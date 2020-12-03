‫تعرض شركة Laserfiche في أسبوع جايتكس للتقنية 2020أحدث الحلول السحابية التي تتيح العمل عن بعد واستمرارية الأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — ستشارك Laserfiche، الشركة الرائدة عالميًا في توفير خدمات إدارة المحتوى الذكي وأتمتة عمليات الأعمال، في أسبوع جايتكس للتقنية 2020، كعارض افتراضي، لتطرح آخر التطورات في تكنولوجيا منصة خدمات المحتوى (SaaS)، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الشرق الأوسط. وسيطَّلع الحاضرون على فوائد استخدام برنامج Laserfiche لزيادة إمكانات التعاون عن بُعد، وترسيخ استمرارية الأعمال على المدى الطويل، فضلاً عن إنشاء مكان عمل رقمي فعّال أثناء فترات الاضطرابات الكبرى مثل فيروس كوفيد-19. وسيقام جايتكس، أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة، من 6 إلى 10 ديسمبر 2020، بشكل شخصي في مركز دبي التجاري العالمي وكحدث افتراضي

صرَّح أنسون وونغ، مدير الحسابات في شركة Laserfiche في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “لطالما اعتبرت Laserfiche جايتكس فرصة قيِّمة لعرض أحدث الحلول وقصص العملاء. ونحن متحمسون لمشاركة حلول إدارة المحتوى والعمل عن بُعد وأتمتة العمليات، بالإضافة إلى عرض كيفية قيام المؤسسات بدعم العمليات وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمعاتهم باستخدام سحابة Laserfiche Cloud في هذا الوقت غير المسبوق.”

وتقدم Laserfiche مجموعة من خدمات المحتوى المتاحة على شكل البرمجيات كخدمة SaaS أو كاستضافة ذاتية بما في ذلك النماذج الإلكترونية، وإدارة الوثائق، وإدارة قواعد سير العمل، والتعاون في المحتوى، وتحليلات لوحة المعلومات، وإدارة السجلات، وسجل المراجعة. وقد كشفت الشركة النقاب مؤخرًا عن التحسينات التي أجرتها في منصة خدمات المحتوى لديها والتي من شأنها تمكين المؤسسات من تسريع مبادرات التحول الرقمي، بما في ذلك Laserfiche Vault وWorkflow Bots، وSmart Invoice Capture، وDirect Share، وتكاملات إدارة علاقات العملاء (CRM) المبتكرة.

سيكون خبراء Laserfiche متواجدين في منصة Laserfiche الافتراضية لعرض الحلول السحابية الأولى للشركة، فضلاً عن مشاركة حالات استخدام العملاء في مختلف المناطق والقطاعات. ويشمل أولئك العملاء، رابطة RAAFA في غرب أسترالياوالتي استخدمت برنامجLaserfiche لتبسيط جهود التوظيف عن بعد أثناء عمليات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كوفيد 19، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، وصندوق South Essex Partnership NHS Trust في المملكة المتحدة. ويتعين على الشركات المهتمة بالتعاون مع Laserfiche كموردة أو موزعة حلول، أن تحضر أيضًا للتعرف على فرص توزيعسحابةLaserfiche Cloud في أسواقها المعنية.

لمزيد من المعلومات حول منصةLaserfiche الافتراضية في أسبوع جايتكس للتقنية 2020، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني lfievents@laserfiche.com.

لمزيد من المعلومات حول سحابةLaserfiche Cloud ، يمكنكم زيارة موقع Laserfiche الإلكتروني.

ح ول Laserfiche

Laserfiche هو المزوّد الرائد لمنصة SaaS لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة عمليات الأعمال. من خلال عمليات سير العمل الفعّالة والنماذج الإلكترونية وإدارة الوثائق والتحليلات، تعمل منصة ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، الأمر الذي يسمح للقادة بالتركيز على النمو على صعيد المؤسسة برمتها.

كانت Laserfiche رائدة في إنشاء المكتب الخالي من الأوراق مع إدارة محتوى المؤسسات. واليوم، ينطوي نهج التطوير السحابي الأول في Laserfiche على ابتكارات في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى الأعمال الرقمية. ويقوم العملاء في كافة القطاعات، بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع، باستخدام برنامج Laserfiche لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى أعمالهم التجارية وتقديم تجارب العملاء الرقمية الأولى.

ويلتزم موظفو Laserfiche في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثّلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص بُغية إعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغيّر حياتهم.

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