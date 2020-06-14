‫تعاون بين شركتي Gulf Sotheby وLUXHABITAT لتطوير أضخم منصة للعقارات الفاخرة بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة LUXHABITAT -الرائدة في سوق العقارات السكنية الراقية بدبي منذ عام 2009 وواحدة من أقوى العلامات التجارية العقارية المحلية- عن تحالف استراتيجي طويل الأمد مع شركة Gulf Sotheby’s International Realty المتخصصة في العقارات العالمية الفاخرة، بغرض إنشاء منصة عقارية موحدة بينهما انطلاقًا نحو مزيد من التقدم.

تشهد هذه الشراكة الجمع بين مُحرك المبيعات القوي لشركة Gulf Sotheby الذي يسجل صفقات قياسية وانتشارًا عالميًا واسعًا باعتبارها واحدة من كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع، ومنصة التسويق والتقنيات القوية لشركة LUXHABITAT؛ وذلك بغرض إنشاء شركة من أكبر الشركات العقارية الفاخرة تأثيرًا في المنطقة بدعم من أكبر شركة عقارية في العالم وهي Sotheby’s International Realty.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى دمج فرق المبيعات والعمليات من كلا الشركتين، مع اتفاقية شراكة لمدة 10 سنوات في مجالات التصميم وصياغة الهوية للعلامات التجارية والتسويق والتقنية. وسيُراعى في تصميم المنصة الجديدة أن تضم العلامتين التجاريتين معًا بغرض الجمع بين نقاط القوة السوقية لكلتا الشركتين، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحصة الشركة في السوق وولاء العملاء.

ومن المُقرر أن تباشر شركة الوساطة العقارية الكائنة بدبي أعمالها تحت قيادة كل من السيد/ جورج عازار في منصب رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ كريس وايتهيد في منصب الشريك الإداري لقيادة فرق المبيعات والعمليات؛ على أن يحتفظ السيد/ أوريول فونت بمنصبه كرئيس تنفيذي لشركة LUXHABITAT، حيث ستكون الشركة بمثابة الشريك التقني والتسويقي للمنصة الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة، كما تقود في الوقت نفسه التوسع العالمي بمجال التقنيات العقارية. وبموجب ذلك التعاون، سينصب اهتمام شركة LUXHABITAT حاليًا على مساعدة الشركات العقارية الراسخة بدعمها في مجال التقنية والتسويق، وهذا المجال من شأنه أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في ساحة الوساطة العقارية العاملة بالنموذج التقليدي.

فضلاً عن ذلك، ستعزز هذه الشراكة الحصة السوقية لكلتا الشركتين من أجل تكوين قوة مشتركة تضم ما يربو على 75 وسيطًا للمبيعات العقارية ومجموعة متخصصة من الأدوات المحلية والعالمية للتقنية والتسويق، وتشكيل أكبر حصة رقمية مؤثرة في السوق العقارية بدبي التي خضعت لريادة شركة LUXHABITAT على مدار سنوات عديدة.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ جورج عازار رئيس شركة Gulf Sotheby’s International Realty قائلاً:

“تغمرنا حماسة قوية بالإعلان عن هذه الشراكة؛ كونها أفضل صفقة قمنا بها في تاريخ هذه الشركة. فكلتا العلامتين التجاريتين لديها حصة سوقية كبيرة في قطاع العقارات الفاخرة وتتنافس في ذلك. ومع ذلك، فالشركتان متشابهتان إلى حد كبير في الهوية التجارية والمكانة السوقية وهيكل المبيعات. لذلك فهو تحالف مثالي يرفعنا لنكون معًا شركة الوساطة العقارية الفاخرة الوحيدة بالسوق في الوقت الحالي.”

من جانبه، صرح السيد/ أوريول فونت الرئيس التنفيذي لشركة LUXHABITAT قائلاً:

“تواجه الشركات العقارية بيئة تنافسية تتطلب منها التركيز على بناء القيمة والمهارات متعددة التخصصات لكي تظل قادرة على المنافسة. وعلى هذا الأساس، فإن تجذّر المواهب والخبرات المُكملة في كلتا الشركتين سيمكننا من تقديم خدمة أفضل لكل من فرقنا المتخصصة في المبيعات وقاعدة عملائنا العالميين من ذوي المُتطلبات المتزايدة. “ومع فخرنا بما حققناه في LUXHABITAT، فإننا نتطلع إلى مواصلة مسار التنمية الذي نسلكه من خلال نموذج أعمال جديد يركز على دعم إمكانات الوسطاء العقاريين التقليديين بما لدينا من خبرات تسويقية وتقنية في مجال العقارات. ويتطلع جميع أعضاء فريقنا بحماس لصياغة المرحلة التالية من رحلتنا وبناء منصة عقارية رائدة سويًا.”

ومن المقرر أن تمارس الشركة الجديدة أعمالها من داخل صالة العرض الجديدة في مجمع إعمار للأعمال، حيث ستمثل أكبر مجموعة من العقارات الحصرية الراقية وعددًا من أكبر مشاريع التطوير العقاري المرموقة في الإمارات لقاعدة عملائها المرموقين على المستويين المحلي والعالمي.

نُبذة عن شركة Gulf Sotheby’s International Realty

تفخر شركة Gulf Sotheby’s International Realty بحفاظها على اسمها المعروف بما له من سجل باهر وسنوات من الخبرة والمبيعات الناجحة في قطاع الممتلكات الثمينة والعقارات المرموقة من جميع أنحاء العالم. تتمتع شركة Gulf Sotheby’s International Realty بالقدرة على التعاون مع العملاء المتميزين وتمثيل العقارات الفاخرة المطلوبة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انتسابها إلى دار Sotheby’s -وهي دار كبرى للمزادات تأسست منذ عام 1744 بوصفها ملتقى مشاهير اقتناء المُقتنيات مع الأعمال الفنية عالمية المستوى، وشركة Sotheby’s International Realty التي تعتبر أشهر الشركات في القطاع العقاري (وفقًا للاستقصاء الذي أجراه معهد Luxury Institute). هذا بالإضافة إلى أن شركة Gulf Sotheby’s International Realty لديها القدرة على الوصول إلى شبكة الشركات العالمية التابعة لشركة Sotheby’s International Realty، وهو ما يتيح للشركة تمثيل العقارات أمام شبكة عملائها وشركائها المرموقين في العالم بأسره. الجدير بالذكر أن شبكة شركة Sotheby’s International Realty تتألف حاليًا من حوالي 23 ألف موظف مبيعات في ما يربو على 1000 مكتب منتشر في 70 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي www.gulfsothebysrealty.com.

نُبذة عن شركة LUXHABITAT

تتميز شركة LUXHABITAT بريادتها في مجال العقارات الفاخرة بدبي، وينصب اهتمامها على عمليات البيع والتسويق لأهم العقارات في المنطقة. وقد طوّرت الشركة -منذ عام 2009- منصة عقارية في دبي، تعتمد على الجودة وتجمع أفضل مستشاري المبيعات مع المهنيين الموهوبين في مجالات التسويق والتصميم والتقنية والكتابة والتحرير والعمليات لتمكين جميع الأفراد من عملائها من اتخاذ قرارات عقارية حكيمة. وتدير الشركة حاليًا -بصفتها شركة وساطة ذات إمكانات تقنية رفيعة المستوى للتسويق العقاري- منصة الوساطة العقارية التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات عبر الإنترنت في المنطقة (وفقًا لمصادر تحليل حركة المرور من جهات خارجية مثل similarweb.com). ينصب تركيز الشركة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي في المناطق السكنية الفاخرة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزر جميرا وعقارات جميرا للجولف؛ وكذلك على أفضل الشقق والعليات (البنتهاوس) في الأبراج الراقية مثل برج لو ريف وبرج إندكس وأبراج إعمار الستة (أبراج مرسى دبي) وبرج خليفة ومُجمع بلغاري السكني وفنادق ذي آدريس وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني الحائز على جوائز من خلال الرابط التاليwww.luxhabitat.ae.