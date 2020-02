‫تقدير هواوي في تقرير غارتنر بير انسايتس كاستمرز تشويس يناير 2020 لهيكل الوصول للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية

شنجن، الصين، 11 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة هواوي، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لهيكلية تقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، أنها قد سميت في تقرير غارتنر بير انسايتس في يناير 2020 لهيكل الوصول للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية January 2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure . وكانت هواوي هي الشركة الوحيدة من خارج أميركا الشمالية التي تُسمى في هذا التقرير، وحصلت على درجة عالية هي 4.7/5 بتاريخ 5 شباط/فبراير، 2020، بناء على 196 تصنيفات.

