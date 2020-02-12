‫تقدير هواوي في تقرير غارتنر بير انسايتس كاستمرز تشويس يناير 2020 لهيكل الوصول للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية

شنجن، الصين، 11 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة هواوي، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لهيكلية تقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، أنها قد سميت في تقرير غارتنر بير انسايتس في يناير 2020 لهيكل الوصول للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية January 2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure . وكانت هواوي هي الشركة الوحيدة من خارج أميركا الشمالية التي تُسمى في هذا التقرير، وحصلت على درجة عالية هي 4.7/5 بتاريخ 5 شباط/فبراير، 2020، بناء على 196 تصنيفات.

يعرّف تقرير غارتنرسوق البنية التحتية للشبكة المحلية السلكية واللاسلكية بأنه يشمل البائعين الذين يقدمون أجهزة وبرامج الشبكات السلكية واللاسلكية التي تمكن الأجهزة من الاتصال بشبكة اتصال محلية لشركة أو شبكة واي فاي.غارتنربير إنسايتسهو عبارة عن منصة على الإنترنت للتصنيفات والمراجعات الخاصة ببرامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تتم كتابتها وقراءتها بواسطة متخصصي تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في مجال التكنولوجيا. يتضمنغارتنر بير إنسايتسأكثر من 215،000 تقييم تم التحقق منه في أكثر من 340 سوقًا. تقرير غارتنر بير إنسايتسكاستمرز تشويس يحدد البائعين الذين يتم تصنيفهم بدرجة عالية من قبل عملائهم، مما يساعد رواد تكنولوجيا المعلومات في الشركات على اتخاذ قرارات شراء أكثر وضوحًا.

في تقرير غارتنر بير إنسايتس، تلقت عروض هواوي لشبكة الحرم الجامعي ما مجموعه 196 تقييمًا من العملاء في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. تغطي ملاحظات العملاء مبدلاتإيثرنت من هواويوالمفاتيح الأساسية للحرم الجامعي ونقطة الوصول الداخلية والخارجية ومنصة الشبكة السحابية المدعومة وغيرها من منتجاتهواوي. وفقًا لتعليقات العملاء، تحظى منتجات شبكة الحرم الجامعي من هواويوحلولها بتقدير كبير من حيث الأداء والموثوقية وسهولة الإدارة.

وقال تشاو زيبينج، رئيس شبكة المجال الجامعي لشبكة الحرم الجامعي من هواوي: “هدفنا الوحيد هو تقديم أفضل الحلول والمنتجات التي تلبي متطلبات العملاء وتحقيق اعتراف العملاء. وعلى هذا النحو، يسرنا أن نحصل على اختيار عملاءغارتنر بير إنسايتسفي يناير 2020. في المستقبل، سنظل ملتزمين بمركزية العميل والابتكار المستمر، وسنستمر في مساعدة العملاء على احتضان شبكة حرم جامعي متصلة بالكامل لتسريع رحلة التحول الرقمي. كما أننا ممتنون للغاية للتعليقات التي يتشاركونها معنا من خلالغارتنر بير إنسايتس “.

في ما يلي بعض المقتطفات من العملاء الذين ساهموا في تقديم تقييم متمييزلهواوي:

• “تجربة تنفيذ جيدة في عمليات النشر الكبيرة لدينا. تم تركيب أكثر من 12000 نقطة وصول في 55 جامعة في جميع أنحاء البلاد إلى جانب المحولات الأساسية والتجميعية والوصولية. التجربة الكلية مع نقاط وصولهواويممتازة.” – رد فعل من عميل تعليم.

• “تتمتع منتجاتهواوي للشبكات الكمبيوترية اللاسلكيةبجودة إشارة جيدة وتغطية واسعة ومستقرة. أثناء استخدام منتجاتهواوي للشبكات الكمبيوترية اللاسلكية. ليس هناك حالات انقطاع كثيرة للمكالمات. بالإضافة إلى ذلك، تكون مزايا الأسعار واضحة وتتوفر خدمات ما بعد البيع.” – رد فعل من مسؤول تقنية في صناعة البيع بالتجزئة

لقد مهد الابتكار المستمر والقيادة من قبل شركةهواويفي مجال شبكة الحرم الجامعي الطريق أمام شركةهواويلكسب ثقة العملاء الطويلة الأمد.

• في العام 2019، أطلقت هواوي حل CloudCampus Solution الفريد الذي يركز على التجربة. يساعد هذا الحل المبتكر العملاء على تطبيق الإدارة التلقائية، التشغيل والصيانة الذكية، والانفتاح الكامل لشبكات الحرم الجامعي، وتقصير الوقت اللازم لتسويق خدمات المؤسسات وتحقيق ضمان في الوقت الحقيقي لتجربة الخدمة وجودتها.

• أطلقتهواويأيضًا مفاتيح الحرم الجامعي السلسلة CloudEngine S الجديدة تمامًا المصممة لعصر Wi-Fi 6. . تشمل المنتجات المميزة المحول الرئيسي للحرم الجامعي – CloudEngine S12700E – الذي يوفر ستة أضعاف متوسط أداء الصناعة، ويلبي متطلبات تطور الشبكة للمؤسسات الكبيرة وشبكات الحرم الجامعي على مدار الأعوام العشرة القادمة.

• في مجال الشبكات المحلية اللاسلكية، حازت برمجية AirEngine من هواوي المدعومة من5 جي، ثقة واسعة من العملاء العالميين. وفقًا للتقرير الأخير لمجموعة “ديلأورو” فإن الحصة السوقية لهواوي Wi-Fi 6 تحتل المرتبة الأولى عالمياً (باستثناء أميركا الشمالية) من الربع الثالث في العام 2018 إلى الربع الثالث في العام 2019.

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إخلاء مسؤولية: يشكل تقرير غارتنر بير إنسايتس كاستمرز تشويس الآراء الشخصية لمراجعات المستخدم النهائي الفردية وتصنيفاته وبياناته المطبقة وفقًا لمنهجية موثقة؛ وهي لا تمثل وجهات نظر غارتنر أو الشركات التابعة لها ولا تشكل تبنيا لها.