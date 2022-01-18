‫تقرير غارتنر يذكر شركة فار آي في دليل السوق 2021 لتوجيه وجدولة السيارات وتقنيات الميل الأخير للمرة الرابعة على التوالي

شيكاغو، 18 كانون الثاني/يناير 2022 / PRNewswire/ — فار آي كُرمت شركة فار آي، وهي منصة عالمية للبرمجيات كخدمة تحول خدمات الميل الأخير من العمليات اللوجستية، كبائع ممثل في تقرير غارتنر لدليل السوق لتوجيه وجدولة السيارات وتقنيات الميل الأخير 2021. وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها ذكر شركة فار آي في دليل السوق هذا ذي الشهرة الذائعة، الذي نشر يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وبحسب غارتنر، “يستمر سوق توجيه وجدولة المركبات وتطبيقات الميل الأخير في النمو حيث تبحث المؤسسات عن طرق لتحسين عمليات أساطيل الشحن. وقد أدى تطور التطبيقات بسبب احتياجات العمل الجديدة إلى توسيع البائعين لقدراتهم في مجالات معينة أو حتى تخصيص منتجاتهم في مجال معين مثل عمليات الميل الأخير.” وقد تم الاعتراف بـ فار آي كبائع ممثل لمثل هذه الخدمات في التقرير.

“في فار آي، نعمل بتفانٍ لجعل عمليات التسليم أفضل للجميع. هدفنا هو إعادة تعريف مشهد التوصيل للمنازل في الميل الأخير، بما يجعله يركز على العملاء ويتسم بالكفاءة. نشعر بالفخر للحصول على هذا التكريم وهو الرابع على التوالي في دليل سوق غارتنر لتوجيه وجدولة المركبات وتقنيات الميل الأخير. من خلال الابتكار المستمر، نقوم بتمكين عملائنا للتعامل مع الحجم المتزايد للشحنات، وضمان التسليم في الوقت المناسب، والاستخدام الأمثل للأسطول وتقديم تجارب متفوقة”، كما قال كوشال نحاتة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فار آي.

ومع تصاعد قطاع التجارة الإلكترونية، تعمل الشركات على زيادة تركيزها على تحسين عمليات الميل الأخير في عملياتها ليس فقط بهدف تقليل تكاليف النقل ولكن أيضًا لتحسين تجربة العملاء. يتيح حل “في آر أس” من فار آي، وتنظيم التسليم الذكي للمؤسسات تقديم تجربة الميل النهائي المثالية للعملاء بكفاءة مع مجموعة من العروض مثل جدولة التسليم، والتوجيه الديناميكي، والتعهيد الجماعي للسائقين، وجمهرة السائق، والتتبع في الوقت الحقيقي، والبحث والمزيد.

إخلاء مسؤولية من غارتنر

تقرير غارتنر لدليل السوق لتوجيه وجدولة المركبات وتقنيات الميل الأخير، أوسكار سانشيز دوران، بارت دي موينك، كارلي ويست، 13 كانون الثاني/ديسمبر 2021

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