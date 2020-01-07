‫تكريم شركة ري تيك خلال حفل جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير (ميوار) المهيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تكريم شركة ري تيك، وهي عضو في مجموعة لي تونغ وشركة رائدة عالمية في حلول عكس إدارة سلسلة التوريد، كالشركة الثانية للعام “من شركات إعادة التدوير الكهربائية والإلكترونية” في حفل جوائز الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير المهيب. ويستضيف حفل الجوائز المهيب هذا المطبوعة الممتازة “ويست أند ريسايكلنغ” التي تسعى إلى الاحتفاء بنجاح الأفراد والأعمال التي تتبنى أفضل الممارسات في الإدارة البيئية مع توفير المعيار القياسي للأداء وتكريم الصناعة والمصداقية المهنية. أنقر على الرابط التالي: Click to View Photos

وعلقت ليندا لي، رئيسة قسم الإستراتيجية في ري تيك، قائلة: “لقد كان شرفًا استثنائيا أن يتم تكريمنا من بين مجموعة النخبة من الأفراد والشركات الذين يساهمون أيضًا بشكل ابتكاري في الاستدامة البيئية”.

أقيم حفل توزيع الجوائز في فندق ريتز كارلتون جي بي آر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن بين كبار الشخصيات الكبيرة التي حضرت الحفل صاحب السعادة المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد، (موكائي)؛ سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام شركة تدوير؛ المهندسة رابعة الأعور، رئيسة إدارة النفايات في موكائي، والسيدة سارة علي، الباحثة البيئية في موكائي، والعديد من قادة الصناعة الآخرين.

وقالت إميلي ين، المديرة العامة لري تيك، دبي: “ري تيك لها تاريخ طويل من العمل مع مصنعي المعدات الأصلية والحكومات والمدارس حيث نسعى جاهدين لتحسين الاقتصاد الدائري وخلق مستقبل دائم لبيئتنا. الحصول على جائزة ميوار يسمح لنا بالاحتفال بالعمل الجاد والإنجازات التي حققها فريقنا.”

لمزيد من المعلومات حول ري تيك الولايات المتحدة، يرجى زيارة www.re-teck.com، وزيارة ري تيك دبي على: http://www.re-teck.ae/؛ وري تيك هونغ كونغ، يرجى زيارة www.litong.com.

حول ري تيك ومجموعة لي تونغ

ري تيك عضو في مجموعة لي تونغ غروب. لي تي غروب هي الشركة الرائدة في السوق العالمي في حلول إدارة سلسلة الإمداد العكسية لمصنعي المعدات الأصلية والشركات والحكومة والمستهلكين لإعادة استخدام وإعادة التصنيع والاسترداد لكل من الاسترداد بعد الصناعي وإعادة التدوير بعد الاستهلاك وتوفير منتجات ومكونات عالية التقنية بما في ذلك الأجهزة المحمولة والأجهزة الذكية وشبكة البيانات الكبيرة ومعدات الاتصالات.

في ال 19 عامًا الماضية، طورت لي تونغ غروب شبكة عالمية من 25 منشأة مملوكة بالكامل في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وآسيا المحيط الهادىء والاتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، التي تخدم حاليًا أكثر من 100 عميل وتوظف أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء العالم. لدى الشركة مجموعة واسعة من براءات الاختراع لأساليب مبتكرة وأنظمة تلقائية لتقنيات المعالجة والاستصلاح الرقمي.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ماكوين، ذي تايم غروب

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