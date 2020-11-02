‫تعلن غو ماركتس GO Markets عن شراكتها مع نادي تشيلسي كراعي رسمي للتداول الإلكتروني

سيدني، تشرين الثاني 2, 2020 /PRNewswire/ — مع انطلاق موسم الدوري الممتاز، تستعد شركة غو ماركتس للعب دور رائد وفعال في مجال التداول. يسر شركة غو ماركتس (GO Markets) الإعلان عن تعاونها مع نادي تشيلسي لكرة القدم كراعي رسمي للتداول الإلكتروني.

يتمتع نادي تشيلسي بتاريخ من النجاح، باعتباره أحد الأندية الرائدة في كرة القدم العالمية؛ وقد تحقق هذا النجاح من خلال الانضباط والمهارة الفنية والأداء الرائد، تمامًا مثل جو ماركتس، فهم يتنافسون على أعلى مستوى ويتفوقون في مجال الأدوار العالمية.

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تعليق: ويب غو ماركتس نادي تشيلسي

صرح خيم خور، مدير غو ماركتس: إنها أول خطوة لنا نحو رعاية الرياضات الدولية، لذلك أردنا التشارك مع نادٍ يتمتع بقاعدة جماهيرية عالمية وتاريخ ثري مثلنا تمامًا. وأنا سعيد بشراكتنا مع نادي تشيلسي وبكوننا الراعي الرسمي للتداول الإلكتروني . تقدم غو ماركتس تجربة تداول عالمية المستوى لعملائها بصفتها الرائدة في هذا المجال. كما سوف تتيح لنا الشراكة مع نادي تشيلسي زيادة الوعي بعلامتنا التجارية الدولية، مع إظهار القيم المشتركة للأداء الرائد وتنفيذ الجودة.

كما أضاف صويب رانجوالا، مدير غو ماركتس: “عندما نعمل على رحلة نمو واستدامة طويلة الأجللشركتنا، نتفهم أهمية إنشاء علامة تجارية عالمية قوية. ستكون الشراكة الاستراتيجية بين غو ماركتس ونادي تشيلسي مفيدة وقيمة المنافع للطرفين، ولكل منها موقع لجذب المزيد من العملاء وزيادة حصتها في السوق العالمية. كما أننا فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع نادي مهني وقيم مثل شيلسي”.

غو ماركتس هي واحدة من أقدم شركات الوساطة المالية عبر الإنترنت وأكثرها شهرة في أستراليا. منذ تأسيسها في عام 2006، تخصصت شركة غو ماركتس في تقديم خدمات التداول الإلكتروني بأعداد دائمة التزايد من الأصول المالية، بما في ذلك تداول الهامش للعملات الأجنبية، المعادن الثمينة، السلع، المؤشرات، وعقود فروقات الأسهم. وقد كان تزويد العملاء بأعلى مستوى من المعلومات والدعم محركًا رئيسيًا للنجاح المستمر لشركة غو ماركتس. وعلى مدار الـ 15 عامًا الماضية، حققت مجموعة غو ماركتس نجاحاً عالمياً فهي الآن مرخصة في العديد من الكيانات الخاضعة للوائح قانونية في أستراليا وقبرص والإمارات العربية المتحدة وموريشيوس وسيشيل.