‫تطبيق360VUZ ينضم الى برنامج “مسرعة Google للأعمال الناشئة” الأول في المنطقة

دبي، 22 فبراير 2021: أعلن تطبيق 360VUZ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، عن انضمامه الى برنامج “مسرعة Google للأعمال الناشئة”، والذي أطلقته شركة Google لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامجها الإقليمي “انطلق بقوة مع Google“، الذي يهدف إلى تسريع عجلة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

ووصل عدد طلبات المشاركة في البرنامج الى أكثر من 500 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار 10 شركات ناشئة فقط من ضمنها 360VUZ بهدف حلّ مجموعة من التحديات في عدة مجالات منها الصحة والسفر وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وستطرح 360VUZ أكبر التحديات التي تواجهها خلال البرنامج، لتتم مناقشتها مع خبراء اختصاصيين في نفس المجال من شركة Google لايجاد الحلول المناسبة. وسيبدأ انعقاد جلسات إرشادية لشركة 360VUZ حول التحديات التقنية والتجارية بالإضافة إلى ورشات عمل حول تقنيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتجارب المستخدمين واكتساب العملاء وتطوير المهارات القيادية للمؤسّسين.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في 360VUZ: “يسرنا اختيار 360VUZ للمشاركة في الاصدار الأول من برنامج “مسرعة Google للأعمال الناشئة” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونسعى من خلال مشاركتنا في البرنامج ودعم الخبراء الى تعزيز منصتنا للوصول الى آفاق عالمية جديدة وتوسيع نطاق أعمالنا من أجل الحفاظ على مكانة 360VUZ كواحدة من أهم منصات الوسائط والترفيه على مستوى العالم.”

وبالإضافة إلى التوجيه والدعم الفني، يتضمن برنامج “مسرعة Google للأعمال الناشئة” أيضًا دورات بحث وورش عمل بهدف التركيز على تصميم المنتجات واكتساب العملاء وتطوير القيادة للمؤسسين.

ويستهدف برنامج “مسرعة Google للأعمال الناشئة” الشركات التقنية الناشئة، مع معايير تستند إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحديات التي تواجه الشركات وكيفية تقديم تجربة قيمة للمستخدمين، بالإضافة إلى عزمهم على توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات للمساعدة في حل التحديات والنمو على المدى الطويل.

وتم انشاء تطبيق 360VUZ في العام 2017 على نطاق عالمي واسع بهدف ربط المستخدمين في أكثر من 25 دولة ليشهد زيادة كبيرة في عدد تفاعل المستخدمين وتحقيق إيرادات شهرية قياسية مؤخراً.

ووصل مجموع الاستثمارات الكللي لشركة 360VUZ الى 8.4 مليون دولار أمريكي، حيث يدعمها مختلف الشركات الاستثمارية وعدد من المستثمرين الاستراتجيين من حول العالم مثل Knollwood وImpact46 وDAI وAlFa laj Investment، وShorooq Partnersو KBW VenturesوMedia Visions و AlTouq GroupوVision Ventures وHala Ventures و 500Startupsو Magnus Olsson و Samih ToukanوJonathan Labin وDTEC Ventures وعائلة الراشد.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

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