‫تقوم JA Solar بتزويد الوحدات لأول محطات PV عائمة في إسبانيا و ماليزيا

بكين، 13 أكتوبر 2020،/PRNewswire/ — أعلنت شركة JA Solar مؤخرًا أنها قد قدمت جميع الوحدات الكهروضوئية (PV) لأول محطة طاقة شمسية عائمة متصلة بالشبكة في إسبانيا، وتقع في خزان سييرا برافا في منطقة إكستريمادورا. وقد تم توصيل هذا المشروع بالشبكة بنجاح وتشغيله. ويعتمد المشروع بقوة 1.1 ميجا وات على وحدات JA Solar أحادية الوجه وذات الوجهين والتي يتم تثبيتها في زوايا اتجاه وميل مختلفة باستخدام أنظمة عائمة مختلفة. ستكون مقارنة الاختلافات في إنتاجية الطاقة وتكلفة الصيانة وما إلى ذلك مرجعًا مهمًا لتطوير المشاريع الكهروضوئية العائمة.

بالمقارنة مع المحطة الكهروضوئية التقليدية المُثبَّتة على الأرض، يمكن لمحطة الطاقة الشمسية العائمة أن تقلل من موارد الأرض المطلوبة، بينما تساعد المياه في كبح ارتفاع درجة حرارة سطح الوحدات وتعزيز توليد الطاقة. مع هذه المزايا، اجتذبت المحطات الكهروضوئية العائمة مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين وشركات الهندسة والمشتريات والبناء على نطاق عالمي. وفي سوق الكهروضوئية الإسباني الذي أُعيد إشعاله، فإن تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة مُرحَّب به. وقد تَلَقَّى مشروع سييرا برافا دعمًا قويًا من الحكومة المحلية، وحضر حاكم منطقة إكستريمادورا حفل افتتاح المصنع.

ولحماية صقور العاسق، فَقَد تم تركيب “جزيرتين” عائمتين وصناديق أعشاش. وستتم مراقبة الظروف المعيشية للطيور والأسماك لفهم تأثير عمليات محطة الطاقة الكهروضوئية على الكائنات المحيطة بها وتوفير مرجع لتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية العائمة.

بالإضافة إلى أن أول محطة طاقة كهروضوئية عائمة في ماليزيا، وهي مشروع طاقة كهروضوئية عائم بقوة 10 ميجاوات في ولاية سيلانجور، قد تم توصيلها مؤخرًا بنجاح بالشبكة. وتتميز وحدات الزجاج المزدوج من شركة JA Solar التي تم اختيارها للمشروع بأداء ممتاز في مقاومة الطقس، ويمكنها الحفاظ على عائد ثابت للطاقة تحت درجة حرارة عالية ورطوبة عالية لزيادة أرباح العملاء بشكل فعال.

وعلق جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JA Solar، قائلاً: “مع التطور المستمر لصناعة الطاقة النظيفة، يتم تطبيق توليد الطاقة الكهروضوئية على نطاق أوسع. وتقلل المحطة الكهروضوئية العائمة من تأثير قيود موارد الأرض، وهي مكملة لتطبيقات مثل المحطة الكهروضوئية المُثبَّتة على الأرض والنظام الكهروضوئي على الأسطح. تلتزم شركة JA Solar بتطوير وتطبيق المنتجات الكهروضوئية عالية الكفاءة، ونحن على استعداد لتعزيز التعاون مع الشركاء العالميين لاستكشاف طرق مختلفة لتعزيز تطوير الطاقة الكهروضوئية واستخدامها، من أجل جَلْب الطاقة المتجددة إلى مزيد من الناس.”

أوريانا تشانغ

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