‫تغيير العلامة التجارية لشركة Binary.com إلى Deriv.com

العلامة التجارية الجديدة تشهد تدشين منتجات مبتكرة وخدمات محسنة للمتداولين الجدد والمُتمرسين

بيركيركارا مالطة، 4 مايو 2020/PRNewswire/ –غيّرت شركة Binary.com -الرائدة الفائزة بالعديد من الجوائز في مجال التداول عبر الإنترنت للأفراد- الاسم التجاري الخاص بها إلى Deriv.com، ويأتي هذا التغيير مصحوبًا بإطلاق منتجات جديدة وإدخال تحسينات على الخدمة المُقدمة للمستخدمين بما يتيح للشركة الاستمرار في مهمتها في خدمة عملائها نحو المستقبل بتقديم حلول تتسم بالبساطة والمرونة والموثوقية للتداول عبر الإنترنت.

يقول جان إيف سيرو مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: “تجدد الشركة -مع دخولها في العقد الثالث من التشغيل- حرصها والتزامها بجعل التداول عبر الإنترنت سهلًا وفي متناول الجميع، وخصوصًا لعملائنا الكرام.”

ويُمثل إطلاق موقع Deriv.com تتويجًا لما يربو على 20 عامًا من الخبرة في تحليل اتجاهات التداول والاستفادة من التقنيات المتطورة والاستجابة لتفضيلات العملاء.

ينطوي تغيير العلامة التجارية على إطلاق موقع Deriv.com الإلكتروني الذي يقدم خيارات متعددة للتداول تتمحور حول ثلاثة منتجات أساسية هي: DTrader، لكل من المتداولين الجدد والمُتمرسين؛ ومُنتج DBot، الذي يسمح للمستخدمين -حتى أولئك الذين لا يملكون أي قدر من المعرفة بالترميز والبرمجة- بإنشاء روبوتات تداول؛ ومُنتج Deriv MT5 (DMT5)، وهي منصة التداول المفضلة من قبل المتداولين المحترفين. كما أن منصة SmartTrader -وهي منصة التداول الشهيرة ذات الواجهة الفريدة على Binary.com– ستستمر في تقديم خدماتها للعملاء على Deriv.com.

وفي سياق تغيير العلامة التجارية، يقدم موقع Deriv.com منتجات مثل Multiplier Options الذي من المحتمل أن يقدم للمتداولين معدلات أرباح أعلى مع الحد من المخاطر. هذا بالإضافة إلى إدخال سمات جديدة مثل سمة P2P Cashier، والتي سيجري تشغيلها تدريجيًا بغرض تيسير المعاملات المالية وإجرائها بسلاسة. هذه التطورات الجديدة من شأنها تقديم تجربة تداول أكثر إرضاءً للمستخدمين على Deriv.com.

ويواصل سيرو حديثه عما تحظى به الشركة من إشادة واحترام -كونها واحدة من أقدم الأسماء في مجال التداول عبر الإنترنت- قائلاً: “لقد ساعدنا ما نتميز به من اهتمام بالعملاء ووجود فريق موهوب -يعمل في سياق مواتٍ لثقافة الابتكار- في وضع تصور لمُنتج مثل Deriv.com وإطلاقه. لذلك نود أيضًا أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى شركائنا وعملائنا على دعمهم الرائع طوال هذه السنوات.”

المنصة الجديدة مُتاحة عبر الرابط التالي www.deriv.com .

نُبذة عن Deriv.com

شركة Deriv.com -المعروفة سابقًا باسم Binary.com، هي مزود لخدمات التداول عبر الإنترنت وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات بأسعار مرنة- حيث يمكن لعملائها تداول العملات والمؤشرات والسلع ومؤشرات التقلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تلتزم الشركة برضا العملاء والمعايير الأخلاقية رفيعة المستوى، وتقدم منتجات وخدمات تتسم بالجودة العالية والنزاهة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1162418/Jean_Yves_ Sireau_Founder_CEO_Deriv.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1162417/Deriv_Logo.jpg

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فيدريكا دا أندريا

الهاتف: 502534352-971+

البريد الإلكتروني: federica@deriv.com