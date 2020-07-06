‫”تكنو موبايل” تطلق هاتفها الجديد Spark 5 المجهز بخمس كاميرات

سيكون الجهاز المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمزود ببطارية بقدرة 5000 مللي أمبير وشاشة بحجم 6.6 بوصة، ستتوفر SPARK 5 في متاجر البيع بالتجزئة.

هونج كونغ ، 6 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت “تكنو موبايل”، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد Spark 5. ويضم الهاتف خمس كاميرات وبطارية قوية بقدرة 5000 مللي أمبير، وشاشة بحجم 6.6 بوصة وهو ما يمنح المستخدمين تجربة فريدة من نوعها لعرض الصور ومقاطع الفيديو. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل HI OS 6.0 الجديد كلياً من “تكنو” والمبني على نظام “أندرويد

كيو”، ، ستتوفر SPARK 5 في متاجر البيع بالتجزئة.

ويقدم هاتف Spark 5 جودة غير مسبوقة للصور ومقاطع الفيديو مدعومة بكاميرا رباعية بدقة 13 ميجا بكسل في الجهة الخلفية من الهاتف بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. وتم تجهيز كل من الكاميرات الخلفية الأربع المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرات متخصصة مثل عمق الصورة والكاميرا الأساسية وعدسة ماكرو وعدسة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقدم تجربة تصوير استثنائية للمستخدمين ويسلط الضوء على استخدام تكنو موبايل المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الهاتف الجديد، قال ستيفن ها “نواصل رؤية الطلب على الهواتف الذكية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط ويسعدنا إطلاق هاتف Spark 5 في أسواق المنطقة. وباعتبارنا علامة تجارية تأسست على مبدأ الابتكار وقيمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الكاميرات الخمس في هاتف Spark 5 الجديد ستجذب المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية عالية الأداء بأسعار مقبولة. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بالمزيد من التواصل من خلال وجود أحدث تقنيات التصوير في متناول يديهم، بالإضافة إلى مشاركة المحتوى بسهولة مع الأصدقاء والعائلة من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.

ويمكن لمحبي التصوير التقاط صور احترافية في مختلف الظروف باستخدام تأثيرات متنوعة، بما في ذلك تأثير البوكيه، والتصوير بالمدى الديناميكي العالي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI HDR) والتصوير باستخدام وضع ماكرو، والتقاط الصور الشخصية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما يحقق الاستفادة الكاملة من الكاميرات القوية الموجودة في هاتف Spark 5. وتقدم الشاشة للمستخدمين تجربة مشاهدة غامرة وفريدة من نوعها بالحجم الكامل.

ومن خلال خوارزمية AI Camera 3.0 التي جرى تحديثها والكشف عن مشهد التصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إحداث تغيير جذري على تجربة التصوير الخاصة بهم، وذلك عبر تحسين جودة الصور التي يقومون بالتقاطها، وتحقيق الاستفادة الكاملة من أضواء “الفلاش” الستة الموجودة في الهاتف، والتي تشمل أربعة في الجهة الخلفية واثنين في الجهة الأمامية. ومع وضع تصوير “ماكرو”، يمكن للمستخدمين التقاط صور مقربة للغاية تصل إلى مسافة 4 سنتيمترات من الهدف المراد تصويره، وهو ما يتيح لهم التركيز على التفاصيل المهمة.

ويضم هاتف Spark 5 أيضاً تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI HDR)، والتي تزيد النطاق الديناميكي ليتجاوز الهدف المراد تصويره، وهو ما يتيح للمستخدمين التقاط الصور بأقل قدر من التشويش وأكبر قدر من التفاصيل. ويتميز هاتف Spark 5 بتصميم أنيق ويتوفر بعدة ألوان هي ايس جاديت, برتقالي,أزرق , الرمادي.

هاتف ذكي قوي ومميز للجميع:

الكاميرا: كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميجا بكسل مع 4 أضواء فلاش في الجهة الخلفية واثنين في الجهة أمامية.

البرامج والاتصال والشبكة: واي فاي/بلوتوث 5.0 مع شبكة الجيل الرابع وفتحتين Nano Sim .

. نظام تشغيل “أندرويد كيو” مع معالج MT6761 وذاكرة 32 جيجابايت + 2 جيجابايت. يعمل الهاتف بنظام HiOS والذي يعد إصداراً متخصصاً من نظام تشغيل أندرويد. ويتيح نظام التشغيل لمجموعة كبيرة من المستخدمين تخصيص الهاتف دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز. وجرى تجهيز نظام التشغيل أيضاً بتطبيقات تتيح للمستخدمين توفير مساحات من الذاكرة وتجميد بعض التطبيقات، والحد من وصول التطبيقات إلى البيانات، إلى جانب الكثير من المزايا المفيدة الأخرى.

وذاكرة 32 جيجابايت + 2 جيجابايت. يعمل الهاتف بنظام والذي يعد إصداراً متخصصاً من نظام تشغيل أندرويد. ويتيح نظام التشغيل لمجموعة كبيرة من المستخدمين تخصيص الهاتف دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز. وجرى تجهيز نظام التشغيل أيضاً بتطبيقات تتيح للمستخدمين توفير مساحات من الذاكرة وتجميد بعض التطبيقات، والحد من وصول التطبيقات إلى البيانات، إلى جانب الكثير من المزايا المفيدة الأخرى. الشاشة: تعد شاشة هاتف Spark 5 التي يبلغ حجمها 6.6 بوصة تحفة فنية. فهي تمنح المستخدمين معدل 90.2% من مساحة الهاتف، وهو ما يتيح تجربة مشاهدة أكثر روعة واتساعاً مع دقة شاشة 720*1600 تقدم صوراً ومقاطع فيديو فائقة الوضوح.

التي يبلغ حجمها 6.6 بوصة تحفة فنية. فهي تمنح المستخدمين معدل 90.2% من مساحة الهاتف، وهو ما يتيح تجربة مشاهدة أكثر روعة واتساعاً مع دقة شاشة 720*1600 تقدم صوراً ومقاطع فيديو فائقة الوضوح. البطارية: 5000 مللي أمبير تشغل الجهاز طوال اليوم من https://www.tecno-mobile.com/ ae/home/#/ شحنة واحدة، حتى مع استخدام التطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة: https://www.tecno-mobile.com/ ae/home/#/

نبذة عن تكنو موبايل

تكنو موبايل هي علامة تجارية رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية تابعة لشركة ترانشن هولدينغس. وتلتزم العلامة التجارية التي تحمل شعار “توقع المزيد”، بمنح الجماهير إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار معقولة، وهو ما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى ما هو أبعد من توقعاتهم الحالية وكشف النقاب عن عالم من الإمكانيات. وتتفهم “تكنو” احتياجات المستهلكين من الأسواق المختلفة وتقدم لهم ابتكارات مصممة خصيصاً لأسواقهم من خلال محفظة منتجات تضم الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والهواتف المتحركة التقليدية. وتحظى “تكنو” بحضور في نحو 60 سوقاً ناشئة حول العالم، وهي شريك الحواسيب اللوحية والهواتف الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tecno-mobile.com.

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