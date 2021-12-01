‫تلفزيون الصين المركزي (CCTV+): شي يوجه رسالة تهنئة لمنتدى حقوق الإنسان جنوب-جنوب 2021

وفي الرسالة، قال شي إن حقوق الإنسان هي رمز للتقدم في الحضارة الإنسانية وأن حماية أرواح البشر وقيمتهم وكرامتهم وضمان حقوق الإنسان للجميع هي مسعى مشترك للمجتمع البشري. وقال شي إن إعطاء الأولوية للناس وجعل تطلعاتهم إلى حياة أفضل هدفا هي مسؤوليات الدول بفضل الأزمان التي نعيش فيها.

وشدد شي على أن الحزب الشيوعي الصيني هو حزب سياسي يحترم ويحمي حقوق الإنسان على الدوام.

وقال شي إن الصين، المتمسكة بالنهج الذي يركز على الناس ووضع مصالح الشعب فوق كل شيء آخر، تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية، ودفع ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية، وتعزيز التنمية الحرة والشاملة للبشرية.

من خلال القيام بكل ذلك، نجحت الصين في شق طريق لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع توجهات العصر، وحققت إنجازات مهمة في قضية حقوق الإنسان، وهي تعزز باستمرار الإحساس بالربحية والأمن لأكثر من 1.4 مليار صيني في ضمان حقوق الإنسان، كما قال شي.

وقال شي إن هناك طرقًا متنوعة لممارسة حقوق الإنسان، ويجب على الناس في مختلف البلدان أن يختاروا بشكل مستقل مسار تنمية حقوق الإنسان الذي يتناسب مع واقعهم الوطني وأن يكونوا قادرين على ذلك.

وأوضح شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول النامية الأخرى في دعم وتعزيز القيم المشتركة للإنسانية، وممارسة التعددية الحقيقية، والمساهمة بالحكمة والقوة في التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان الدولية.

افتُتح منتدى حقوق الإنسان بين بلدان الجنوب لعام 2021، الذي شارك في استضافته المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني ووزارة الخارجية الصينية، تحت شعار “وضع الناس أولاً وحوكمة حقوق الإنسان العالمية.”

الرابط: https://youtu.be/ Vwdvg7vbs_Q