‫تقرير “IR Pulse” المخصص لمنطقة الشرق الأوسط يطلق سلسلة من الأفكار والمعلومات

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستنكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017. كما فازت إنستنكتيف بارتنرز بالمركز الأول في جوائز مجلة PR Week لأفضل أماكن العمل للعام 2018 لفئة الوكالات الكبيرة، وقد تم تصنيفها من قبل بورصة لندن كواحدة من 1000 شركة ملهمة في بريطانيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.instinctif.com

You May Also Like