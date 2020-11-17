‫تصنيف شنغهاي إليكتريك يحصل على ترقية إلى BB من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المعني بالبيئة والمجتمع والحوكمة إبرازًا لتحسنها المستمر في تطورات ESG

شنغهاي، 17 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — حصل تصنيف شركة شنغهاي إلكتريك (Shanghai Electric) (“الشركة”) (SEHK: 02727، SSE: 601727)، الشركة المصنعة والموردة الرائدة عالميًا لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل، على ترقية إلى BB من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المعني بالبيئة والمجتمع والحوكمة (MSCI ESG)، حيث تبذل الشركة جهودًا في تطوير حلول الطاقة الجديدة وإدارة العمالة.

تركز شنغهاي إلكتريك على تطوير استراتيجيتها الخاصة المعنية بالبيئة والمجتمع والحوكمة، والتي تشير إلى العوامل البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في قياس استدامة الشركة والتأثير المجتمعي على الاستثمار. وقد أسست الشركة في العام الماضي لجنة معنية بإدارة العوامل البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركة ESG))، ومنحت أولويتها لمعايير ESG ضمن استراتيجيتها العامة، وأدرجت هذه اللجنة في هيكل حوكمة الشركة.

تعكس خطوة ترقية مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تصنيف ESG الخاص بشركة شنغهاي إلكتريك إلى BB تقدير الشركة طويلة الأمد لحماية البيئة ومشاركتها في مجال التكنولوجيا النظيفة المتجددة. وبفضل مشاركة الشركة في مجال الطاقة المتجددة إلى جانب تخزين الطاقة والشبكات الذكية، فتحظى “بوضع جيد يهيؤها تمامًا للاستفادة من تحرك الصين لتعزيز الطاقة النظيفة منخفضة الكربون باعتبار ذلك جزءًا من جهودها للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030” كما ورد في تقرير تصنيف مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

وقد أبرزت النتائج المؤقتة الجهود التي تبذلها شركة شنغهاي إلكتريك في تطوير العوامل البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركة. كما حققت الشركة في النصف الأول من هذا العام زيادة سنوية بلغت نسبتها 40.75٪ في الطلبات الجديدة لمعدات الطاقة وخدمات التكامل والمعدات الصناعية معًا. وعلاوة على ذلك، فقد زادت طلباتها، ضمن معدات الطاقة الجديدة، لمعدات طاقة الرياح بنسبة 505.9٪ مقارنةً بالعام الماضي.

لقد منح مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تقييمًا إيجابيًا تجاه أعمال شركة شنغهاي إلكتريك في مجال التكنولوجيا النظيفة. وذكر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في التقرير أن الشركة قد حظيت بفرص للمشاركة في أسواق التكنولوجيا النظيفة، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى مشاركتها في مجال تكنولوجيا توليد الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية فوق الحرجة المستمدة من الفحم ومولدات طاقة التوربينات الغازية بدورة التغويز المتكاملة ومعدات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والشبكات الذكية وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي.

وسعيًا لضمان استقرار الإنتاج والحصول على جودة عالية فضلًا عن حرصها على صحة موظفيها البدنية والعقلية، فقد أعدت شنغهاي إلكتريك نظامًا سليمًا لإدارة العمالة. كما أنشأت أماكن إقامة للموظفين من الخارج، والتي توفر لهم أماكن آمنة للعمل بكفاءة والحصول على الراحة الكافية في ظل جائحة كوفيد-19.

كما تقدر شنغهاي إلكتريك سلامة موظفيها. لقد تعاونت الشركة منذ يناير من هذا العام مع شركاء محليين لإعداد فريقًا متخصصًا للوقاية من الفيروسات ومكافحتها لحماية الموظفين أثناء العمل في الموقع مثل الموظفين المعينين محليًا في دبي وبنغلاديش لتلقي صحائف الوقائع والكتيبات الاستشارية مع التدريب في الموقع على السلامة باللغتين الإنجليزية والعربية.

أشار مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في التقرير إلى أن شنغهاي إلكتريك “يقل احتمال تعرضها لحدوث اضطرابات في سير العمل التي قد تنتج عن الاضطرابات العمالية أو انخفاض الإنتاجية بسبب ضعف الرضا الوظيفي”.

وفي الوقت ذاته، تبذل شنغهاي إلكتريك جهودًا تهدف إلى إيلاء الأولوية للإصلاح الرقمي. صرَّح تشنغ يان، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة شركة شنغهاي إلكتريك المحدودة للتكنولوجيا الرقمية: “إننا نعمل بنشاط على تشكيل وتنفيذ إصلاحات داخلية لتصبح رقمية وذكية حيث نسعى جاهدين لتلبية المعايير التي وضعها أقراننا الدوليون”.

تتضمن أحدث إنجازات الشركة في مجال الرقمنة من منصة SEunicloud، التي تمت ترقيتها، والتي فازت بالجائزة العالمية الأولى للذكاء الصناعي في مؤتمر القمة العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2020 في مطلع من هذا العام. وتأتي هذه المنصة بنظام أساسي شامل جامع ومزودةً بحلول سلسلة التوريد الذكية المصممة لتتناسب بشكل مباشر مع إنتاج المصنع مع متطلبات محطة الطاقة لتمكين تشغيل طاقة الرياح الذكية وتشغيل الطاقة الحرارية عن بُعد وصيانة أدوات الماكينة وتخزين الطاقة وتوزيعها.

واعتمادّا على جميع جهود الاستدامة، ستعمل شنغهاي إلكتريك على دمج إجراءات ESG في عملياتها التجارية لتحسين الممارسات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة بصورة شاملة للسنوات القادمة.