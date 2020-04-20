‫تطبيق 360VUZ يحصل على تمويل قدره 5.8 مليون دولار أمريكي خلال جولة استثمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 20 إبريل، :2020 حصل تطبيق 360VUZ، التابع للشركة الناشئة 360VUZ والتي يعد مقرها في دبي، على تمويل بلغ قدره 5.8 مليون دولار أمريكي خلال جولة استثمارية بقيادة شركة Shorooq Partners. وقد تضمنت الجولة مشاركة عدد من الشركات الاستثمارات الجريئة الرائدة التي شملت كلاً من KBW Ventures، و500Startups، وMedia Visions، وVision Ventures، وHala Ventures، إلى جانب باقة من أكبر الشركات الاستثمارية العالمية. كما وشملت الجولة مشاركة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين المتخصصين في مجال التقنيات وريادة الأعمال بما في ذلك ماغنوس أولسن، وسميح طوقان، وجوناثان لابن.

وتهدف الشركة الى استخدام هذه الأموال لتوسيع نطاق أعمالها التجارية العالمية، حيث سيعمل هذا الاستثمار على تطوير تطبيق الفيديو الشامل، وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، وتقديم المزيد من التجارب المميزة مع ابتكار العديد من التقنيات ذات الحقوق الملكية المُسجّلة.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 360VUZ : “يسعى تطبيق Teleporter – 360VUZ الى توفير تجربة تواصل مميزة للعالم. ولقد أصبحنا اليوم وفي ظل الظروف العالمية الراهنة نولي أهمية كبيرة لخدمات العالم الافتراضي، حيث يستطيع التطبيق أن يأخذنا بسهولة عبر هواتفنا الصغيرة الى العديد من الأماكن والوجهات الرائعة بدون أي قيود سفر أو وقت”.

وحقق تطبيق الهاتف المحمول 360VUZ انتشاراً عالمياً واسعاً، حيث يربط المستخدمين في أكثر من 15 دولة بزيادة في معدل تفاعل المستخدمين فاقت 571٪ في العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، ذلك بالاضافة الى زيادة كبيرة للمشاهداتبواقع أكثر من 297٪ خلال الثلاثين يوماً الماضية. وتم تصنيف 360VUZ واحداً من أفضل التطبيقات المميزة في متجر تطبيقات أبل على صفحته الرئيسية خلال شهر مارس للعام الحالي.

واستطرد زعترة بقوله: “لم يكن هذا ممكناً بدون الجهود الدؤوبة لفريق العمل لدينا المسؤول عن تمكين الملايين من الأشخاص حول العالم من التواصل المباشر، بالإضافة إلى شركائنا الذين وضعوا 360VUZ على الخارطة العالمية. ويحرص فريقنا على الابتكار والتركيز على المستخدمين من خلال تعزيز تجاربهم الشخصية ومواصلة طرح منتجنا المبتكر في المزيد من المدن في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ونحن نعمل حاليا على إطلاق خدماتنا في المملكة المتحدة وكندا وتركيا وماليزيا، حيث يسعدنا اضافة المزيد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم. اننا نشهد طلباً متزايداً على المحتوى وخدمات الواقع الافتراضي التي نقدّمها، كما أننا نسعى لمواصلة الابتكار في مجال الواقع الافتراضي والواقع المُعزز”.

ومن جانبه قال شاين شين، الشريك المؤسس لدى Shorooq Partners: “تعكس شركة 360VUZ روح الابتكار في المنطقة، فهي ليست رائدة على مستوى المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم في مجال بث الفيديوهات الشاملة، ونحن فخورون بانضمامنا إلى هذه المسيرة المميزة. وقد تمكنت الشركة من التوسع في عدد من الأسواق المحورية في المنطقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عقد شراكات قوية مع شركات الاتصالات. وبرهنت الشركة على نجاحها في قطاع الترفيه مع تحقيق نمو هائل في تفاعل المستخدمين خلال الأوقات والظروف الصعبة في ضوء تفشي فيروس كوفيد-19.”

وتسعى الشركة لطرح المزيد من التقنيات المبتكرة بعد آخر براءة اختراع تم تسجيلها بشكلٍ كامل لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) فيما يتعلق بالواقع المُعزّز، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والتحكم الافتراضي، وحلول إعلانية جديدة.

وقد وصل المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه بعد هذه الجولة إلى 7 ملايين دولار حتى تاريخه، والذي بدوره جعل من شركة 360VUZ إحدى أهم الشركات الناشئة في قطاع الإعلام والترفيه. وقد ضمت الجولة السابقة كلاً من شركة DTEC Ventures، وPlug and Play Ventures، وAl Touq Group و شركة Al Rashid، بالاضافة الى كل من المستثمرين رائدي الأعمال طارق جلبي ومهند الوادية.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ-App-PR

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن (360VUZ)

تأسست شركة (360VUZ) في عام 2017 بواسطة رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع زينة الحداد، مدير العلاقات العامة والاتصالات على البريد الإلكتروني zeina@360mea.com .

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