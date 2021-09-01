‫تعمل مجموعة جوي- سبيدر (Joy Spreader) على تسريع نمو التسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة، والتي قد تصبح محركاً جديداً للنمو

بكين, 6 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ — أصبحت التسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة موضوعاً ساخناً في قطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول على مدى السنوات القليلة الماضية وأصبحت بشكل متزايد وسيلة أساسية للتسويق مع عدد من المزايا، بما في ذلك القدرة على الاستفادة من نموذج مباشر للمستهلك، وقابلية إعادة الاستخدام، وفعالية التكلفة، وتكاليف تشغيل أقل.

مجموعة جوي- سبيدر. (المشار إليها فيما يلي بأسم “المجموعة”)، وهي شركة تقنية صينية رائدة تعمل بشكل رئيسي في مجال التسويق المستند إلى أداء الوسائط الجديدة للجوال، أعلنت في 30 أغسطس/آب عن تقريرها المالي المؤقت للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2021. ووفقا للتقرير،‎ ‎ خططت المجموعة لبناء تسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة من خلال خلق المحتوى عبر قنوات متعددة لتسويق عن طريق معدلات المرور الخاص وتطبيقها من أجل تعزيز قدراتها لخدمة العملاء والربحية.

تخطط مجموعة جوي- سبيدر لتوفير محتوى وسائط جديد مصمم خصيصاً لمنتجات حوافز القيمة ( VIP ) لعملاء الشركات من خلال المساعدة في إنشاء حسابات وسائط جديدة ومحتوى خاص بتطبيق التسويق عن طريق معدلات المرور لبناء حركة المرور من خلال التحالفات الاستراتيجية والاستثمارات والمشاريع الحاضنة. الهدف هو زيادة تعزيز المبيعات للعملاء من خلال تسهيل تحويلات مواضع التسويق.

كما أظهر التقرير المالي المؤقت أن مجموعة جوي- سبيدر حققت إيرادات بقيمة 624 مليون دولار هونج كونج (حوالي 79.8 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 62.37 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. كما نما صافي الربح باستثناء مكاسب أو خسائر فرق صرف العملات الأجنبية لهذه الفترة بنسبة 102.26 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 137 مليون دولار هونج كونج (حوالي 17.5 مليون دولار أمريكي). كان النمو السريع في كل من الإيرادات وصافي الربح مرتبطاً بشكل مباشر بمجمعات التسويق عن طريق معدلات المرور الهائلة للمجموعة. اعتباراً من 30 يونيو/حزيران 2021، بلغ عدد مواضع التسويق المغطاة المدرجة في النظام البيئي التسويقي للمجموعة 1561601، بزيادة قدرها 208.65 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020. على وجه الخصوص، ارتفع عدد مواضع التسويق الخاصة بالشركة على موقع دوين (تيك توك) بنسبة 720.23 في المائة إلى 657344 موضع، بينما ارتفع عدد مواضع التسويق الخاصة بالشركة على منصة وي تشات العامة بنسبة 105.01 في المائة إلى 872923 موضع.

حالياً، توفر مجموعة جوي- سبيدر إمكانية الوصول إلى مواضع التسويق على منصات الوسائط الجديدة للجوّال بشكل أساسي عبر أطراف أخرى. من خلال شراكة مع الشبكة متعددة القنوات بكين ينجي للتكنولوجيا المرئية، وجدت المجموعة أن منشئي المحتوى الذين أقاموا علاقات وثيقة مع الشركة يمكنهم توفير محتوى مخصص لمنتجات حوافز القيمة في قوائم جرد منتجاتها، مما يساعد الشركة على زيادة المبيعات من خلال تسهيل تحويلات مواضع التسويق.

لا يتطلب إنشاء تسويق عن طريق معدلات المرور خاصة بالضرورة أن تقوم مجموعة جوي- سبيدر بتحويل الطريقة الرئيسية لمسار الوصول من أطراف أخرى إلى خاص. ستواصل المجموعة استخدام وصول الأطراف الأخرى كنموذج رئيسي لخدمات منصة جانب العرض (SSP) في محاولة لتقديم الخدمات بسرعة من خلال مواضع التسويق الضخمة المغطاة، بهدف زيادة مبيعات المنتجات من خلال تسهيل التحويلات. بالإضافة إلى ذلك، يعد وصول الأطراف الأخرى نموذجاً أسهل في الاستخدام وأكثر توحيداً وقابلية للتكرار بدرجة كبيرة. تعتقد المجموعة أنه من الأكثر كفاءة بناء تسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة من خلال المزيد من منتجات حوافز القيمة المتوفرة في وحدة إدارة المخزون (SKU) والتي تتطلب محتوى احترافياً ومخصصاً.

تسعى مجموعة جوي- سبيدر إلى زيادة التسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة التي توفر أسرع استجابة ممكنة بين تجمعات المرور الخاصة بها من خلال إنشاء المزيد من المحتوى المطبق بناءً على التسويق عن طريق معدلات المرور الخاصة. من المتوقع أن يؤدي نمو مجمعات حركة المرور إلى زيادة تعزيز ربحية الشركة، من خلال توسيع نطاق أعمالها التسويقية الجديدة القائمة على الوسائط المتنقلة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والترفيه التفاعلي.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة جوي- سبيدر (Joy Spreader)، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة.