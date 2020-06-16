‫تطبيق PlantSnap يأتي بميزة التعرف على النباتات لسنابتشات

تيلورايد، كولورادو، 16 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم الإعلان اليوم عن تطبيق PlantSnap، وهو تطبيق الوسائل الاجتماعية الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية وشمولا ودقة في تحديد النباتات، كشريك جديد لمنصة مسح سنابتشات، التي توفر تجارب مساعدة، مبهجة وذات صلة عبر كاميرا سنابتشات. وبفضل هذا التطبيق يمكن لسنابتشات Snapchat الآن التعرف على أكثر من 600,000 نبتة من كاميرا سنابتشات.

ثم تقوم خوارزمية التعلم الآلي لـ بلانتسناب بتحليل النبات والتعرف عليها وعرض اسم النباتات على الشاشة على الفور. وسيبدأ طرح ها التطبيق اليوم.

اطلع على البيان الصحفي متعدد القنوات التفاعلي هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8736351- plantsnap-plant- identification-app-announces- snapchat-scan-partnership/

وقال إريك رالز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةبلانتسناب: “من المهم بالنسبة لنا أن نفهم أننا جزء من الطبيعة، ولسنا بمعزل عنها، وأن مسؤوليتنا هي حماية عالمنا للأجيال القادمة. لذا، أنشأنا أداة تشجع الناس على التوقف واستكشاف الجمال والعجب في العالم الذي يعيشون فيه. من خلال إعادة الناس إلى الطبيعة عبر استخدام التكنولوجيا، يساعدبلانتسنابالصغار والكبار على حد سواء على الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا الكوكب المذهل. يمكننا معًا أن نساعد العالم على فهم أننا حماة للأرض، ولسنا مالكين لها.”

بلانتسنابلا يعيد الناس إلى الطبيعة فحسب، بل ينشئ أيضًا قاعدة بيانات للنباتات توفر معلومات مفيدة للهواة والمحترفين على حد سواء. تطبيق بلانتسنابمتوفر في 37 لغة ويُستخدم حاليًا في أكثر من 200 دولة يوميًا. مع وجود أكثر من 620,000 نبتة في قاعدة بياناتنا وأكثر من 35 مليون عملية تركيب له حتى الآن، أصبحبلانتسنابالتطبيق المفضل للبستانيين والمتنزهين ومصممي المناظر الطبيعية والمعلمين والطلاب وجامعي الأزهار وأي شخص يتمتع بالطبيعة.

وقال رالز: “فيبلانتسناب، نعيد إحياء الاهتمام بجمال الطبيعة وعجبها والحياة النباتية المذهلة التي تحيط بنا كل يوم، بينما نمكن العلماء وعشاق الطبيعة بالتكنولوجيا لتصنيف اكتشافاتهم ومشاركتها. ما هو أكثر أهمية بالنسبة لدمجبلانتسنابفيسنابتشاتهو أنه يمنحنا الفرصة للتفاعل مع مستخدميسنابتشاتالبالغ عددهم 229 مليون مستخدم يوميًا، وكثير منهم جزء منجيل مواليد التسعينات، على أمل جذب اهتمامهم بالنباتات مع غرس مشاعر الحب الأبدي فيهم واحترام الطبيعة والبيئة “.

سيتم عرض صورة النبات الممسوحة ضوئيًا ونتائج التسمية داخل واجهة مستخدم سنابتشات، جنبًا إلى جنب مع رابط “لمزيد من المعلومات” حول النبتة من خلال تطبيقبلانتسناب.

حول بلانتسناب

يقوم التطبيق على الفور بتحديد جميع أنواع النباتات: الزهور والأشجار والأشجار الورقية والفطر والصبار والمزيد! بلانتسناب هو تطبيق ثوري لتحديد النباتات من Earth.com مصمم لمساعدتك في التعرف على النباتات على الفور. يوفر التطبيق للمستخدم منصة فريدة لاستكشاف العالم الطبيعي في الحياة اليومية. وإذ تُلتقط من خلاله أكثر من 500000 صورة في أكثر من 200 دولة يوميًا، بلانتسناب هو طريقة بسيطة لجميع مواطني الأرض للقيام بدورهم في حماية البيئة والمحافظة عليها عن طريق التقاط صور للنباتات في كل مكان تذهب إليه.