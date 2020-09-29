‫تكريم مفوض بلدية مومبايإقبال سينغ شاهال بجائزة “محارب كوفيد لعام 2020” العالمية

– مؤسسة بانتشيل، جهة المسؤولية الاجتماعية للشركات لشركة بانتشيل ريالتي، تهنئ شاهال

بونه، الهند، 29 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — أصبح Iqbal Singh Chahal “إقبال سينغ شاهال” مفوض البلدية لمؤسسة بلدية مومباي الكبرى، أول بيروقراطي هندي يتم الاعتراف به ويحصل على تقدير عالمي لمساهمته في السيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد في العاصمة المالية للهند ولجهوده في “تسطيح منحنى معدل الانتشار” في المناطق المزدحمة في المدينة، بما في ذلك حي دهارافي، وهو أكبر حي فقير في آسيا.

تم منح ضابط كادر ولاية ماهاراشترا من دفعة 1989 – الذي لديه 3 عقود من الخبرة العميقة والمتنوعة في حكومة الهند وحكومة ولاية ماهاراشترا – جائزة محارب كوفيد-لعام 2020 من قبل غرفة التجارة الهندية الأمريكية (IACC) في فئة البيروقراطيين الهنود.

تأسست غرفة التجارة الهندية الأمريكية (IACC) في عام 1968، وهي غرفة القمة ثنائية الأطراف التي تعمل على تنسيق المشاركة الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة.تم تقديم الجائزة من قبل غرفة التجارة الهندية الأمريكية (IACC) والقنصلية الأمريكية في مومباي.تم منح الجائزة من قبل معالي السيد بهاغات سينغ كوشاري، حاكم ولاية ماهاراشترا في حفل افتراضي.

قال شاهال في خطاب قبوله، إنه يشرفني ويسعدني أن أستلم هذه الجائزة وأقبل هذا التقدير مع التواضع الشديد.أنا ممتن لغرفة التجارة الهندية الأمريكية.كما أنني ممتن للجنة التحكيم.فقد تم وضع الركائز الأربع لمعركتنا ضد كوفيد-19، ألا وهي الاختبار وسيارات الإسعاف وإدارة المريض وإدارة المستشفى في وضع الاستعداد التلقائي.كما أنني متأكد من أن المرشحين الآخرين يتمتعون بنفس القدر من الكفاءة والاستحقاق وأنهم جميعًا فائزون.

صرح أتول كورديا، رئيس شركة بانتشيل ريالتي قائلًا، إنه لمن دواعي الفخر أن يحوذ رئيسًا مدنيًا من ولاية ماهاراشترا على تقديرًا عالميًا، وأهنئ شاهال على حصوله على هذه الجائزة العالمية المرموقة لحملته العنيفة المتفانية والمركزة التي لا هوادة فيها ضد فيروس كورونا المستجد الذي عطل نسق الحياة الطبيعية الذي نعرفه.وأتمنى له كل التوفيق في جهوده المستمرة لمواجهة هذا الوباء.

تتعهد مؤسسة بانتشيل بمباشرة مبادرات في مجالات إغاثة كوفيد -19 والتعليم والصحة والفن والثقافة والرياضة والبنية التحتية والمبادرات الاجتماعية.قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة بانتشيل ريالتي هي المكاتب التجارية والضيافة والعقارات السكنية.جزء كبير من مجموعة مكاتب بانتشيل ريالتي يرتكز على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية (Blackstone Real Estate Private Equity Fund)، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون ذات الشراكة المحدودة (Blackstone Group LP).لمزيد من المعلومات بشأن بانتشيل، تفضل بزيارة www.panchshil.com

الفيديو: https://mma. prnewswire.com/media/1282612/ BMC_commissioner_Iqbal_Singh_ Chahal.mp4