‫تكريم Cloud4C لفوزها بجائزة أفضل شريك لمايكروسوفت في قطر للعام 2020

الدوحة، قطر، 27 يوليو 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة Cloud4C، وهي خبير تقديم خدمات آزور المُدارة في جميع أنحاء العالم، عن فوزها بجائزة أفضل شريك لمايكروسوفت في قطر للعام 2020. وقد تلقت الشركة التكريم ضمن مجموعة عالمية من أفضل شركاء مايكروسوفت لبيان تميزها في الابتكار وتطبيق الحلول الموجهة للعملاء بناءً على تقنيات مايكروسوفت.

تُمنح جائزة أفضل شريك لمايكروسوفت خلال العام تكريمًا لشركاء مايكروسوفت ممن استطاعوا تطوير وتطبيق حلول استثنائية ومتميزة تعتمد على تقنيات مايكروسوفت خلال العام المنصرم. تم تصنيف الجوائز إلى عدة فئات، بحيث وقع الاختيار على الشركات الفائزة بالتكريم من بين مجموعة تربو على 3300 شركة مُرشحة من أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. وقد فازت شركة Cloud4C بالتكريم لتقديمها حلاً بالغ التعقيد من حلول آزور للانتقال السحابي لصالح واحد من أكبر المشروعات الحكومية في قطر.

وفي هذا الصدد صرح سريدار بينابوريدي مؤسس Cloud4C ورئيسها التنفيذي قائلاً: “إنه لشرف عظيم أن نتلقى هذا التكريم بوصفنا ‘أفضل شريك لهذا العام’. وأود أن أتوجه بالشكر إلى مايكروسوفت على التكريم الذي منحته لشركتنا. إن هذه الجائزة بمثابة شهادة على نجاح منهجية شركتنا التي تقوم على مبدأ “العميل أولاً” في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. كما أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام في قطر لثقتهم فينا خلال رحلتهم إلى التحول الرقمي عن طريق برمجيات مايكروسوفت آزور. وسوف نظل ملتزمين بتحقيق نتائج عمل ناجحة بفضل خبرتنا الفنية المعتمدة على برامج مايكروسوفت آزور. وأردف: “لقد استطعنا، بفضل استثمارنا المتواصل في الموظفين والعمليات والتقنيات والمهارات والمقترن بما نطلق عليه “فلسفة الالتزام والولاء الكامل”، تقديم العون لعملائنا، لاسيما الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية في الانتقال السحابي لأحمال العمل بالغة الأهمية ضمن مهام أعمالها الرئيسة بسلاسة للعمل بتقنيات مايكروسوفت آزور مع التركيز في الوقت ذاته على أهم جوانب العمل وتحقيق الكفاية الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأنشطة.“

كما صرح أحمد عبد اللطيف كبير مديري برنامج الشريك التجاري الواحد لدى مجموعة مايكروسوفت الشرق الأوسط، قائلاً: “لقد استطاعت Cloud4C تنفيذ العديد من مشروعات الانتقال السحابي للعمل وفق برمجيات آزور في قطر. نشعر بالسرور للتعاون مع شركة Cloud4C والاستعانة بقدراتها الهائلة في تنفيذ مشروعات معقدة لعملاء شركتينا.” كما نتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاح.”

وصرحت جافرييلا شوستر نائب الرئيس لبرنامج مايكروسوفت للشريك التجاري الواحد قائلة: “يشرفنا تكريم الفائزين بجائزة أفضل شريك لمايكروسوفت للعام 2020 وتكريم المشاركين في تصفياتها النهائية. إن هؤلاء الشركاء يتخطون مجرد تقديم حلول ملائمة من شأنها حل المشكلات المعقدة التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء العالم. – بدءًا من التواصل والتعاون الافتراضي وصولاً إلى مساعدة العملاء في تحقيق كامل إمكاناتهم مع خدمات آزور السحابية بل وما يتخطاها من خدمات. وأشعر بالفخر لتكريم كل فائز وكل واصل إلى النهائيات وأقدم أطيب التهاني والتمنيات لهم جميعًا.”

نُبذة عن Cloud4C

شركة Cloud4C هي المقدم الرائد للخدمات السحابية المُدارة على مستوى العالم، وتقدم خدماتها إلى 4000 عميل في 25 دولة و 50 موقعًا، منها 60 شركة مدرجة على قائمة “فورتشن 500” لأفضل 500 شركة عالمية متعددة الجنسيات. تقدم الشركة الخدمات السحابية (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية الجماعية (الخدمات السحابية الجماعية المصرفية والخدمات السحابية المعتمدة على برنامج الساب SAP) وخدمات الانتقال السحابي لمقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة كخدمات أمازون ويب ومايكروسوفت آزور ومنصة جوجل السحابية، فضلاً عن الخدمات السحابية المُدارة الشاملة وخدمات التعافي من الكوارث والخدمات الأمنية المُدارة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في الالتزام بالقوانين السيادية الصارمة المتعلقة بالبيانات في البلدان التي تعمل بها تلك الشركات.

تخطط الشركة للتوسع في تواجدها جغرافيًا داخل 80 دولة و160 موقعًا في جميع أنحاء العالم خلال فترة تمتد من 36 إلى 48 شهرًا.

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