الأسواق المالية في فرنسا)

يدرس موقع Artmarket.com إذا كل عرض (مشروع مشترك، استثمار رأسمالي، اندماج/استحواذ، وما إلى ذلك) ويمنح موافقته على شرط أن تكون هذه المقترحات ذات جدوى اقتصادية جيدة وتحترم أخلاقيات الشركة، أي لتحسين المعلومات المتاحة في سوق الفن وكذلك شفافيته العامة.

فيما يتعلق بالأطر التشريعيةالمختلفة المعمول بها في فرنسا وأوروبا، يدرس Artmarket.com إمكانية التسجيل على هيئة الأسواق المالية كمزود خدمة الأصول الرقمية (DASP) بهدف تحسين جودته المستقبلية كشركة “فنتك”. في نفس السياق، فإن المراقبة الدقيقة والمستمرة للتشريعات الأمريكية والأوروبية ستسمح لـ Artmarket.com وشركتها الفرعية الأمريكية باتخاذ أفضل الخيارات كشركة “فنتك” مستقبلية.

أخيرًا، تتضمن عملية توسيع انتشار الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون إلى عامة الناس استعمال العملات المشفرة، والتي عرفت ارتباطا متزايدا بمصدري بطاقات الائتمان الرئيسيين مثل Visa (المصدر: CNBC).

خلال حوار مع CNBC، أعرب المدير المالي لشركة Visa، “فاسانت برابهو”، عن تفاؤله بشأن هذا التطور قائلا:”بالنسبة لنا، يشير هذا (حقيقة أن العملاء دفعوا 2.5 مليار دولار من خلال بطاقاتهم المرتبطة بالعملات المشفرة في الربع المالي الأول لسنة 2022) إلى أن المستهلكين يرون فائدة في امتلاك بطاقة Visa مرتبطة بحساب في منصة تشفير. إمكانية الوصول إلى تلك السيولة، وتمويل المشتريات وإدارة النفقات، والقيام بذلك على الفور وبسلاسة … يمثل قيمة مضافة”.

تسمح بطاقات الائتمان المرتبطة بالعملات المشفرة للعملاء بإنفاق العملات المشفرة (المعروف أيضًا بمصطلح cry) في أي مكان يتم فيه قبول بطاقات الائتمان Visa، دون حاجة التاجر إلى معرفة فئة الأصول.فهو يتلقى معاملات بأموال حقيقية مثل معاملات Visa العادية، بينما يهتم معالج الدفع بالتحويلات اللازمة في الخلفية.

“مخاطر جديدة تم تحديدها لعام 2022، وفقًا لتوصيات AMF (هيئة الأسواق المالية في فرنسا)

وفقًا لتوصيات AMF (هيئة الأسواق المالية في فرنسا)،وتحديدا فيما يتعلق بوثيقة التسجيل العالمية (لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/1129)، على شركة الإصدار أن تعلنعن عوامل الخطر المحتملة وأن تحدثها باستمرار.

يُعتبر عرض المخاطر نتيجة للقيام بتحاليل منتظمة وفعالة في إطار سياسة إدارة مخاطر منهجية ومنسقة.

يكمن مستقبل Artmarket.com في مجال الويب3 (الرموز غير القابلة للاستبدال، العملات المشفرة، الميتافيرس).

نظرًا لإستراتيجيته، فإن موقع Artmarket.com ملزم أيضًا بالتالي بتحذير السوق ومساهميه من المخاطر المرتبطةبتقلبات قيمة العملات المشفرة، لا سيماإيثريوم (ETH)،العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون(مع عقودها الذكية المخصصة)، وبدرجة أقل، بيتكوين (BTC).

سيقوم موقع Artmarket.com وقسم “آرت برايس” التابع له بتوجيهمعظم عمليات البحث والتطوير والتشغيل والتسويق التابعة لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال الموحدة الخاصة بهعبر شركة فرعية مملوكة بنسبة 100٪ من Artmarket.com،وعلى الأرجح من خلال شركته الفرعية الأمريكية المملوكة بنسبة 100٪: Artprice Inc. ومن ثم، يُبلغ موقع Artmarket.com مساهميه والأسواق الماليةبوجود خطر محدد يتمثل في أن أسهم Artmarket.com، في نظر المديرين الماليين، ومعظمهم من الأنجلو أمريكان، ستكونمرتبطة بشكل وثيق بمؤشر قيمة إيثريوم (ETH) وثانيًا بذلك الخاص بيتكوين (BTC).

يؤكد التحليل الفني على مدى الأشهر الثلاثة الماضية (من 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 9 فبراير/شباط 2022) باستخداممتوسط مرجح وجود ارتباط قوي دائمًا بين أسعار سوق الأسهم لـ Artmarket.com وتلك التابعة لإيثريوم، وبدرجة أقل، تلك التابعة لبيتكوين والعملات المشفرة الرئيسية الأخرى.يمكن لتأثير “Triple Halving” لإيثريوم أن ينعكس بشكل كبير على السعر (التأثير التراكمي).

وبالفعل، فإن أغلب تطوير سوق الرموز غير القابلة للاستبدال الموحد الخاص بـ “آرت برايس” التابعة “لآرت ماركت” موجه نحو منح عقد ذكيللملكيةفي إطارسلسلة كتل إيثريوم، وخصوصامن خلال نسخته المستقبلية Serenity، والتي من شأنها السماح بتحويل كلأو جزء من عملية التعدين الحاليةمن دليل التعدين Proof-of-Work إلى Proof-of-Stake من أجل الحد من استهلاك الطاقة، أو الإبقاء على التعدين الكلاسيكي الخالي من الكربون.

يود موقع Artmarket.com الإشارة إلى أنه، إلى الآن، لا توجد عملة مشفرة محددة للمجموعة. وبعد تفكير عميق، توصلت مختلف فرق العمل إلى توقع سيناريوهات مختلفة يبدأ فيها المشرعون الفرنسيون و/أو الأوروبيون و/أو المشرعون الأمريكيون إنشاء أطر تشريعية قابلة للتطبيق لثقافة تشفير يمكن القول بأن تاريخها يعتبر طويلا نسبيًا ويمارسها حاليًا أكثر من مليار شخص حول العالم.

إن إنشاء هذه الأطر ووضعها حيز التطبيق (أي التعديل القانوني لواقع قائم) هو عملية تمت مرارًا وتكرارًا عبر التاريخ، لا سيما في مجالات الاقتصاد والعلوم خلال القرن العشرين.

تضمنت الإستراتيجية العالمية لـ Artmarket.com منذ فترة طويلة إنشاء عملة مشفرة محددة لسوق الفن بعد الحصول على الموافقات القانونية، كما يبينه تاريخ تسجيل نظام أسماء النطاقات artpricecoin.com (.net .org، وغيرها وما يقابلها من أسماء).

الصور:



[https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/11/ image1-artprice-metaverse- thierry-ehrmann-organ-museum- 800.jpg][https://www.flickr. com/photos/home_of_chaos/ 50015697223]

[https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2021/11/ image2-artprice-NFT-bill.jpg]

حقوق الطبع والنشر 1987-2022 تييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

لا تتردد في الاتصال بقسم الاقتصاد القياسي التابع لنا للحصول على متطلباتك الخاصة بالإحصاءات والدراسات الشخصية: econometrics@artprice.com

للحصول على متطلباتك الخاصة بالإحصاءات والدراسات الشخصية: جرِّب خدماتنا (نسخة تجريبية مجانية): https://www.artprice.com/demo

اشترك في خدماتنا: https://www.artprice.com/ subscription

نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، وخدمة التسوية المؤجلة (SRD)، طويلة الأجل فقط، ويوروكلير:7478 – رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز:.ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان.وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في من يكون من ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 770000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمي الموحد.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (®Artprice Images) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة).يتمتع 5.4 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمي الموحد® الرائد لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة L 321.3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر بواسطة Artmarket.com:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمي المنشور في مارس 2021:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2020

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

تابع جميع أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي مع آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/ artpricedotcom/ (أكثر من 5.4 ملايين متابع)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لهاhttps://www.artprice.com/ video ومقره في متحف أورغن للفن المعاصر الشهير “The Abode of Chaos” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

· لوبس – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999(4. 4 ملايين متابع)

· https://vimeo.com/124643720

تواصل مع Artmarket.comوقسم آرت برايس التابع له – جهة الاتصال: ir@artmarket.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1009603/Art_Market_logo. jpg