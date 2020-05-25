‫تعيين مدير تنفيذي جديد للمجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية (WSSCC)

جنيف، 25 مايو 2020/PRNewswire/ — أعلن المجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية (WSSCC) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تعيين السيد دومينيك أونيل في منصب المدير التنفيذي الجديد للمجلس. يأتي السيد أونيل إلى هذا المنصب وفي جعبته ثروة من المعرفة ومجموعة من الخبرات في قطاع التطوير والتنمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن المقرر أن يبدأ مباشرة مهام منصبه الجديد في شهر سبتمبر 2020.

جدير بالذكر أن السيد أونيل يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لدى الصندوق العالمي للحياة البرية. ويشغل أيضًا منصب المدير غير التنفيذي في مجلس إدارة التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN). بالإضافة إلى ذلك، سبق أن تولى السيد أونيل منصب المدير التنفيذي في مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي بالمملكة المتحدة، حيث ترأس لجنة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

وقد صرحت السيدة/ هند عثمان الخطيب -الرئيس التنفيذي للمجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية- قائلة: “يمر المجلس بمرحلة حرجة من تاريخه الذي يمتد على مدار 30 عامًا، إذ يجري تطويره ليتحول إلى صندوق المرافق الصحية والنظافة العامة بحلول عام 2021. إن ما يتحلى به السيد دومينيك أونيل من إدراك وفهم لقضايا الصحة العامة والقضايا البيئية، وكذلك حصافته السياسية، هي العوامل التي جعلت منه المرشح المثالي لقيادة المنظمة خلال تلك المرحلة التحولية.”

وكانت اللجنة التوجيهية للمجلس قد اعتمدت مؤخرًا الاستراتيجية الجديدة عن الفترة 2021-2025، التي تتطور بموجبها المنظمة إلى آلية عالمية للتمويل باسم صندوق المرافق الصحية والنظافة العامة. وتتمثل مهمة الصندوق في معالجة انعدام الاستجابة العالمية للأزمات الصحية المتعلقة بالمرافق الصحية والنظافة العامة والصحة الحيضية. وتقرر أن يبدأ الصندوق الجديد عمله بصفة رسمية في الأول من يناير 2021.

انضم السيد أونيل إلى الصندوق العالمي للحياة البرية في عام 2017، وذلك بعد أن قضى 15 عامًا في وزارة التنمية الدولية ووكالة المساعدات الخارجية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، أما أحدث مناصبه فهو عمله في منصب رئيس إدارة الأمم المتحدة والكومنولث التي تشرف على التمويل الذي تقدمه المملكة المتحدة لوكالات الأمم المتحدة المختلفة. وقبل توليه هذه المناصب، عمل السيد أونيل في وزارة التنمية الدولية في كل من اليمن والعراق وسيراليون ونيبال، وكذلك عمل مستشارًا لشؤون السياسات المتعلقة بالصحة البيئية. فضلاً عن كل ما سبق، تشمل خبراته السابقة أيضًا عمله في منصب مسؤول بيئي محلي بوزارة الصحة الناميبية ومدير إقليمي لمؤسسة Raleigh International الخيرية.

وفي معرض تعليقه على المنصب الجديد، صرح السيد أونيل قائلاً: “يشرفني للغاية الانضمام إلى المجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية خلال هذه الفترة التحولية من تاريخه. “فالمرافق الصحية والنظافة الشخصية هما الأساس للكثير من الأشياء، ومنها الصحة العامة والحماية البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لقد آن الأوان من أجل التوسع في نطاق الحلول؛ ارتكازًا على نهج أصحاب المصلحة المتعددين، وضمان توفير المرافق الصحية والنظافة العامة للجميع.”

تجدر الإشارة إلى أن السيد أونيل -المولود في المملكة المتحدة- حاصل على مؤهلات في مجال الصحة البيئية والمياه.

– الصورة متوفرة على موقع AP Images الإلكتروني (http://www.apimages.com) –

نُبذة عن المجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية (WSSCC)

المجلس التعاوني لإمدادات المياه والمرافق الصحية هو منظمة ذات عضوية مُستضافة في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS). ويحظى المجلس بثلاثين عامًا من الخبرة في العمل على تحسين المرافق الصحية والنظافة العامة للأشخاص المحرومين والأقل قدرة على الاستجابة. وينصب تركيز المجلس في مهامه على واحد من أهداف التنمية المُستدامة – وهو الهدف 6.2 الذي يتعلق بقضايا (المرافق الصحية والنظافة العامة والصحة الحيضية). يمكنكم معرفة المزيد على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا من خلال حساباتنا على فيسبوك وتويتر.

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هيرويوكي سايتو، رئيس قسم الاتصالات التجارية والتضامنية

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