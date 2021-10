‫تعلن Love That Design عن جوائز التصميم المستدام الأولى في المنطقة بالاشتراك مع Surge For Water

لقد كانت شركة Love That Design مؤيدًا قويًا وفعالًا لـ Surge for Water منذ عام 2017. تُقيم Surge كل عام مسابقتها الإقليمية في التصميم، والتي تتوج بحفل كبير. ستُعقد الفعالية هذا العام في 8 ديسمبر 2021 في فندق آدريس، دبي مارينا، وكانت الشراكة مع Surge للحصول على هذه الجوائز بمثابة إلتقاء مثالي للأفكار.

