‫تطبيق جوّال جديد قائم على الذكاء الاصطناعي “Wai-Eye” لمساعدة المدارس في الامتثال لـ COVID-19

يوفر الحل الرقمي للتوصيل والتشغيل طرحًا سريعًا ويعالج نقاط التحقق من الصحة والسلامة التي تم وضعها بالحكومة.

دبي، 05 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — تعلن شركة جبيرالتار للتكنولوجيا (ذ.م.م) (جي تي) – شركة الحلول الرقمية التي لها مكاتب في الشرق الأوسط – اليوم عن إطلاق تطبيق Wai-Eye، وهو تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتجهيز المدارس لتلبية بروتوكولات COVID-19 الجديدة للصـحة والسلامة التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة أبو ظبي للتعليم والمعرفة (ADEK)، مع السلطات الأخرى في المنطقة من المرجح أن تحذو حذوها. يستفيد هذا الابتكار من البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة في المدرسة لالتقاط وتحليل وتوليد البيانات في الوقت الحقيقي التي ستساعد في الحفاظ على التحكم في العمليات بما في ذلك الدخول والالتقاط وإجراءات الزيارة المدرسية والفحص وتتبع الاتصال والنظافة وترتيبات المباعدة البدنية والنقل المدرسي.

حظي التعليم في عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، بأولوية التعليم. فقد ركز الأب المؤسس رحمه الله على تشـجيع المواطنين على تعليم أولادهم، كما اهتم بتطوير التعليم لإدراكه أهميته في بناء الدولة الحديثة.

وتابع مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمد الله في عمره من حيث التعليم وأنشأ الصرح التعليمي في جميع المجالات وفي ظل الازمة الاخيرة كوفيد ١٩ صرح سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ان التعليم من الأولويات لدينا واستمراره واجب وعلى هذا المنوال قام صاحب الاعمال السيد احمد بن خلف العتيبة بإتباع نهج حكومة دولة الامارات من حيث التعليم وإيجاد الحلول المناسبة لكل وضع.

علاوة على أساسيات المراقبة الدقيقة لاستخدام الكمام، والبعد المادي وإشغال المسافة، قام مختبر البحث والتطوير في جي تي – مبتكرو تطبيق التوصيل والتشغيل هذا – بدمج التعرف على الوجه لتسهيل الحضور الآلي إلى المدرسة، والوصول إلى الأبواب بدون تلامس، والالتقاط الآمن للطفل وتتبع الاتصال.

وفي حديثه عن التكنولوجيا يقول خضر بير شريف – الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لـشركة جبيرالتار للتكنولوجيا (ذ.م.م) – “إن الاستعداد للمستقبل هو في صميم رؤيتنا. على مدى العامَين الماضيين، يقوم مختبر البحث والتطوير الخاص بنا باختبار العديد من الحلول الممكنة للتكنولوجيا. لقد كنا بالفعل في طليعة المنحنى في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فعندما قدم هذا الوضع غير المسبوق اليه نفسه، تمكنا من الاستجابة السريعة باستخدام حل شامل مصمم خصيصًا وفعال من حيث التكلفة وسهل النشر“.

يمكن تخصيص Wai-Eye لتتوافق مع احتياجات المدرسة، لإنشاء تقارير الامتثال والرصد. على الرغم من أنه مصمم بشكل أساسي لاستخدام السلطات المدرسية وموظفي الدعم، يمكن للإداريين أيضًا اختيار إتاحة الوصول إلى الآباء للحصول على اشعارات بشأن استلام الطفل المصرح به والوقت المقدر لوصول حافلة المدرسة عبر تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

“في محاولة لتحسين دقة العمليات مثل تتبع جهات الاتصال وكشف الكمام وإدارة الإشغال للمسافة، تبحث المدارس حاليًا عن حلول مؤتمتة مساقة من البيانات. هذا هو المكان الذي تأتي فيه Wai-Eye. لقد بدأنا بالفعل العمل مع زعماء المدارس والإداريين للمساعدة في تنفيذ خطط الاستعداد الخاصة بهم في الوقت المناسب للترحيب بالأطفال مرة أخرى في بيئة أكثر أمانًا في شهر سبتمبر” تحمّس به شريف.

ملاحظات للمحررين

عن واي-آي

Wai-Eye – تطبيق جوّال قائم على الذكاء الاصطناعي – تم إنشاؤه بواسطة شركة جبيرالتار للتكنولوجيا (ذ.م.م) بمختبر البحث والتطوير الخاص بالشركة – هو حل رقمي للتوصيل والتشغيل يتيح للمؤسسات التعليمية الامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة الحكومية لمكافحة COVID-19. من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية لكاميرات المراقبة، تقوم Wai-Eye بمراقبة المعالم الرئيسية بما في ذلك درجة حرارة الجسم، واستخدام الكمام، والبعد الجسدي، وعمليات التعقيم. يشغِّل التطبيق آلياً تقارير الامتثال المطلوبة من قبل الحكومة ويوفر تنبيهات في الوقت الفعلي للآباء والإداريين، ويعالج الهدف الأكبر المتمثل في الحفاظ على أمان المجتمع.

https://www.gt.technology/ Wai-Eye٪20School.pdf

حول تقنيات جبل طارق

تُعرف شركة جبيرالتار للتكنولوجيا (جي تي) سابقاً باسم HCL Infosystems MEA، وهي شركة تقنية تقدم حلول رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال مكاتبها في 7 دول في الشرق الأوسط والهند وسنغافورة والولايات المتحدة، تمتلك جي تي أكثر من 20 عامًا من الخبرة والمعرفة الواسعة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات لشركات فورتيون خمسمائة. تشمل قاعدة عملاء الشركة أيضًا هيئات حكومية كبيرة ومؤسسات مالية.

كمؤسسة ملتزمة بإيجاد حلول للمستقبل، تواصل جي تي الاستثمار في مختبرات البحث والتطوير الخاصة بها التي تركز على 3 تخصصات في تكنولوجيا المعلومات: التعبئة الرقمية والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

www.gt.technology

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