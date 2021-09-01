‫تعيين ستيرلايت تكنولوجيز ليمتد “STL” بول أتكينسون رئيسًا تنفيذياً لأعمال الشبكات الضوئية

لندن، 3 سبتمبر 2021 / PRNewswire/ – أعلنت ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد STL (NSE: STLTECH)، الشركة الرائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية، عن تعيين بول أتكينسون رئيسًا تنفيذًا لأعمال الشبكات الضوئية. جاء تعيين بول متوافقًا مع الحافظة الموسعة والانتشار العالمي المتزايد للأعمال الضوئية في STL.

من خلال التركيز الأساسي على تمكين التحول الرقمي لأقصى قدر، تقدم STLالعالم. حلولًا ضوئية رائدة في الصناعة لشركات الاتصالات والشركات السحابية والحكومات والمؤسسات على مستوى العالم. يشهد العالم دورات بناء شبكات متزامنة من شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية إلى “x” والنطاق العريض في المناطق الريفية، وستكون الحلول الضوئية في صميم تلك الدورات. من أجل مواكبة الاتجاهات الضخمة، عملت STL على توسيع محفظتها وحجمها بالإضافة إلى عولمة أعمالها الضوئية بوتيرة سريعة.

قبل التعيين لدى STL، كان بول أتكينسون يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في IXOM، في أستراليا. وقبل عمله لدى IXOM ، كان بول أتكينسون يعمل لدى Prysmian Global على مدى أكثر من 20 عامًا في منصب الرئيس التنفيذي للشركات التابعة والمناطق في جميع أنحاء العالم. خلال هذه الفترة، تولى قيادة العديد من عمليات تكامل الأعمال الناجحة وكان دوره محوريًا في تحقيق نمو غير خطي عبر المناطق الجغرافية وخطوط الأعمال. كمّا أنه شغل مناصب عليا في التجارة والتمويل والعمليات في قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، وذلك قبل العمل لدى Prysmian Group،. تولى بول هذه المسؤولية لدى “أنكيت أغاروال”، حيث أدى دورًا حاسمًا في التوسع العالمي لشركة STL في مجال الأعمال الضوئية. وسع “أنكيت أغاروال” محفظته من خلال الاستحواذ على Optotec & Metallurgica Bresciana، وتوسيع نطاق STL ووجودها في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل والصين. بصفته مديرًا متفرغًا في مجلس الإدارة، سيكون تركيز أنكيت الآن على قيادة الاستراتيجية والنمو عبر STL.

قال بول خلال الترحيب بأنكست أغاروال، المدير المتفرغ لدى STL: “كانت قيادة الأعمال الضوئية رحلة رائعة، حيث أصبحنا خلالها ذا وجود على المستوى العالمي وحققنا العديد من المراكز الأولى. مع تسريع STL لوتيرة جهودها في مجال الابتكار الضوئي، أرحب ببول الذي سيأخذ الأعمال إلى آفاق أعلى بفضل خبرته العالمية العميقة. وبينما نتطلع إلى الوصول إلى مدة عقد من إنشاء الشبكة، فإنني متحمس لتوسيع تركيزي لقيادة خطط النمو الطموحة لشركة STL مع وجود استراتيجيات هدامة “.

“تُعد الشبكات الرقمية مفتاحًا للثورة الصناعية الرابعة، حيث تحتل التقنيات الضوئية مركز الصدارة. نظرًا لتمتع STL بأكثر من 25 عامًا من الخبرة، فإنها تعمل على توسيع هدفها ونطاقها عالميًا. تتمتع STL بالخبرة والطموح المناسبين لمنشئي شبكات الخدمات في جميع أنحاء العالم. قال: بول أتكينسون “أنا متحمس جدًا لتولي قيادة أعمال الشبكات الضوئية، والتي ستشكل المشهد الرقمي في المستقبل”.

وتعليقًا على هذا التطور، صرح الدكتور: أناند أغاروال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى STL، قائلاً: لطالما كانت الاتصالات والشبكات الضوئية هي جوهر عملنا، ومع وجود أنكيت على رأس عملنا، فقد وضعنا هذا العمل على الخريطة العالمية بتفانٍ. كمّا أتطلع إلى الشراكة مع أنكيت في النمو الاستراتيجي للشركة. وأرحب ببول وأتمنى له كل التوفيق. كمّا أثق أنه سيرتقي، بفضل خبرته العالمية الاستثنائية، بأعمال الشبكات الضوئية إلى المستويات التالية”.

نبذة عن شركة إس تي إل- ستيرلايت تكنولوجيز ليتمد:

شركة تكامل رائدة في مجال صناعة الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين والمؤسسات الضخمة على تقديم تجارب معززة إلى عملائها، اقرأ المزيد ، تواصل معنا .

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