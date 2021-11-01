‫تلفزيون الصين المركزي (CCTV+): الحزب الشيوعي الصيني بكامل هيئته يُقر قرارًا تاريخيًا

Posted on 6 hours ago by tngadmin

بكين، 12 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ اختتمت اللجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوعي الصيني (CPC) جلستها العامة السادسة في بكين يوم الخميس، واعتمدت قرارًا بشأن الإنجازات الرئيسية والتجربة التاريخية لمساعي CPC التي امتدت 100 عام، وقررت عَقد المؤتمر الوطني العشرين لـ CPC في النصف الثاني من عام 2022.

وفقًا لبيان صدر مباشرة بعد اختتام الدورة التي استمرت أربعة أيام، قدم شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية لـ CPC، تقرير عمل نيابة عن المكتب السياسي للجنة المركزية لـ CPC وقدَّم تفسيرات حول مشروع القرار في الجلسة العامة.

واعتمدت الجلسة قرارًا بشأن الإنجازات الرئيسية والتجربة التاريخية لمساعي الحزب الشيوعي الصيني التي امتدت 100 عام، وأقرت قرارًا بشأن عَقد المؤتمر الوطني العشرين لـ CPC في النصف الثاني من عام 2022 في بكين.

الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4

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