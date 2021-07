‫تكشف CATL عن أحدث طفراتها التقنية من خلال إطلاق جيلها الأول من بطاريات أيون الصوديوم

نينجد، الصين، 31//يوليو، /PRNewswire/ — في 29/يوليو عقدت شركة Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) بنجاح أول حدث إطلاق عبر الإنترنت “Tech Zone” وخلال الحدث، كشف الدكتور روبن زينج رئيس شركة CATL عن الجيل الأول من بطاريات أيون الصوديوم، مع حل حزمة البطارية- القادرة على دمج خلايا أيون الصوديوم وخلايا أيون الليثيوم في حزمة واحدة. وفي تقدم جديد لـ CATL في اكتشاف العلوم الأساسية والتكنولوجيا، ستوفر بطاريات أيون الصوديوم حلاً جديدًا لاستخدام الطاقة النظيفة وكهربة النقل، ومن ثم تعزيز الفهم المبكر لهدف الحياد الكربوني.

