‫تطلق شركة KRAFTON المقطع الدعائي لـ”FALL OF TROI”، وهو مقطع دعائي لـ “PUBG: NEW STATE” مأخوذ من عالم PUBG

تقوم الشركة بتوسيع عالم PUBG من خلال استثمارها المستمر في الترفيه القائم على السرد

سانتا مونيكا، كاليفورنيا, 1 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة KRAFTON، Inc. اليوم مقطع فيديو بعنوان “Fall of Troi“، وهو فيديو يرتبط مباشرة بأحداث PUBG:NEW STATE في عام 2050. “Fall of Troi” هو أحدث جزء من المحتوى السردي في عالم PUBG، والذي يشمل العديد من الخصائص في وسائط مختلفة تشترك في فكرة واحدة وهي النجاة في عالم PUBG وجدول زمني مشترك. تتميز بالموسيقى التي تم إنتاجها بالتعاون مع Slashercore icons, Horrorcore Icons، Ice Nine Kills، ويمكن مشاهدة “Fall of Troi” بالكامل على قناة PUBG: NEW STATE على اليوتيوب.

تدور أحداث فيلم “Fall of Troi” بعد 30 عاماً في المستقبل عن مدينة Troi الخيالية في عالم PUBG، وتعرض القصة الأحداث التي حدثت قبل ست ساعات من انهيار Troi. سيتعرف المشاهدون على الفصائل المتصارعة المختلفة في جميع أنحاء المدينة، ويتعمقون في ألغاز القناع الذهبي، ويعرفون كيف تحولت المدينة إلى ساحة معركة مزقتها الحرب والتي سيتمكن اللاعبون من تجربتها بمجرد إطلاق PUBG: NEW STATE على Android و iOS في وقت لاحق من هذا العام.

ينضم فيديو “Fall of Troi” إلى محتوى عالم PUBG الذي تم إصداره مؤخرًا، بما في ذلك “Ground Zero” و “Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds“.

“Ground Zero“: بطولة دون لي (Marvel Studios Eternals، Train To Busan)، تدور أحداث فيلم” Ground Zero” في كوريا الجنوبية في الثمانينيات، ويلعب لي دور سجين يحاول الهروب من سجن مرعب. الفيلم القصير يرتبط مباشرة بخريطة Taego التي تم إصدارها مؤخرًا من . PUBG: BATTLEGROUNDS

“ Mysteries Unknown: Birth of the Battlegrounds “: هذه السلسلة الوثائقية من بطولة جوناثان فراكيس (Star Trek: The Next Generation، Beyond Belief: Fact or Fiction) حيث يقدم سلسلة وثائقية استقصائية لاستكشاف التاريخ الرسمي وراء منافسة الباتل رويال في Battlegrounds. تشمل الحلقات السابقة في سلسلة Mysteries Unknown “Mysteries Unknown: Tragedy at Dinoland“، والتي تكشف الحقيقة المزعجة وراء Dinoland، و “Mysteries Unknown: Paramo“، الذي يسلط الضوء على التاريخ المظلم حول هضبة في البيرو مع بعض الخصائص المحيرة.

تم تطوير PUBG: NEW STATE بواسطة PUBG Studios، رواد الألعاب من نوع باتل رويال ومطورو لعبة PUBG: BATTLEGROUNDS، وسيتم إطلاق PUBG: NEW STATE كتجربة مجانية للعب على Android و iOS في عام 2021. PUBG: NEW STATE تعيد إنشاء تجربة لعب الباتل رويال في PUBG: BATTLEGROUND، مما يجعلها لعبة الباتل رويال الأكثر واقعية على الهاتف المحمول. سيحصل أي شخص يقوم بالتسجيل المسبق لتجربة الهاتف المحمول المجانية القادمة على إصدار محدود ومجاني من تصميم السيارة داخل اللعبة عند إطلاق اللعبة رسميًا هذا العام.

لمزيد من المعلومات حول PUBG: NEW STATE، التي تجاوزت مؤخرًا 32 مليون تسجيل مسبق على Google Play، يرجى زيارة http://newstate.pubg.com أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter و Facebook و Instagram و YouTube. لمعرفة المزيد حول عالم PUBG، يرجى زيارة https://pubg-universe.com.

حول KRAFTON, Inc .

هي عبارة عن مجموعة من استديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة. تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS وPUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. كشركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق. لمزيد من المعلومات حول KRAFTON، يرجى زيارة https://www.krafton.com.