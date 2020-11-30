‫تطلق خدمة التسوق عبر الإنترنت المعفاة من الضرائب مع التوصيل الدولي IZIVAT

شركة فرنسية ناشئة تُحوِّل الجائحة إلى فرص للمتسوقين الدوليين

شنغهاي، 30 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — اشتهرت IZIVAT بالفعل بتطبيقها للهاتف المحمول الذي يسمح للمسافرين باسترداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة من أي متجر في فرنسا. حيت أن هذه الشركة الناشئة تمكنت سريعًا في الآونة الأخيرة من تخطي أزمة الانخفاض الحاد في معدل السفر عالميًا التي أحدثتها الجائحة لتقدم حلًا جديدًا يتيح للمتسوقين الدوليين شراء البضائع الأوروبية من الخارج وتسليمها في الخارج في أي وقت من الأوقات وتوفر كل ذلك إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة.

كيف استعادت هذه الشركة الفرنسية الناشئة مكانتها؟

بعد تفشي جائحة كوفيد-19، وجد العديد من المسافرين الدوليين والعائلات أنفسهم يفتقدون البضائع المفضلة لديهم. وقد ثبت أنه من المستحيل في كثير من الأحيان إقناع المتاجر الأوروبية بالتوصيل إلى الخارج، وحتى عندما يكون ذلك ممكنًا، فينتهى الأمر بالزبائن إلى دفع رسوم توصيل دولية باهظة دون استرداد ضريبة القيمة المضافة.

ومن هنا هذا المنطلق، تدخلتIZIVAT لتستمع إلى عملائها وتعالج معاناتهم من خلال تقديم إمكانية المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على البضائع التي اشتروها من المتاجر الإلكترونية الأوروبية وتسليمها للخارج بأسعار معقولة. ويعني هذا أنه يمكنهم الآن الاستمتاع بـالتسوق المعفى من الضرائب على العلامات التجارية الأوروبية المفضلة لديهم دون الحاجة للسفر.

كيف يسير هذا الأمر؟

بعد التسجيل على موقع IZIVAT، يتلقى المستخدمون تفاصيل التعليمات. ويمكنهم بعد ذلك الشراء من المتاجر الإلكترونية الفرنسية أو الأوروبية * باستخدام اسم فاتورة IZIVAT وعنوانها.

تجمع IZIVAT البضائع وتهتم بالشحن الدولي. لا تُفتَح البضائع مطلقًا وتُؤمَّن جميع الشحنات وفقًا لقيمها الحقيقية. تُرَّد ضريبة القيمة المضافة إلى المواقع التي يفضلها المستخدمون (Paypal أو Wechat أو التحويل البنكي).

هل سيصبح الشحن عبر الحدود مستقبل التسوق المعفى من الضرائب؟

على الرغم من أن صناعة السياحة الأوروبية تُمثِّل عادةً نصف عدد السياح الوافدين في العالم، إلا أن نسبة السياح المعتادين الذين قد زاروا باريس هذا الصيف بلغت 5% فقط. وعلاوةً على ذلك، تتوقع منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح سينخفض بنسبة 60 إلى 80% في جميع أنحاء العالم في عام 2020. تخطط IZIVAT، بعد تقديم هذا الحل الجديد، لدعم التجار الأوروبيين في إعادة الاتصال بعملائهم المفقودين؛ حيث أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IZIVAT: “نعتقد أن الحلول الرقمية المبتكرة يمكن أن تساعد بقدرٍ كبير تجار التجزئة الأوروبيين على زيادة فرص الوصول إلى العملاء. تُشكِّل التجارة الإلكترونية عبر الحدود دافعًا قويًا لهم، وتقدم في الوقت ذاته سعرًا عادلًا للعملاء إلى جانب تجنب الازدواج الضريبي”.

*للشراء في دول أوروبية أخرى غير فرنسا، يُرجى الاتصال بفريق IZIVAT عبر الدردشة المباشرة أولاً.

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