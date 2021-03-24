‫تطبيق 360VUZ  يتوسع إلى منطقة آسيا

● عقد شراكة مع 9 شركات مزودي خدمات اتصالات في ماليزيا واندونيسيا

● توفير خدمات دفع جديدة قريبا في سنغافورة وباكستان

دبي, 24 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — أطلق تطبيق 360VUZ ، الخاص بتقديم عروض فيديو حصرية للواقع الافتراضي في 360 درجة، خدمة دفع جديدة بالاشتراك مع 9 شركات مزودي خدمات اتصالات في ماليزيا وإندونيسيا لتوفير خيارات دفع جديدة ومحتوى عالمي لمستخدمي التطبيق حول العالم. وتعتبر هذه الشراكة كجزء من أهداف تطبيق 360VUZ لتوسيع نطاق أعماله في نطاق آسيا، حيث ستشمل دولة سنغافورة وباكستان فيما بعد في المنطقة.

وتتيح خدمة الدفع الجديدة خيار الاشتراك للمستخدمين عن طريق ادخال رقم هاتفهم واتمام عملية الدفع عبر النقر على “الدفع عبر الهاتف المحمول” لتحصيل المبلغ مباشرة من فاتورة الهاتف المحمول الشهرية الخاصة بهم، ليتسنى لهم الاستمتاع بالتجارب الحصرية للتطبيق، والقيمة المضافة لخدمة VIP، وجمع نقاط قابلة للاسترداد في متجر 360VUZ.

وسيتم توفير خدمة الدفع الجديدة من خلال 9 شركات مزودي خدمات اتصالات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، لتشمل Maxis، Digi، U Mobile، Unifi Mobile في ماليزيا ، وTelkomsel، Smartfren، XL Axiata، Hutchison 3، Indosat Ooredoo في تايلند.

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي في 360VUZ: “نحن فخورون بانجازاتنا التوسعية في منطقة آسيا والتي حققناها من خلال تعاوننا مع شركاء مزودي اتصالات استراتيجيين لتقديم محتوى جديد وخدمة دفع في أسواق جديدة. ونهدف دائما الى تعزيز تجربة المستخدمين من جميع أنحاء العالم للتنقل عبر تطبيقنا والاستمتاع بالتجارب الحصرية التي يقدمها.”

وقال أنس تنيره ، مدير تكامل الاتصالات في 360VUZ: “تعتمد خطط التوسيع الخاصة بخدمة الدفع عبر فواتير الهاتف المحمول على أبحاث السوق التي أجريناها مؤخرا، والتي تحدد أكثر الأسواق الواعدة في المناطق المختلفة من العالم. وقد أظهرت أبحاثنا حصول ماليزيا واندونيسيا على نتائج واعدة لتوفير أفضل التجارب للمستخدمين، لنبدأ بتقديم خدمة الدفع عبر فاتورة الهاتف المحمول ثم إنشاءمحتوى مناسب. ونتطلع الى عقد المزيد من الشراكات مع شركات مزودي اتصالات في أسواق استراتيجية جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.”

وتم عقد شراكة مع 30 شركة مزودي اتصالات من 14 دولة مختلفة حول العالم حتى الآن، من ضمنها ماليزيا واندونيسيا. وتهدف 360VUZ الى توفير خدمة الدفع عبر الفاتورة خلال العام 2021 في كل من آسيا و الولايات المتحدة الأميريكية وأوروبا.

يمكنكم تحميل التطبيق عبر الرابط التالي : www.360VUZ.com

كما يمكنكم متابعة الشركة على موقع إنستجرام عبر الرابط التالي : https://bit.ly/360VUZ- Instagram

نبذة عن 360VUZ

تأسست شركة 360VUZ في عام 2017 على يد رائد الأعمال خالد زعترة، في مدينة دبي. ولدى الشركة مكاتب في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا، والرياض، ولديها فريق عمل مكون من 30 متخصصاً في تطوير المنتجات التقنية وغيرها من المجالات المتخصصة في قطاع التكنولوجيا.

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